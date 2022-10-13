Оккупанты расстреляли дирижера Херсонской филармонии, - соцсети

Российские оккупанты в Херсоне застрелили дирижера местной филармонии Юрия Керпатенко в его собственном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналистка Елена Ванина на своей странице в Facebook в четверг, 13 октября.

"Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними работать они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больше подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100 %", – рассказала она.

По ее словам, этот мужчина перестал выходить на связь еще в сентябре.

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