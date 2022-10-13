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НАТО посилить заходи із захисту життєво важливих об’єктів інфраструктури, - Столтенберг

нато

Міністри оборони країн НАТО домовилися вжити заходів щодо посиленого захисту найбільш значущих об’єктів інфраструктури.

"Більше того, ми зміцнимо захист наших найважливіших об'єктів інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", - сказав генсек альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Крім того, він зазначив, що міністри зокрема обговорили питання захисту енергетичної інфраструктури.

У ніч на 26 вересня стався витік газу на одній із ниток магістралі "Північний потік 2" на південний схід від острова Борнгольм. Витоки газу були також зафіксовані з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнгольма.

Автор: 

НАТО (6424) охорона (340) Столтенберг Єнс (1595) інфраструктура (487)


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визовешь чмеркель з великою сракою?
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13.10.2022 19:43 Відповісти
А була б Україна в НАТО, то вислів "на наших об'єктах" стосувався і наших АЕС, ТЕЦ, ГЕС і інших, не менш важливих, об'єктів.
Але асфальт і "какая разніца" були у більшому тренді, ніж "армія, мова, віра".
"Маємо те, що маємо" (с)
"Дякую, дуже дякую" (с)
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13.10.2022 19:44 Відповісти
 
 