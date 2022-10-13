Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением одежды для раненых военных

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением одежды и обуви для раненых военных, находящихся на лечении в госпитале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Завтра, 14 октября, День защитника Украины. Люди, я очень прошу поздравить наших тяжело раненых воинов в госпиталях помощью. Раненых очень много, контуженных, без ног и рук, с двойной ампутацией.

В некоторых госпиталях очень не хватает одежды. В палатах уже холодно. Нужны флисовые кофты, брюки, кроссовки, парни часто спят в одежде. Нужны куртки для тех, кто выходит или выезжает на колясках на улицу. На этой неделе я отправила посылки с кроссовками, теплыми брюками и обезболивающими лекарствами, но этого очень мало!! К сожалению, многим не хватило. Волонтер мне написала, что теперь раненые смогут выходить на улицу, потому что в тапках холодно. Я очень прошу помочь купить, потому что нужно много одежды", - говорится в сообщении.

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