На Рівненщині сили ППО знищили повітряну ворожу ціль, - ОВА
Сили протиповітряної оборони на Рівненщині збили ворожу повітряну ціль.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Доліталася… Під час крайньої тривоги на півдні Рівненської області було знищено повітряну ворожу ціль.
Дякуємо силам ППО!" - йдеться в повідомленні.
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Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар13.10.2022 18:36 Відповісти Мені подобається 6
Ksenia VB
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Чайка Київ
показати весь коментар13.10.2022 18:48 Відповісти Мені подобається 4
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