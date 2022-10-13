Оккупанты расстреляли дирижера Херсонской филармонии, - соцсети
Российские оккупанты в Херсоне застрелили дирижера местной филармонии Юрия Керпатенко в его собственном доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналистка Елена Ванина на своей странице в Facebook в четверг, 13 октября.
"Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними работать они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больше подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100 %", – рассказала она.
По ее словам, этот мужчина перестал выходить на связь еще в сентябре.
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Чим вам , бидляки позорні , не догодив диригент філармоніі ??
Це просто жах !!
moskWARussia хвора на ресентимент.
Ніщо так не тішить душу московита, як знання того, що хтось живе ще гірше! Тому в них і ненависть до всіх країн чи народів, які живуть краще, заможніше і щасливіше.
Нелюди.
http://um.co.ua/1/1-3/1-3799.html
дiйсно, рашисти, хоча теж фашисти, але набагато гiршi, бiльш дикi та жорстокiшi iталійських
фашистiв часiв Мусолiнi.
Животниє під назвою росіянє.