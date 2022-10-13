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Новини
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На Вінниччині підірвали автомобіль поліцейського

авто

На Вінниччині у четвер, 13 жовтня, близько сьомої ранку вибухнув автомобіль офіцера поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Вінницької області.

"Стався вибух невідомої речовини, яка була в пакеті на капоті його автомобіля", - сказано в повідомленні.

Внаслідок вибуху 38-річний правоохоронець зазнав опіків. Його госпіталізували.

Як пише suspilne.media, інцидент стався у місті Козятин.

Наголошується, що постраждалий зазнав до 50% опіків тіла. Його стан тяжкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі - сильний вибух, авто злетіло в повітря, - мер Федоров

Автор: 

авто (6143) вибух (4439) Вінницька область (1010) Нацполіція (15132)


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Нива своя?
То скоріше за честність та принциповість МО ..
А так..
Ждьом-с
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13.10.2022 18:17 Відповісти
Так, а шо? На капоті лежить невідомий пакет, а поліціянт сидить за рульом і дивиться на нього? Потім БАХ?
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13.10.2022 18:34 Відповісти
Скоріше - на капоті лежить невідомий пакет, поліціянт підійшов і взяв його в руки, БАХ. Ніде не сказано, що піліціянт був на момент вибуху в машині.
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13.10.2022 18:58 Відповісти
судячи по тачці, хтось із свіжих, може не захотів мзду збирати/здавати, от колєги - і попередили........!!
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13.10.2022 18:51 Відповісти
Пакет кинули на капот коли він був машині.
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13.10.2022 19:14 Відповісти
Ну бачачи мусарський бєзпрєдєл, якось не дивна ця новина..............
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13.10.2022 19:45 Відповісти
Цікаві коментарі до новини. Або чесний поліцейський, якого вирішили залякати, щоб взятки брав (не зрозуміло, чому це одиничний випадок, виходить, що інші беруть взятки і їх не треба залякувати), або нечесний поліцейський.
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13.10.2022 19:50 Відповісти
 
 