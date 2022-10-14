Відступаючи, окупанти мінують місця масових поховань українців, - Монастирський

Російські окупанти під час відступу мінують масові поховання українців, яких вони жорстоко вбили.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щоб підійти до братської могили у будь-якого міста, на жаль, нам доводиться викликати саперів", - сказав міністр.

За словами Монастирського, майже у кожному звільненому населеному пункті України правоохоронці знаходять місця масових поховань.

Він зазначив, що "окупанти настільки цинічні, що мінують навіть могили закатованих українців".

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Монастирський повідомив, що у 339 звільнених населених пунктах Донецької, Харківської та Херсонської областей поліція вже відновила роботу.