Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням одягу для поранених військових

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням одягу та взуття для поранених військових, що перебувають на лікуванні у госпіталі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.

"Завтра, 14 жовтня, День Захисника Украіни. Люди, я дуже прошу привітати наших важко поранених воінів в шпиталях допомогою. Поранених дуже багато, контужених, без ніг та рук, з подвійною ампутацією.

В деяких шпиталях дуже не вистачає одягу. В палатах вже холодно. Потрібні флісови кофти, штани, кросівки, хлопці часто сплять в одежі. Потрібні куртки для тих хто виходить чи виізжає на візках на вулицю. На цьому тижні я відправила посилки з кросівками, теплими штанами та обезбол ліками, але цього дуже замало!! На жаль, багатьом не вистачило (( Волонтер мені написала, що тепер поранені зможуть виходити на вулицю, бо в тапках холодно. Я дуже прошу допомогти купити, бо треба багато одягу", - йдеться у дописі.

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