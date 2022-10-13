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Новини Допомога пораненим Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням одягу для поранених військових

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням одягу та взуття для поранених військових, що перебувають на лікуванні у госпіталі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням одягу для поранених військових 01

"Завтра, 14 жовтня, День Захисника Украіни. Люди, я дуже прошу привітати наших важко поранених воінів в шпиталях допомогою. Поранених дуже багато, контужених, без ніг та рук, з подвійною ампутацією.

В деяких шпиталях дуже не вистачає одягу. В палатах вже холодно. Потрібні флісови кофти, штани, кросівки, хлопці часто сплять в одежі. Потрібні куртки для тих хто виходить чи виізжає на візках на вулицю. На цьому тижні я відправила посилки з кросівками, теплими штанами та обезбол ліками, але цього дуже замало!! На жаль, багатьом не вистачило (( Волонтер мені написала, що тепер поранені зможуть виходити на вулицю, бо в тапках холодно. Я дуже прошу допомогти купити, бо треба багато одягу", - йдеться у дописі. 

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням одягу для поранених військових 02

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів та тепловізорів для фронту. ФОТО

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням одягу для поранених військових 03
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням одягу для поранених військових 04

Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк

Автор: 

волонтери (1328) Юсупова Наталія (194)


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Топ коментарі
+6
В Єрмака на складах пошукайте гуманітарку з Європи та США
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13.10.2022 20:21
+6
а если не найдем - то помогать раненым не будем или как? типа - пусть ермак помогает?
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13.10.2022 20:52
+5
Ми вже сьогодні переслали. Хто дійсно хоче, той чимось допомагає, а не просто базікає.
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13.10.2022 20:59
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В Єрмака на складах пошукайте гуманітарку з Європи та США
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13.10.2022 20:21 Відповісти
а если не найдем - то помогать раненым не будем или как? типа - пусть ермак помогает?
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13.10.2022 20:52 Відповісти
Ми вже сьогодні переслали. Хто дійсно хоче, той чимось допомагає, а не просто базікає.
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13.10.2022 20:59 Відповісти
А ти вже свої кишені зашив на всяк випадок ?
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13.10.2022 21:00 Відповісти
До пліснявої влади питань немає?
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13.10.2022 20:29 Відповісти
Що?
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13.10.2022 20:38 Відповісти
ты кацап вонючий, придержи язык. Наши квадрокоптеры вам нормально насыпают - вижу как подгорает.
не ссы, и на коптеры сбрасываемся. И на одежду у нас тоже хватит.
и на тебя 9 грамм найдется.
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13.10.2022 20:53 Відповісти
Так ти по квадриках, чи по теплій білизні допомагачка?
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13.10.2022 21:31 Відповісти
+
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13.10.2022 20:28 Відповісти
Я готовий зняти із себе останню сорочку, щоб допомогти нашим захисникам!
Але!!! Що ви,***** випрошуєте такі дрібниці!? Де,*****, звертання про теплі речі у тих у кого ******** бізнес в Україні на гуманітарному одязі!? Та вони можуть одягнути їх з ніг до голови! Де,*****, звертання про допомогу до запорізьких підарасів,які вкрали цілі потяги гуманітарного вантажу!? Я, особисто, допомагаю пораненим і тим. хто на реабілітації. Таких хлопчиків багато у кожній районній лікарні. А ти, юсупова, чому не назвеш адресу конкретну, щоб я міг "Новою поштою" відправити куди слід. Там зустрінуть, заберуть і вручать особисто кожному ГЕРОЄВІ!!!
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13.10.2022 20:38 Відповісти
ну ты и мразота.
Я С 2014 ГОДА ПОЧЕМУ-ТО ЗНАЮ АДРЕС ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ В СВОЕМ ГОРОДЕ. И одежду туда ношу, и вкусняшки.
А ТЕБЕ МРАЗОТА КТО-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖЕН?

героям хочешь помочь?
нет, ты хочешь Юсупову говном вымазать, падла.
иди подними свою сраку и узнай где в твоем городе госпиталь, и какие у них потребности.
или гори в аду подонок.
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13.10.2022 20:55 Відповісти
+, рідний брат мій там залишився у 2019..., але - 1.обзивати тут ти не будеш, 2.Співрозмовники мають рацію - зловживань повно. 3. Якщо ти волонтер - твоя справа запрос і посилання не тільки на картки, а і на уповноважені фонди, організації, тощо...
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13.10.2022 21:09 Відповісти
Дякую щиро. Ви маєте рацію.
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13.10.2022 21:26 Відповісти
Відповідаю в не окацапленому стилі! Від мене не було ні слова,що мені, хтось,щось винен. Якщо ти неуважно читаєш, то _go to school again!
Якщо у тебе виражений передменструальний синдром, то твої проблеми. Зверни у вагу! Я не використовую образливих слів. Природа вже над тобою посталася. І ти, , точно не здавала крові стільки разів,як я. І адресу шпиталю я знаю дуууже добре! Його вікна дивляться у мої. Щоранку бачу, що там коїться.
....так що скрути свої емоції у трубочку...., а далі догадайся.
PS - дивна,неадекватно агресивна реакція, про згадку за запорізьких "добродіїв".
(корвалкапс №27. 1 капсула, три рази на день. Одужуй. Не дякуй)
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13.10.2022 21:24 Відповісти
.....постолами рязансько-костромськими заносить від твоєї писанини за милю.
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13.10.2022 21:29 Відповісти
.........Ольга накотила настоянки глоду ("боярьішник") і смачно спить.....
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13.10.2022 22:19 Відповісти
а реально, виглядає підозріло
карток аж 3
а прохання присилати чи привозити одежу немає.
в Києві є госпіталь в якійсь ямі
адресу не знаю
в тильній частині є маленьке приміщення волонтерського центру
так от...
керівниця, молода дівчина ще в 18 році їздила на Q 7
а вона волонтерить ще з майдану
збіг обставин????? подарунок, чи може *зарплата*
не думаю.
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13.10.2022 20:59 Відповісти
Що не так? Аудюха не в'яжеться з волонтерством? З дівчиною? З гвкг? З Юсуповою, яку в Києві знає кожний собака?
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13.10.2022 21:51 Відповісти
+
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13.10.2022 20:46 Відповісти
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13.10.2022 21:10 Відповісти
Сьогодні жінка була у лікарні. Хотіла виписати ліки для хворих чернобильців та діабетників. В лікарні сказали -- " Грошей не дали,
купуйте самі." А таких в країні .....!
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13.10.2022 22:02 Відповісти
Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

https://twitter.com/KVQuarantine/status/1580623251989876736

МО Канади закрило питання зимової форми для ЗСУ. Українське ЗЕ-МО перейшло у відомство укравтодору
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13.10.2022 23:13 Відповісти
Добра вона людина, однозначно. Але -....
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13.10.2022 23:25 Відповісти
Народ конечно как всегда поможет, но где же власть? Это все должно быть полностью и на высшем уровне обеспечено для наших раненых государством и платы должны для них отапливаться.
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14.10.2022 02:06 Відповісти
Ганьба
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14.10.2022 09:53 Відповісти
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14.10.2022 10:47 Відповісти
 
 