На Вінниччині підірвали автомобіль поліцейського

На Вінниччині у четвер, 13 жовтня, близько сьомої ранку вибухнув автомобіль офіцера поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Вінницької області.

"Стався вибух невідомої речовини, яка була в пакеті на капоті його автомобіля", - сказано в повідомленні.

Внаслідок вибуху 38-річний правоохоронець зазнав опіків. Його госпіталізували.

Як пише suspilne.media, інцидент стався у місті Козятин.

Наголошується, що постраждалий зазнав до 50% опіків тіла. Його стан тяжкий.

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