Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением одежды для раненых военных
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением одежды и обуви для раненых военных, находящихся на лечении в госпитале.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.
"Завтра, 14 октября, День защитника Украины. Люди, я очень прошу поздравить наших тяжело раненых воинов в госпиталях помощью. Раненых очень много, контуженных, без ног и рук, с двойной ампутацией.
В некоторых госпиталях очень не хватает одежды. В палатах уже холодно. Нужны флисовые кофты, брюки, кроссовки, парни часто спят в одежде. Нужны куртки для тех, кто выходит или выезжает на колясках на улицу. На этой неделе я отправила посылки с кроссовками, теплыми брюками и обезболивающими лекарствами, но этого очень мало!! К сожалению, многим не хватило. Волонтер мне написала, что теперь раненые смогут выходить на улицу, потому что в тапках холодно. Я очень прошу помочь купить, потому что нужно много одежды", - говорится в сообщении.
Реквизиты для помощи:
Пайпал
5168752017223390 Приват , Юсупова Наталия
4149499374344032 Приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк
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не ссы, и на коптеры сбрасываемся. И на одежду у нас тоже хватит.
и на тебя 9 грамм найдется.
Але!!! Що ви,***** випрошуєте такі дрібниці!? Де,*****, звертання про теплі речі у тих у кого ******** бізнес в Україні на гуманітарному одязі!? Та вони можуть одягнути їх з ніг до голови! Де,*****, звертання про допомогу до запорізьких підарасів,які вкрали цілі потяги гуманітарного вантажу!? Я, особисто, допомагаю пораненим і тим. хто на реабілітації. Таких хлопчиків багато у кожній районній лікарні. А ти, юсупова, чому не назвеш адресу конкретну, щоб я міг "Новою поштою" відправити куди слід. Там зустрінуть, заберуть і вручать особисто кожному ГЕРОЄВІ!!!
Я С 2014 ГОДА ПОЧЕМУ-ТО ЗНАЮ АДРЕС ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ В СВОЕМ ГОРОДЕ. И одежду туда ношу, и вкусняшки.
А ТЕБЕ МРАЗОТА КТО-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖЕН?
героям хочешь помочь?
нет, ты хочешь Юсупову говном вымазать, падла.
иди подними свою сраку и узнай где в твоем городе госпиталь, и какие у них потребности.
или гори в аду подонок.
Якщо у тебе виражений передменструальний синдром, то твої проблеми. Зверни у вагу! Я не використовую образливих слів. Природа вже над тобою посталася. І ти, , точно не здавала крові стільки разів,як я. І адресу шпиталю я знаю дуууже добре! Його вікна дивляться у мої. Щоранку бачу, що там коїться.
....так що скрути свої емоції у трубочку...., а далі догадайся.
PS - дивна,неадекватно агресивна реакція, про згадку за запорізьких "добродіїв".
(корвалкапс №27. 1 капсула, три рази на день. Одужуй. Не дякуй)
карток аж 3
а прохання присилати чи привозити одежу немає.
в Києві є госпіталь в якійсь ямі
адресу не знаю
в тильній частині є маленьке приміщення волонтерського центру
так от...
керівниця, молода дівчина ще в 18 році їздила на Q 7
а вона волонтерить ще з майдану
збіг обставин????? подарунок, чи може *зарплата*
не думаю.
купуйте самі." А таких в країні .....!
@KVQuarantine
https://twitter.com/KVQuarantine/status/1580623251989876736
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