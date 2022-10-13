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Новости Газовая война Война
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Россия может повредить украинскую ГТС и готовить диверсии против "Турецкого потока", - МИД

мзс

Украина систематически предупреждает партнеров о террористических планах России относительно энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что попытки России склонить европейские правительства к уступкам, в частности снятию санкций, с помощью энергетического шантажа потерпели поражение. Требования платить за газ в рублях, остановка поставок газа по, якобы, "техническим" причинам и другие методы не имели никакого успеха. Европа же продемонстрировала силу и начала активную диверсификацию и отказ от энергоресурсов шантажиста. Поэтому президент РФ Владимир Путин решил перейти от шантажа к терроризму – физическому повреждению энергетической инфраструктуры. Его цель – разрушить пути снабжения и поставить ультиматум: запускайте "Северный поток-2", потому что у вас нет другого выбора. Публичные намеки на это уже звучали от российских чиновников.

В МИД заявили, что Украина ведет постоянный мониторинг российских действий, имеющих признаки подготовки к реализации этой стратегии, и информирует о них партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский публично предупредил о подготовке России к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры, в частности, под предлогом провокаций на территории Российской Федерации с целью принуждения Германии к запуску "Северного потока-2". Украина также располагает данными о возможных аналогичных планах России по "Турецкому потоку".

Частью этой стратегии Кремля являются навязчивые обвинения Украины и других стран в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры.

"Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает партнеров не поддаваться на манипуляции и попытки России обвинить других в собственных террористических действиях. Это информационное прикрытие злонамеренных планов самой России. В этом контексте рассматриваем лживые заявления о якобы задержании диверсантов, которые планировали повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации", - говорится в комментарии МИД.

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Украинская сторона настаивает, что единственный способ, которым партнеры могут предотвратить российский энергетический терроризм, — это занять уже сейчас жесткую позицию и публично заявить, что запуска "Северного потока-2" или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях.

В МИД призывают партнеров не медлить с четким сигналом в сторону Москвы, который заставит ее отказаться от террористических планов.

"Сохраняя единство и твердость, мы заставим российский энергетический терроризм потерпеть поражение так же, как потерпел поражение его энергетический шантаж", - говорится в сообщении.

Автор: 

МИД (6935) Северный поток (1449) Турецкий поток (46)


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Топ комментарии
+3
на зло бабке отморозят уши.. хотя простреленная голова, вариант куда надёжней..
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13.10.2022 21:35
+3
Надо чтобы какой то пьяный касап ещё силу сибири на бульдозере разворотил. И тогда газ можно дуть только в жопу каждому касапскому выплятку.
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13.10.2022 21:46
+2
Навіть кацапи здогадаються, що цим вони остаточно спалять всі мости, та остаточно дискредитують себе як постачальника.
Якщо звісно, залишилось що дискредитувати.
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13.10.2022 21:36
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на зло бабке отморозят уши.. хотя простреленная голова, вариант куда надёжней..
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13.10.2022 21:35 Ответить
Навіть кацапи здогадаються, що цим вони остаточно спалять всі мости, та остаточно дискредитують себе як постачальника.
Якщо звісно, залишилось що дискредитувати.
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13.10.2022 21:36 Ответить
Навряд пітун наважиться, знову "підставити спину" Ердогану, тут ятоганом не обійдеться...
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13.10.2022 21:38 Ответить
Ящо вони такі обірвуть і Ткрецький, і Південний потоки, а ще й перекриють те, що йде через Україну, то Орбан, після останнього візиту на московію, повинен буде вкусити себе за дупу у прямому ефірі!
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13.10.2022 21:43 Ответить
Орбан вже вiдлекав ху.лу вдекiлька прямих ефiрах.
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13.10.2022 21:48 Ответить
дурні зе - шкідливіши за діхлофос!
соромно читати "іспражнєнія" зевлади тупіши за рашкіну пропаганду.
зе - воно за кого? зе - воно проти України?
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13.10.2022 21:44 Ответить
Надо чтобы какой то пьяный касап ещё силу сибири на бульдозере разворотил. И тогда газ можно дуть только в жопу каждому касапскому выплятку.
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13.10.2022 21:46 Ответить
Готовит диверсию, но собирается строить 3й газопровод с Турцию 🙃
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13.10.2022 21:48 Ответить
у тебя после этого станет больше денег...?
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13.10.2022 21:56 Ответить
русский, а зачем вы СП-1, СП-2 и Керченский мост взорвали?
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13.10.2022 21:57 Ответить
Да хоть 10
Турции не нужно столько газа а другие не возьмут
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13.10.2022 22:00 Ответить
Продавать, это же бизнес.
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13.10.2022 22:09 Ответить
Турецкий врядли

Там с Эрдоганом что то мутят
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13.10.2022 21:54 Ответить
Согласен ху.ло ******** а Эрдоган мутный.
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13.10.2022 21:57 Ответить
Война россии против Украины это как бой поветкина против Кличко.
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13.10.2022 21:58 Ответить
когда вы свиноцабаки заберёте трупы своих вытязёв - их доедают собаки, кошки и свиньи...!)
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13.10.2022 22:16 Ответить
ты свиноцабака это видел...? я лично видел твоих свинорусов зажаренныж на трассе со Старого Салтова до окружной...!
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13.10.2022 22:23 Ответить
пока ваших боевых ********** ЗСУ утилизирует...!!!
как вы драпали из под Киева и в Харьковской области весь мир видел...!
да вас отдерут пигмеи Амазонии - фтарая армия мира...
да вы просто ********* номер один в мире...)))\даже видео видео было, и не одно - вы и на войне этим продолжаете заниматься шалунишки...\тьфу на вас **********...!!!\
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13.10.2022 22:31 Ответить
тебя свиноцабаку ещё не мобилизировали...?
тебя ждёт земля Украины...!!!\глубоко прикапывать не будут...!\
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13.10.2022 22:38 Ответить
вы свиноцабаки Киев за три дня взяли...?
до сих пор ваши смердящие тушки по лесам находят...
тикайте ********* с Украины - всех вас здесь ЗСУ отправит на концерт к Кабздону...)
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13.10.2022 22:46 Ответить
"Украина систематически предупреждает партнеров о террористических планах России относительно энергетической инфраструктуры".

А вот фрау шмуркель до сих пор придерживается мнения, что сотрудничество с лаптестаном в сфере энергетики было плодотворным, стабильным и надёжным. И в этом отношении она уверена, и не в чём не раскаивается.

https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/merkel-zayavila-chto-ne-zhaleet-o-sotrudnichestve-s-rf-i-zakupkah-gaza-v-chehii-raskritikovali-eks-kantslera-germanii.htm?_gl=1*1m0yfl5*_ga*MTUyMzI5NjUwOS4xNjUxMTM0MDEx*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NTY4Nzk5MS4zMjIuMS4xNjY1Njg4MDM1LjE2LjAuMA.. Меркель заявила, что не жалеет о сотрудничестве с РФ и закупках газа
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13.10.2022 22:15 Ответить
 
 