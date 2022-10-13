НАТО посилить заходи із захисту життєво важливих об’єктів інфраструктури, - Столтенберг
Міністри оборони країн НАТО домовилися вжити заходів щодо посиленого захисту найбільш значущих об’єктів інфраструктури.
"Більше того, ми зміцнимо захист наших найважливіших об'єктів інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", - сказав генсек альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, він зазначив, що міністри зокрема обговорили питання захисту енергетичної інфраструктури.
У ніч на 26 вересня стався витік газу на одній із ниток магістралі "Північний потік 2" на південний схід від острова Борнгольм. Витоки газу були також зафіксовані з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнгольма.
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