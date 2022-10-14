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Відступаючи, окупанти мінують місця масових поховань українців, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

могила,буча,братська,ексгумація

Російські окупанти під час відступу мінують масові поховання українців, яких вони жорстоко вбили.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щоб підійти до братської могили у будь-якого міста, на жаль, нам доводиться викликати саперів", - сказав міністр.

За словами Монастирського, майже у кожному звільненому населеному пункті України правоохоронці знаходять місця масових поховань.

Він зазначив, що "окупанти настільки цинічні, що мінують навіть могили закатованих українців".

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Монастирський повідомив, що у 339 звільнених населених пунктах Донецької, Харківської та Херсонської областей поліція вже відновила роботу.

Автор: Ірина Дашківська
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Ці суки вчора бомбили цвинтар поруч із Запоріжжям. У мене там батьки поховані. Тварюки.
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14.10.2022 08:19 Відповісти
Нелюди.....а хочуть поработити увесь світ. У німців хоч порядок був...а тут - дикість,тупість,ненависть.
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14.10.2022 08:27 Відповісти
Выродки рода человеческого , садисты ,убийцы ,будьте прокляты
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14.10.2022 09:05 Відповісти
Нещодавно подивитися фільм "Кролик Джоджо" від режисера Тайкі Вайтіті. Там були два персонажи - фашисти. Один німецький офіцер, для якого війна була змістом життя та пухкенька жінка, яка працювала з дітьми з гітлерюгенту. Так ось наприкінці розумієш, що деякі, здавалося, цивільні особи можуть бути страшніше за людей у яких війна у крові. А люди, які уявляють свій фінал тільки з зброєю у руках, можуть мати совість та честь.
Але стосовно московітів, то ці істоти увібрали в себе тільки найгірше.
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14.10.2022 11:37 Відповісти
Справжні антифашисти !
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14.10.2022 08:28 Відповісти
Коли московіти кричать "Фашизм не пройдёт!!!", це означає тільки одне - вони вимагають розширити ворота.
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14.10.2022 08:47 Відповісти
 
 