Отступая, оккупанты минируют места массовых захоронений украинцев, - Монастырский

Российские оккупанты во время отступления минируют массовые захоронения украинцев, которых они жестоко убили.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Чтобы подойти к братской могиле у любого города, к сожалению, нам приходится вызывать саперов", - сказал министр.

По словам Монастырского, почти в каждом освобожденном населенном пункте Украины правоохранители находят места массовых захоронений.

Он отметил, что "оккупанты настолько циничны, что минируют даже могилы замученных украинцев".

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Монастырский сообщил, что в 339 освобожденных населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей полиция уже возобновила работу.