Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії, - соцмережі

Російські окупанти у Херсоні застрелили диригента місцевої філармонії Юрія Керпатенка у його власному будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка Олена Ваніна на своїй сторінці у Facebook у четвер, 13 жовтня.

"Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%", – розповіла вона.

За її словами, цей чоловік перестав виходити на зв’язок ще у вересні.

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