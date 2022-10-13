Россия может повредить украинскую ГТС и готовить диверсии против "Турецкого потока", - МИД
Украина систематически предупреждает партнеров о террористических планах России относительно энергетической инфраструктуры.
Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что попытки России склонить европейские правительства к уступкам, в частности снятию санкций, с помощью энергетического шантажа потерпели поражение. Требования платить за газ в рублях, остановка поставок газа по, якобы, "техническим" причинам и другие методы не имели никакого успеха. Европа же продемонстрировала силу и начала активную диверсификацию и отказ от энергоресурсов шантажиста. Поэтому президент РФ Владимир Путин решил перейти от шантажа к терроризму – физическому повреждению энергетической инфраструктуры. Его цель – разрушить пути снабжения и поставить ультиматум: запускайте "Северный поток-2", потому что у вас нет другого выбора. Публичные намеки на это уже звучали от российских чиновников.
В МИД заявили, что Украина ведет постоянный мониторинг российских действий, имеющих признаки подготовки к реализации этой стратегии, и информирует о них партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский публично предупредил о подготовке России к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры, в частности, под предлогом провокаций на территории Российской Федерации с целью принуждения Германии к запуску "Северного потока-2". Украина также располагает данными о возможных аналогичных планах России по "Турецкому потоку".
Частью этой стратегии Кремля являются навязчивые обвинения Украины и других стран в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры.
"Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает партнеров не поддаваться на манипуляции и попытки России обвинить других в собственных террористических действиях. Это информационное прикрытие злонамеренных планов самой России. В этом контексте рассматриваем лживые заявления о якобы задержании диверсантов, которые планировали повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации", - говорится в комментарии МИД.
Украинская сторона настаивает, что единственный способ, которым партнеры могут предотвратить российский энергетический терроризм, — это занять уже сейчас жесткую позицию и публично заявить, что запуска "Северного потока-2" или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях.
В МИД призывают партнеров не медлить с четким сигналом в сторону Москвы, который заставит ее отказаться от террористических планов.
"Сохраняя единство и твердость, мы заставим российский энергетический терроризм потерпеть поражение так же, как потерпел поражение его энергетический шантаж", - говорится в сообщении.
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Якщо звісно, залишилось що дискредитувати.
соромно читати "іспражнєнія" зевлади тупіши за рашкіну пропаганду.
зе - воно за кого? зе - воно проти України?
Турции не нужно столько газа а другие не возьмут
Там с Эрдоганом что то мутят
как вы драпали из под Киева и в Харьковской области весь мир видел...!
да вас отдерут пигмеи Амазонии - фтарая армия мира...
да вы просто ********* номер один в мире...)))\даже видео видео было, и не одно - вы и на войне этим продолжаете заниматься шалунишки...\тьфу на вас **********...!!!\
тебя ждёт земля Украины...!!!\глубоко прикапывать не будут...!\
до сих пор ваши смердящие тушки по лесам находят...
тикайте ********* с Украины - всех вас здесь ЗСУ отправит на концерт к Кабздону...)
А вот фрау шмуркель до сих пор придерживается мнения, что сотрудничество с лаптестаном в сфере энергетики было плодотворным, стабильным и надёжным. И в этом отношении она уверена, и не в чём не раскаивается.
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/merkel-zayavila-chto-ne-zhaleet-o-sotrudnichestve-s-rf-i-zakupkah-gaza-v-chehii-raskritikovali-eks-kantslera-germanii.htm?_gl=1*1m0yfl5*_ga*MTUyMzI5NjUwOS4xNjUxMTM0MDEx*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NTY4Nzk5MS4zMjIuMS4xNjY1Njg4MDM1LjE2LjAuMA.. Меркель заявила, что не жалеет о сотрудничестве с РФ и закупках газа