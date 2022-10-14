Оккупанты теряют способность к наступлению на Донетчине, - ISW
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Ухудшение морального положения, дисциплины и боеспособности российских войск в зонах боевых действий может привести к временному приостановлению наступательных операций.
Об этом говорится в отчете западных аналитиков из Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Аналитики считают, что российские отряды все больше деградируют, содержа относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, в частности в районе Бахмута.
"Подразделения приходят в упадок, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики", - говорится в отчете.
Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и всеобщему истощению боевых возможностей.
Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается отметить своих боевиков на фронте.
В четверг он заявил, что его ЧВК сама взяла под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. В свою очередь, боевики "ДНР" заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой "ЛНР". Они также утверждали, что захватили Опытное. Пригожин заявил, что в Опытном продолжаются бои.
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ISW - это независимая?!) Позавчора, Поза-Позавчора, вчора із білорусі на ростов, курськ перекидається важка техніка та матерн. спорядження для формування нових частин.
Але це ISW вважає перемогою... "класна аналітика" - "джинса
Що це "кіпрський компот" пропонується? Це випадково не затикання дир, зі стратегією воювати кількістю, а не якістю?
Перехід на стандарти Нато, це крім підготовки і збільшення постачання зброї країн Нато, якісна. Перед зимнею компанією є ріст постачання цієї зброї? Радянська зброя годиться тільки на другорядних напрямках в основному. Мова йде про втрати 1:10...
Чому не має постачання "артилерії ближнього бою" - мінометів на основі бтр? Тільки зараз Литва, "випадкова", дала міноменти на основі М113. Цієї зброї мало?
Провокаційне питання. Яке буде співвідношення втрат, коли рф почне повноційний "мобілізаціний наступ", коли перехід "на стандарти" Нато в постачання не має логічної стратегії?
Ще. прокаційне питання. «Сетецентричені операції» можливі із таким "компотом" в постачанні та підготовці особового складу...ага
Цікаво побачити "шедевр" аналітики ISW станом на 23.02.22...
ЗСУ вже наступного тижня можуть визволити Херсон, - Financial Times Джерело: https://censor.net/ua/n3373668 Дуже великі сумніви - "вікно можливостей" швидко закривається.