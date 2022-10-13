Крилату ракету типу "Калібр" збито над Одещиною, - ПК "Південь"
В Одеській області силами ППО було знищено російську крилату ракету.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
"13 жовтня, близько 16.00 години, над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони збито крилату ракету типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Марина Кравець
показати весь коментар13.10.2022 19:03
+14 Огусто
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Системы ПВО РФ сбили неопознанный беспилотник в небе над Калужской областью.
Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
Атака непевно була комбінована з білоращки.
Или все таки из Польши,или с Балтии или с Швеции с Финляндией??
і чому на фото момент запуску ракети з москальського корита, а не якась загальна фотка ЗБИТТЯ РАКЕТИ????
ботуэта информация?