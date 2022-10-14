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Отступая, оккупанты минируют места массовых захоронений украинцев, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты во время отступления минируют массовые захоронения украинцев, которых они жестоко убили.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Чтобы подойти к братской могиле у любого города, к сожалению, нам приходится вызывать саперов", - сказал министр.
По словам Монастырского, почти в каждом освобожденном населенном пункте Украины правоохранители находят места массовых захоронений.
Он отметил, что "оккупанты настолько циничны, что минируют даже могилы замученных украинцев".
Монастырский сообщил, что в 339 освобожденных населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей полиция уже возобновила работу.
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