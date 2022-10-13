На Вінниччині підірвали автомобіль поліцейського
На Вінниччині у четвер, 13 жовтня, близько сьомої ранку вибухнув автомобіль офіцера поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Вінницької області.
"Стався вибух невідомої речовини, яка була в пакеті на капоті його автомобіля", - сказано в повідомленні.
Внаслідок вибуху 38-річний правоохоронець зазнав опіків. Його госпіталізували.
Як пише suspilne.media, інцидент стався у місті Козятин.
Наголошується, що постраждалий зазнав до 50% опіків тіла. Його стан тяжкий.
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То скоріше за честність та принциповість МО ..
А так..
Ждьом-с