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Новини
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Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії, - соцмережі

диригент

Російські окупанти у Херсоні застрелили диригента місцевої філармонії Юрія Керпатенка у його власному будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка Олена Ваніна на своїй сторінці у Facebook у четвер, 13 жовтня.

"Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%", – розповіла вона.

За її словами, цей чоловік перестав виходити на зв’язок ще у вересні.

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Автор: 

музика (485) вбивство (3080) Херсон (3332)


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Топ коментарі
+61
Я уверен, шо психиатры разберутся с этим явлением...это ненависть к красивому. русский видит красивое - ему хочется немедленно это уничтожить, шоб все было как в их стране-помойке. русский слышит хорошую музыку - ему надо немедленно убить исполнителя, шоб звучала только та какафония, которая волает на стране-помойке.
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13.10.2022 20:12
+48
Кацапи , будьте ви прокляті гади повзучі і готуйтеся до кабиздоха на концерт😡
Чим вам , бидляки позорні , не догодив диригент філармоніі ??

Це просто жах !!
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13.10.2022 20:06
+31
Як же був правий Джохар Дудаєв! Вони сидять у вигрібній ямі і прагнуть затягнути до неї увесь світ.
Ніщо так не тішить душу московита, як знання того, що хтось живе ще гірше! Тому в них і ненависть до всіх країн чи народів, які живуть краще, заможніше і щасливіше.
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13.10.2022 20:22
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Кацапи , будьте ви прокляті гади повзучі і готуйтеся до кабиздоха на концерт😡
Чим вам , бидляки позорні , не догодив диригент філармоніі ??

Це просто жах !!
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13.10.2022 20:06 Відповісти
Я уверен, шо психиатры разберутся с этим явлением...это ненависть к красивому. русский видит красивое - ему хочется немедленно это уничтожить, шоб все было как в их стране-помойке. русский слышит хорошую музыку - ему надо немедленно убить исполнителя, шоб звучала только та какафония, которая волает на стране-помойке.
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13.10.2022 20:12 Відповісти
+100%
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13.10.2022 20:13 Відповісти
Бідолага....ну нахрена він їм? Мурку відмовився залабать, чи ...таварисч ми едем дальока, подальше от нашей земли? А можливо під важкими наркотиками...пси
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13.10.2022 20:24 Відповісти
Не ображайте тварин. Або пишіть що вони скажені пси.
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13.10.2022 21:06 Відповісти
Просто не понравился это же кацапы
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13.10.2022 21:30 Відповісти
Куди б не заходила кацапія, щонайперше вона знищувала стиль. Адже весь постсовок хворіє саме на несмак і брак відчуття міри. Без цього жодна цивілізація неможлива.
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13.10.2022 20:23 Відповісти
ви праві ......я впевнена ,що їх треба знищувати ,знищувати,знищувати,давити,давити ,давити
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13.10.2022 20:34 Відповісти
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
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13.10.2022 20:37 Відповісти
Нет, не уничтожить - им это слишком просто и неинтересно. А вот насрать в рояль - самое то.
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13.10.2022 20:44 Відповісти
В філософії такі дії та спосіб мислення називається ресентимент. Поняття ресентименту вперше було введено німецьким філософом Ф. Ніцше в його роботі «До генеалогії моралі» 1887 року.
moskWARussia хвора на ресентимент.
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13.10.2022 20:46 Відповісти
Болезнь такая же как у маньяков
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13.10.2022 21:24 Відповісти
Пане, тока чистильщик сделает толк в лаптеунтовых епенях.
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14.10.2022 00:18 Відповісти
Эта национальная идея у ************ хорошо описывается формулой "насрать в белый рояль".
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14.10.2022 01:47 Відповісти
Садисты ,кацапские выродки, будьте прокляты на веки вечные ‼️Сдохните , дело чести за украинским моссадом‼️
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13.10.2022 20:52 Відповісти
Скажені криси.
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13.10.2022 20:07 Відповісти
Накачиваемся вооружением, обучаемся и убиваем убиваем расейских имбецилов в промышленно-конвеерных масштабах. Тут вариантов нет.
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13.10.2022 20:09 Відповісти
То так ... Усіх на концерт кабздона на стадіоні.
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13.10.2022 20:21 Відповісти
Россия всегда была тёмной территорией зла. Её надо огородить колючей проволокой от света и тепла и оставшись без них, зло распадётся на части, пожирающие себе подобное, пока не издохнет.
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13.10.2022 20:21 Відповісти
Як же був правий Джохар Дудаєв! Вони сидять у вигрібній ямі і прагнуть затягнути до неї увесь світ.
Ніщо так не тішить душу московита, як знання того, що хтось живе ще гірше! Тому в них і ненависть до всіх країн чи народів, які живуть краще, заможніше і щасливіше.
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13.10.2022 20:22 Відповісти
Кацапські ублюдки, не були людьми і ніколи не стануть.
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13.10.2022 20:30 Відповісти
Геродот їх правильно називав - андрофаги.
Нелюди.
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13.10.2022 21:03 Відповісти
Людожери, дослівно
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13.10.2022 22:26 Відповісти
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13.10.2022 20:32 Відповісти
их так мамы воспитывают.. хотя у таких терпил точно два папы...
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13.10.2022 20:37 Відповісти
подивіться фільм " Чекіст" і стане зрозуміло хто вони
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13.10.2022 20:37 Відповісти
а в мене в хати навить гребаного ак нема...с какого...( сцикуни бояться видать озброення громадянам???
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13.10.2022 20:56 Відповісти
Уходят лучшие🙏❤️💙💛в Светлая Память Царство небесное патриоту
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13.10.2022 20:56 Відповісти
Кацапська босота,будьте прокляті на віки...
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13.10.2022 21:17 Відповісти
А свого часу в Італії фашисти дозволили Тосканіні емігрувати у США, не стали розстрілювати
http://um.co.ua/1/1-3/1-3799.html
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13.10.2022 22:07 Відповісти
Так то фашисти ......
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13.10.2022 22:45 Відповісти


дiйсно, рашисти, хоча теж фашисти, але набагато гiршi, бiльш дикi та жорстокiшi iталійських

фашистiв часiв Мусолiнi.
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14.10.2022 07:22 Відповісти
Та звісно, це ж не блатняк і не любе.
Животниє під назвою росіянє.
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13.10.2022 23:09 Відповісти
Орки... Їх треба нищити апріорі. Без сумнівів.
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13.10.2022 23:28 Відповісти
Слухати сюди, МРАЗОТА, русоскотофашистська-вас тварюк ******* ми, УКРАIНЦI, будемо давити падлюк усюди й завжди! Зрозумiли, падаль кончена? Хоча сумнiваюсь що ви здатнi хiба щось розумiти, слово "розум" ви в загалi не знаэте, довбойоби!!!! ЗДОХНIТЬ УСI, СВОЛОТА КАЦАПСЬКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.10.2022 01:44 Відповісти
Надо скорее освобождать Херсон. Там действительно наши люди. Это не предатели на 90% из донецка.
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14.10.2022 02:09 Відповісти
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14.10.2022 07:17 Відповісти
 
 