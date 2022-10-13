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Новости Война
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На Ривненщине силы ПВО уничтожили воздушную вражескую цель, - ОВА

Силы противовоздушной обороны в Ривненской области сбили вражескую воздушную цель.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Долеталась... Во время последней тревоги на юге Ривненской области была уничтожена воздушная вражеская цель.

Спасибо силам ПВО!" - говорится в сообщении.

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На Ривненщине силы ПВО уничтожили воздушную вражескую цель, - ОВА 01

Автор: 

ПВО (2713) Ровенская область (1229)


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Сусідка-білорашка прислала, щоб воно вам повернулось.
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13.10.2022 18:36 Ответить
в нас теж щось знищили
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13.10.2022 18:47 Ответить
Дякуємо нашим захисникам.
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13.10.2022 18:48 Ответить
 
 