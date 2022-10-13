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Новости
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В Винницкой области подорвали автомобиль полицейского

авто

На Виннитчине в четверг, 13 октября, около семи утра подорвался автомобиль офицера полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Винницкой области.

"Произошел взрыв неизвестного вещества, которое было в пакете на капоте его автомобиля", - говорится в сообщении.

В результате взрыва 38-летний правоохранитель получил ожоги. Его госпитализировали.

Как пишет suspilne.media, инцидент произошел в городе Казатин.

Отмечается, что пострадавший получил до 50% ожогов тела. Его состояние тяжелое.

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Автор: 

авто (4201) взрыв (6727) Винницкая область (1030) Нацполиция (16427)


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Нива своя?
То скоріше за честність та принциповість МО ..
А так..
Ждьом-с
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13.10.2022 18:17 Ответить
Так, а шо? На капоті лежить невідомий пакет, а поліціянт сидить за рульом і дивиться на нього? Потім БАХ?
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13.10.2022 18:34 Ответить
Скоріше - на капоті лежить невідомий пакет, поліціянт підійшов і взяв його в руки, БАХ. Ніде не сказано, що піліціянт був на момент вибуху в машині.
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13.10.2022 18:58 Ответить
судячи по тачці, хтось із свіжих, може не захотів мзду збирати/здавати, от колєги - і попередили........!!
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13.10.2022 18:51 Ответить
Пакет кинули на капот коли він був машині.
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13.10.2022 19:14 Ответить
Ну бачачи мусарський бєзпрєдєл, якось не дивна ця новина..............
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13.10.2022 19:45 Ответить
Цікаві коментарі до новини. Або чесний поліцейський, якого вирішили залякати, щоб взятки брав (не зрозуміло, чому це одиничний випадок, виходить, що інші беруть взятки і їх не треба залякувати), або нечесний поліцейський.
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13.10.2022 19:50 Ответить
 
 