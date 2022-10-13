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На Рівненщині сили ППО знищили повітряну ворожу ціль, - ОВА

Сили протиповітряної оборони на Рівненщині збили ворожу повітряну ціль.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Доліталася…  Під час крайньої тривоги на півдні Рівненської області було знищено повітряну ворожу ціль.

Дякуємо силам ППО!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вибухи на Тернопільщині - робота ППО, - ОВА

На Рівненщині сили ППО знищили повітряну ворожу ціль, - ОВА 01

Автор: 

ППО (3149) Рівненська область (1171)


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Сусідка-білорашка прислала, щоб воно вам повернулось.
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13.10.2022 18:36 Відповісти
в нас теж щось знищили
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13.10.2022 18:47 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам.
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13.10.2022 18:48 Відповісти
 
 