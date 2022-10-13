Крылатая ракета типа "Калибр" сбита над Одесщиной, - ВК "Південь"
В Одесской области силами ПВО была уничтожена российская крылатая ракета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".
"13 октября, около 16.00, над Одесщиной силами и средствами противовоздушной обороны сбита крылатая ракета типа "Калибр", - говорится в сообщении.
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Системы ПВО РФ сбили неопознанный беспилотник в небе над Калужской областью.
Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Атака непевно була комбінована з білоращки.
Или все таки из Польши,или с Балтии или с Швеции с Финляндией??
і чому на фото момент запуску ракети з москальського корита, а не якась загальна фотка ЗБИТТЯ РАКЕТИ????
ботуэта информация?