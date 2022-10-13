На Ривненщине силы ПВО уничтожили воздушную вражескую цель, - ОВА

Силы противовоздушной обороны в Ривненской области сбили вражескую воздушную цель.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Долеталась... Во время последней тревоги на юге Ривненской области была уничтожена воздушная вражеская цель.

Спасибо силам ПВО!" - говорится в сообщении.

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