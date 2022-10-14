Оккупанты теряют способность к наступлению на Донетчине, - ISW

Ухудшение морального положения, дисциплины и боеспособности российских войск в зонах боевых действий может привести к временному приостановлению наступательных операций.

Об этом говорится в отчете западных аналитиков из Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Аналитики считают, что российские отряды все больше деградируют, содержа относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, в частности в районе Бахмута.

"Подразделения приходят в упадок, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики", - говорится в отчете.

Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и всеобщему истощению боевых возможностей.

Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается отметить своих боевиков на фронте.

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В четверг он заявил, что его ЧВК сама взяла под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. В свою очередь, боевики "ДНР" заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой "ЛНР". Они также утверждали, что захватили Опытное. Пригожин заявил, что в Опытном продолжаются бои.