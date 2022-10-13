НАТО усилит меры по защите жизненно важных объектов инфраструктуры, - Столтенберг

Министры обороны стран НАТО договорились принять меры по усиленной защите наиболее значимых объектов инфраструктуры.

"Более того, мы усилим защиту наших важнейших объектов инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", - сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, он отметил, что министры, в частности, обсудили вопросы защиты энергетической инфраструктуры.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из нитей магистрали "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнгольм. Утечки газа были также зафиксированы с обеих нитей первого "Северного потока" к северо-востоку от Борнгольма.