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Оккупанты расстреляли дирижера Херсонской филармонии, - соцсети

диригент

Российские оккупанты в Херсоне застрелили дирижера местной филармонии Юрия Керпатенко в его собственном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналистка Елена Ванина на своей странице в Facebook в четверг, 13 октября.

"Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними работать они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больше подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100 %", – рассказала она.

По ее словам, этот мужчина перестал выходить на связь еще в сентябре.

Также смотрите: "Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий", - два оккупанта обсуждают ситуацию вблизи Херсона. АУДИО

музыка (786) убийство (6476) Херсон (2795)


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Топ комментарии
+61
Я уверен, шо психиатры разберутся с этим явлением...это ненависть к красивому. русский видит красивое - ему хочется немедленно это уничтожить, шоб все было как в их стране-помойке. русский слышит хорошую музыку - ему надо немедленно убить исполнителя, шоб звучала только та какафония, которая волает на стране-помойке.
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13.10.2022 20:12
+48
Кацапи , будьте ви прокляті гади повзучі і готуйтеся до кабиздоха на концерт😡
Чим вам , бидляки позорні , не догодив диригент філармоніі ??

Це просто жах !!
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13.10.2022 20:06
+31
Як же був правий Джохар Дудаєв! Вони сидять у вигрібній ямі і прагнуть затягнути до неї увесь світ.
Ніщо так не тішить душу московита, як знання того, що хтось живе ще гірше! Тому в них і ненависть до всіх країн чи народів, які живуть краще, заможніше і щасливіше.
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13.10.2022 20:22
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Кацапи , будьте ви прокляті гади повзучі і готуйтеся до кабиздоха на концерт😡
Чим вам , бидляки позорні , не догодив диригент філармоніі ??

Це просто жах !!
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13.10.2022 20:06 Ответить
Я уверен, шо психиатры разберутся с этим явлением...это ненависть к красивому. русский видит красивое - ему хочется немедленно это уничтожить, шоб все было как в их стране-помойке. русский слышит хорошую музыку - ему надо немедленно убить исполнителя, шоб звучала только та какафония, которая волает на стране-помойке.
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13.10.2022 20:12 Ответить
+100%
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13.10.2022 20:13 Ответить
Бідолага....ну нахрена він їм? Мурку відмовився залабать, чи ...таварисч ми едем дальока, подальше от нашей земли? А можливо під важкими наркотиками...пси
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13.10.2022 20:24 Ответить
Не ображайте тварин. Або пишіть що вони скажені пси.
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13.10.2022 21:06 Ответить
Просто не понравился это же кацапы
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13.10.2022 21:30 Ответить
Куди б не заходила кацапія, щонайперше вона знищувала стиль. Адже весь постсовок хворіє саме на несмак і брак відчуття міри. Без цього жодна цивілізація неможлива.
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13.10.2022 20:23 Ответить
ви праві ......я впевнена ,що їх треба знищувати ,знищувати,знищувати,давити,давити ,давити
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13.10.2022 20:34 Ответить
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
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13.10.2022 20:37 Ответить
Нет, не уничтожить - им это слишком просто и неинтересно. А вот насрать в рояль - самое то.
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13.10.2022 20:44 Ответить
В філософії такі дії та спосіб мислення називається ресентимент. Поняття ресентименту вперше було введено німецьким філософом Ф. Ніцше в його роботі «До генеалогії моралі» 1887 року.
moskWARussia хвора на ресентимент.
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13.10.2022 20:46 Ответить
Болезнь такая же как у маньяков
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13.10.2022 21:24 Ответить
Пане, тока чистильщик сделает толк в лаптеунтовых епенях.
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14.10.2022 00:18 Ответить
Эта национальная идея у ************ хорошо описывается формулой "насрать в белый рояль".
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14.10.2022 01:47 Ответить
Садисты ,кацапские выродки, будьте прокляты на веки вечные ‼️Сдохните , дело чести за украинским моссадом‼️
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13.10.2022 20:52 Ответить
Скажені криси.
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13.10.2022 20:07 Ответить
Накачиваемся вооружением, обучаемся и убиваем убиваем расейских имбецилов в промышленно-конвеерных масштабах. Тут вариантов нет.
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13.10.2022 20:09 Ответить
То так ... Усіх на концерт кабздона на стадіоні.
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13.10.2022 20:21 Ответить
Россия всегда была тёмной территорией зла. Её надо огородить колючей проволокой от света и тепла и оставшись без них, зло распадётся на части, пожирающие себе подобное, пока не издохнет.
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13.10.2022 20:21 Ответить
Як же був правий Джохар Дудаєв! Вони сидять у вигрібній ямі і прагнуть затягнути до неї увесь світ.
Ніщо так не тішить душу московита, як знання того, що хтось живе ще гірше! Тому в них і ненависть до всіх країн чи народів, які живуть краще, заможніше і щасливіше.
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13.10.2022 20:22 Ответить
Кацапські ублюдки, не були людьми і ніколи не стануть.
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13.10.2022 20:30 Ответить
Геродот їх правильно називав - андрофаги.
Нелюди.
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13.10.2022 21:03 Ответить
Людожери, дослівно
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13.10.2022 22:26 Ответить
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13.10.2022 20:32 Ответить
их так мамы воспитывают.. хотя у таких терпил точно два папы...
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13.10.2022 20:37 Ответить
подивіться фільм " Чекіст" і стане зрозуміло хто вони
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13.10.2022 20:37 Ответить
а в мене в хати навить гребаного ак нема...с какого...( сцикуни бояться видать озброення громадянам???
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13.10.2022 20:56 Ответить
Уходят лучшие🙏❤️💙💛в Светлая Память Царство небесное патриоту
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13.10.2022 20:56 Ответить
Кацапська босота,будьте прокляті на віки...
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13.10.2022 21:17 Ответить
А свого часу в Італії фашисти дозволили Тосканіні емігрувати у США, не стали розстрілювати
http://um.co.ua/1/1-3/1-3799.html
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13.10.2022 22:07 Ответить
Так то фашисти ......
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13.10.2022 22:45 Ответить


дiйсно, рашисти, хоча теж фашисти, але набагато гiршi, бiльш дикi та жорстокiшi iталійських

фашистiв часiв Мусолiнi.
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14.10.2022 07:22 Ответить
Та звісно, це ж не блатняк і не любе.
Животниє під назвою росіянє.
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13.10.2022 23:09 Ответить
Орки... Їх треба нищити апріорі. Без сумнівів.
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13.10.2022 23:28 Ответить
Слухати сюди, МРАЗОТА, русоскотофашистська-вас тварюк ******* ми, УКРАIНЦI, будемо давити падлюк усюди й завжди! Зрозумiли, падаль кончена? Хоча сумнiваюсь що ви здатнi хiба щось розумiти, слово "розум" ви в загалi не знаэте, довбойоби!!!! ЗДОХНIТЬ УСI, СВОЛОТА КАЦАПСЬКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.10.2022 01:44 Ответить
Надо скорее освобождать Херсон. Там действительно наши люди. Это не предатели на 90% из донецка.
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14.10.2022 02:09 Ответить
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14.10.2022 07:17 Ответить
 
 