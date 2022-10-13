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НАТО усилит меры по защите жизненно важных объектов инфраструктуры, - Столтенберг

нато

Министры обороны стран НАТО договорились принять меры по усиленной защите наиболее значимых объектов инфраструктуры.

"Более того, мы усилим защиту наших важнейших объектов инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", - сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, он отметил, что министры, в частности, обсудили вопросы защиты энергетической инфраструктуры.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из нитей магистрали "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнгольм. Утечки газа были также зафиксированы с обеих нитей первого "Северного потока" к северо-востоку от Борнгольма.

Автор: 

НАТО (9963) охрана (700) Столтенберг Йенс (1619) инфраструктура (250)


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визовешь чмеркель з великою сракою?
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13.10.2022 19:43 Ответить
А була б Україна в НАТО, то вислів "на наших об'єктах" стосувався і наших АЕС, ТЕЦ, ГЕС і інших, не менш важливих, об'єктів.
Але асфальт і "какая разніца" були у більшому тренді, ніж "армія, мова, віра".
"Маємо те, що маємо" (с)
"Дякую, дуже дякую" (с)
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13.10.2022 19:44 Ответить
 
 