Крилату ракету типу "Калібр" збито над Одещиною, - ПК "Південь"

В Одеській області силами ППО було знищено російську крилату ракету.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"13 жовтня, близько 16.00 години, над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони збито крилату ракету типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

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