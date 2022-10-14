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Отступая, оккупанты минируют места массовых захоронений украинцев, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

могила,буча,братська,ексгумація

Российские оккупанты во время отступления минируют массовые захоронения украинцев, которых они жестоко убили.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Чтобы подойти к братской могиле у любого города, к сожалению, нам приходится вызывать саперов", - сказал министр.

По словам Монастырского, почти в каждом освобожденном населенном пункте Украины правоохранители находят места массовых захоронений.

Он отметил, что "оккупанты настолько циничны, что минируют даже могилы замученных украинцев".

Смотрите: В деоккупированных Святогорске и Лимане обнаружены места массовых захоронений. Самой младшей жертве всего год, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Монастырский сообщил, что в 339 освобожденных населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей полиция уже возобновила работу.
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Ці суки вчора бомбили цвинтар поруч із Запоріжжям. У мене там батьки поховані. Тварюки.
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14.10.2022 08:19 Ответить
Нелюди.....а хочуть поработити увесь світ. У німців хоч порядок був...а тут - дикість,тупість,ненависть.
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14.10.2022 08:27 Ответить
Выродки рода человеческого , садисты ,убийцы ,будьте прокляты
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14.10.2022 09:05 Ответить
Нещодавно подивитися фільм "Кролик Джоджо" від режисера Тайкі Вайтіті. Там були два персонажи - фашисти. Один німецький офіцер, для якого війна була змістом життя та пухкенька жінка, яка працювала з дітьми з гітлерюгенту. Так ось наприкінці розумієш, що деякі, здавалося, цивільні особи можуть бути страшніше за людей у яких війна у крові. А люди, які уявляють свій фінал тільки з зброєю у руках, можуть мати совість та честь.
Але стосовно московітів, то ці істоти увібрали в себе тільки найгірше.
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14.10.2022 11:37 Ответить
Справжні антифашисти !
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14.10.2022 08:28 Ответить
Коли московіти кричать "Фашизм не пройдёт!!!", це означає тільки одне - вони вимагають розширити ворота.
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14.10.2022 08:47 Ответить
 
 