НАТО посилить заходи із захисту життєво важливих об’єктів інфраструктури, - Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО домовилися вжити заходів щодо посиленого захисту найбільш значущих об’єктів інфраструктури.

"Більше того, ми зміцнимо захист наших найважливіших об'єктів інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", - сказав генсек альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, він зазначив, що міністри зокрема обговорили питання захисту енергетичної інфраструктури.

У ніч на 26 вересня стався витік газу на одній із ниток магістралі "Північний потік 2" на південний схід від острова Борнгольм. Витоки газу були також зафіксовані з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнгольма.