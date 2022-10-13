В Винницкой области подорвали автомобиль полицейского

На Виннитчине в четверг, 13 октября, около семи утра подорвался автомобиль офицера полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Винницкой области.

"Произошел взрыв неизвестного вещества, которое было в пакете на капоте его автомобиля", - говорится в сообщении.

В результате взрыва 38-летний правоохранитель получил ожоги. Его госпитализировали.

Как пишет suspilne.media, инцидент произошел в городе Казатин.

Отмечается, что пострадавший получил до 50% ожогов тела. Его состояние тяжелое.

Смотрите также: Падение украинского военного самолета в Винницкой области: вероятно, кабину МиГ-29 зацепили обломки дронов-камиадзе, - ГБР. ФОТОрепортаж