Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії, - соцмережі
Російські окупанти у Херсоні застрелили диригента місцевої філармонії Юрія Керпатенка у його власному будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка Олена Ваніна на своїй сторінці у Facebook у четвер, 13 жовтня.
"Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%", – розповіла вона.
За її словами, цей чоловік перестав виходити на зв’язок ще у вересні.
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Чим вам , бидляки позорні , не догодив диригент філармоніі ??
Це просто жах !!
moskWARussia хвора на ресентимент.
Ніщо так не тішить душу московита, як знання того, що хтось живе ще гірше! Тому в них і ненависть до всіх країн чи народів, які живуть краще, заможніше і щасливіше.
Нелюди.
http://um.co.ua/1/1-3/1-3799.html
дiйсно, рашисти, хоча теж фашисти, але набагато гiршi, бiльш дикi та жорстокiшi iталійських
фашистiв часiв Мусолiнi.
Животниє під назвою росіянє.