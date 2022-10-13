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Новости Война
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Крылатая ракета типа "Калибр" сбита над Одесщиной, - ВК "Південь"

ракета,обстріл

В Одесской области силами ПВО была уничтожена российская крылатая ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

"13 октября, около 16.00, над Одесщиной силами и средствами противовоздушной обороны сбита крылатая ракета типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Читайте также: Силы ПВО сбили 4 российских "Калибра" над западными областями Украины

Автор: 

крылатые ракеты (878) Одесская область (3547) ПВО (2713)


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Топ комментарии
+17
щира дяка захисникам!
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13.10.2022 19:03
+14
*****, коли вже вони скінчаться, ті ******* з тими *******.
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13.10.2022 19:06
+13
наше відношення до орківських вундервафель.

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13.10.2022 19:07
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щира дяка захисникам!
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13.10.2022 19:03 Ответить
*****, коли вже вони скінчаться, ті ******* з тими *******.
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13.10.2022 19:06 Ответить
.....придут системы ПРО от союзников, и проблема больше не будет такой острой......
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13.10.2022 19:11 Ответить
А що з тими С-300 з під Херсону на Миколаїв? Ні однієї ще не збили. І, коли ті ПРО приїдуть? Коли вже будемо під Керчью!? І куди вони прийдуть? Київ, Харків, Одеса. А Миколаїв най сам розхльобується, що там вже, стояв та стоїть, значить вистоїть.
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13.10.2022 19:18 Ответить
Ракети у С 300 надзвукові, їх дуже складно збивати такі ж проблеми у Запоріжжі, Харкові.
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13.10.2022 19:26 Ответить
а що а що? ты что совсем тупой бот?
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13.10.2022 22:50 Ответить
наше відношення до орківських вундервафель.

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13.10.2022 19:07 Ответить
Відкалібрували рашистський «Калібр» і він перетворився в колібрі!
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13.10.2022 19:14 Ответить
Второй беспилотник сбит в 250 километрах от Кремля
Системы ПВО РФ сбили неопознанный беспилотник в небе над Калужской областью.
Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
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13.10.2022 19:14 Ответить
Шахид заблукал?)
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13.10.2022 19:22 Ответить
Дуже гарно, ДЯКУЕМО ! СЛАВА ЗСУ!
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13.10.2022 19:25 Ответить
На "Украинской правде" информация, что Испания передаст Украине 4 установки ПВО.
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13.10.2022 19:31 Ответить
Молодцы одесситы,пролетело всю западную Украину,не сбили,криворукие,а потом воют на всю страну,что всю энергосистему кацапы расшатали в хлам львовскую,а сбивать никак,только стенки в Польше штукатурить?
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13.10.2022 19:34 Ответить
Кожний регіон сам за себе, тому що в нас запаси і засоби не безмежні, а збивати на одному напрямку одразу все що летить значить повністю оголити при повторній атаці (у нас не провідна країна НАТО яка має ешелоновану систему захисту).
Атака непевно була комбінована з білоращки.
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13.10.2022 20:03 Ответить
Туд жеш написано що збили 4
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13.10.2022 20:50 Ответить
ну ты и кондом что ты несешь падло ? если на Одессу полетело столько ракет хрен бы он все сбили
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13.10.2022 22:52 Ответить
А может, всё таки с моря стреляли?
Или все таки из Польши,или с Балтии или с Швеции с Финляндией??
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13.10.2022 19:57 Ответить
З Білорусі мабуть
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13.10.2022 20:52 Ответить
с ***** млять что вы всякий бред пишете
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13.10.2022 22:53 Ответить
Дякуємо нашим захисникам.
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13.10.2022 20:05 Ответить
добре!
і чому на фото момент запуску ракети з москальського корита, а не якась загальна фотка ЗБИТТЯ РАКЕТИ????
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13.10.2022 20:20 Ответить
а зачем тебе боту эта информация?
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13.10.2022 22:55 Ответить
 
 