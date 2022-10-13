Россия может повредить украинскую ГТС и готовить диверсии против "Турецкого потока", - МИД

Украина систематически предупреждает партнеров о террористических планах России относительно энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что попытки России склонить европейские правительства к уступкам, в частности снятию санкций, с помощью энергетического шантажа потерпели поражение. Требования платить за газ в рублях, остановка поставок газа по, якобы, "техническим" причинам и другие методы не имели никакого успеха. Европа же продемонстрировала силу и начала активную диверсификацию и отказ от энергоресурсов шантажиста. Поэтому президент РФ Владимир Путин решил перейти от шантажа к терроризму – физическому повреждению энергетической инфраструктуры. Его цель – разрушить пути снабжения и поставить ультиматум: запускайте "Северный поток-2", потому что у вас нет другого выбора. Публичные намеки на это уже звучали от российских чиновников.

В МИД заявили, что Украина ведет постоянный мониторинг российских действий, имеющих признаки подготовки к реализации этой стратегии, и информирует о них партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский публично предупредил о подготовке России к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры, в частности, под предлогом провокаций на территории Российской Федерации с целью принуждения Германии к запуску "Северного потока-2". Украина также располагает данными о возможных аналогичных планах России по "Турецкому потоку".

Частью этой стратегии Кремля являются навязчивые обвинения Украины и других стран в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры.

"Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает партнеров не поддаваться на манипуляции и попытки России обвинить других в собственных террористических действиях. Это информационное прикрытие злонамеренных планов самой России. В этом контексте рассматриваем лживые заявления о якобы задержании диверсантов, которые планировали повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации", - говорится в комментарии МИД.

Читайте также: Подрыв газопроводов Северный поток является делом рук российских спецслужб, - премьер Польши Моравецкий

Украинская сторона настаивает, что единственный способ, которым партнеры могут предотвратить российский энергетический терроризм, — это занять уже сейчас жесткую позицию и публично заявить, что запуска "Северного потока-2" или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях.

В МИД призывают партнеров не медлить с четким сигналом в сторону Москвы, который заставит ее отказаться от террористических планов.

"Сохраняя единство и твердость, мы заставим российский энергетический терроризм потерпеть поражение так же, как потерпел поражение его энергетический шантаж", - говорится в сообщении.