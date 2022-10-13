Крылатая ракета типа "Калибр" сбита над Одесщиной, - ВК "Південь"

В Одесской области силами ПВО была уничтожена российская крылатая ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

"13 октября, около 16.00, над Одесщиной силами и средствами противовоздушной обороны сбита крылатая ракета типа "Калибр", - говорится в сообщении.

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