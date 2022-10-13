В Винницкой области подорвали автомобиль полицейского
На Виннитчине в четверг, 13 октября, около семи утра подорвался автомобиль офицера полиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Винницкой области.
"Произошел взрыв неизвестного вещества, которое было в пакете на капоте его автомобиля", - говорится в сообщении.
В результате взрыва 38-летний правоохранитель получил ожоги. Его госпитализировали.
Как пишет suspilne.media, инцидент произошел в городе Казатин.
Отмечается, что пострадавший получил до 50% ожогов тела. Его состояние тяжелое.
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То скоріше за честність та принциповість МО ..
А так..
Ждьом-с