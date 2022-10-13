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Крилату ракету типу "Калібр" збито над Одещиною, - ПК "Південь"

ракета,обстріл

В Одеській області силами ППО було знищено російську крилату ракету.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"13 жовтня, близько 16.00 години, над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони збито крилату ракету типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили 4 російські "Калібри" над західними областями України

Автор: 

крилаті ракети (1070) Одеська область (3186) ППО (3149)


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Топ коментарі
+17
щира дяка захисникам!
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13.10.2022 19:03
+14
*****, коли вже вони скінчаться, ті ******* з тими *******.
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13.10.2022 19:06
+13
наше відношення до орківських вундервафель.

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13.10.2022 19:07
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щира дяка захисникам!
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13.10.2022 19:03 Відповісти
*****, коли вже вони скінчаться, ті ******* з тими *******.
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13.10.2022 19:06 Відповісти
.....придут системы ПРО от союзников, и проблема больше не будет такой острой......
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13.10.2022 19:11 Відповісти
А що з тими С-300 з під Херсону на Миколаїв? Ні однієї ще не збили. І, коли ті ПРО приїдуть? Коли вже будемо під Керчью!? І куди вони прийдуть? Київ, Харків, Одеса. А Миколаїв най сам розхльобується, що там вже, стояв та стоїть, значить вистоїть.
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13.10.2022 19:18 Відповісти
Ракети у С 300 надзвукові, їх дуже складно збивати такі ж проблеми у Запоріжжі, Харкові.
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13.10.2022 19:26 Відповісти
а що а що? ты что совсем тупой бот?
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13.10.2022 22:50 Відповісти
наше відношення до орківських вундервафель.

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13.10.2022 19:07 Відповісти
Відкалібрували рашистський «Калібр» і він перетворився в колібрі!
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13.10.2022 19:14 Відповісти
Второй беспилотник сбит в 250 километрах от Кремля
Системы ПВО РФ сбили неопознанный беспилотник в небе над Калужской областью.
Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
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13.10.2022 19:14 Відповісти
Шахид заблукал?)
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13.10.2022 19:22 Відповісти
Дуже гарно, ДЯКУЕМО ! СЛАВА ЗСУ!
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13.10.2022 19:25 Відповісти
На "Украинской правде" информация, что Испания передаст Украине 4 установки ПВО.
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13.10.2022 19:31 Відповісти
Молодцы одесситы,пролетело всю западную Украину,не сбили,криворукие,а потом воют на всю страну,что всю энергосистему кацапы расшатали в хлам львовскую,а сбивать никак,только стенки в Польше штукатурить?
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13.10.2022 19:34 Відповісти
Кожний регіон сам за себе, тому що в нас запаси і засоби не безмежні, а збивати на одному напрямку одразу все що летить значить повністю оголити при повторній атаці (у нас не провідна країна НАТО яка має ешелоновану систему захисту).
Атака непевно була комбінована з білоращки.
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13.10.2022 20:03 Відповісти
Туд жеш написано що збили 4
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13.10.2022 20:50 Відповісти
ну ты и кондом что ты несешь падло ? если на Одессу полетело столько ракет хрен бы он все сбили
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13.10.2022 22:52 Відповісти
А может, всё таки с моря стреляли?
Или все таки из Польши,или с Балтии или с Швеции с Финляндией??
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13.10.2022 19:57 Відповісти
З Білорусі мабуть
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13.10.2022 20:52 Відповісти
с ***** млять что вы всякий бред пишете
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13.10.2022 22:53 Відповісти
Дякуємо нашим захисникам.
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13.10.2022 20:05 Відповісти
добре!
і чому на фото момент запуску ракети з москальського корита, а не якась загальна фотка ЗБИТТЯ РАКЕТИ????
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13.10.2022 20:20 Відповісти
а зачем тебе боту эта информация?
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13.10.2022 22:55 Відповісти
 
 