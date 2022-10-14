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Оккупанты теряют способность к наступлению на Донетчине, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Ухудшение морального положения, дисциплины и боеспособности российских войск в зонах боевых действий может привести к временному приостановлению наступательных операций.

Об этом говорится в отчете западных аналитиков из Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Аналитики считают, что российские отряды все больше деградируют, содержа относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, в частности в районе Бахмута.

"Подразделения приходят в упадок, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики", - говорится в отчете.

Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и всеобщему истощению боевых возможностей.

Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается отметить своих боевиков на фронте.

Читайте: За сутки в Донецкой области от рук агрессора пострадали 6 человек, правоохранители обнаружили 4 тела ранее убитых врагом гражданских жителей. ИНФОГРАФИКА

В четверг он заявил, что его ЧВК сама взяла под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. В свою очередь, боевики "ДНР" заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой "ЛНР". Они также утверждали, что захватили Опытное. Пригожин заявил, что в Опытном продолжаются бои.
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Топ комментарии
+11
Вітаю зі Святом, Разом до Перемоги. Слава Україні!
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14.10.2022 08:38
+9
Пора оркам перерезать друг друга. А ВСУ подчистят.
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14.10.2022 08:33
+5
А вони знають про це?
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14.10.2022 08:46
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Пора оркам перерезать друг друга. А ВСУ подчистят.
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14.10.2022 08:33 Ответить
Вітаю зі Святом, Разом до Перемоги. Слава Україні!
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14.10.2022 08:38 Ответить
А вони знають про це?
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14.10.2022 08:46 Ответить
Навоювались -- аніки воіни .
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14.10.2022 08:47 Ответить
А що так тихо про північний напрямок... про білорусь?

ISW - это независимая, беспристрастная организация, не входящая в правительство, которая служит наблюдательным пунктом для безопасности Америки , заглядывает за стратегические углы, помогает нашим командирам и солдатам в полевых условиях, влияет на внутреннюю политику и объясняет американскому народу, что им нужно знать о их безопасность.

ISW - это независимая?!) Позавчора, Поза-Позавчора, вчора із білорусі на ростов, курськ перекидається важка техніка та матерн. спорядження для формування нових частин.

Але це ISW вважає перемогою... "класна аналітика" - "джинса
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14.10.2022 08:49 Ответить
Чим більше перекинуть з білорусії,- тим меньш ймовірне вторгнення з півночі...
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14.10.2022 09:11 Ответить
А яка взагалі ймовірність вторгнення з білорусі?) "Чомусь" бажання там зникло давно. Тай бульбафюрер в рот врди набрав... як тільки почали говорити про роль білорусі у війні. Що не так?
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14.10.2022 09:16 Ответить
ISW - это независимая?!) Будь ласка прокоментуйте перехід ЗСУ на стандарти НАТО...кількісно, в процентах, особливо після "Рамштайн-6"?

Що це "кіпрський компот" пропонується? Це випадково не затикання дир, зі стратегією воювати кількістю, а не якістю?

Перехід на стандарти Нато, це крім підготовки і збільшення постачання зброї країн Нато, якісна. Перед зимнею компанією є ріст постачання цієї зброї? Радянська зброя годиться тільки на другорядних напрямках в основному. Мова йде про втрати 1:10...

Чому не має постачання "артилерії ближнього бою" - мінометів на основі бтр? Тільки зараз Литва, "випадкова", дала міноменти на основі М113. Цієї зброї мало?

Провокаційне питання. Яке буде співвідношення втрат, коли рф почне повноційний "мобілізаціний наступ", коли перехід "на стандарти" Нато в постачання не має логічної стратегії?

Ще. прокаційне питання. «Сетецентричені операції» можливі із таким "компотом" в постачанні та підготовці особового складу...ага
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14.10.2022 09:28 Ответить
"мережноцентричні операції" можливі... це тільки натяк іншим, що стоять за ISW, це планування "зимньої компанії"?
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14.10.2022 09:40 Ответить
Якщо хто не зрозумів - Окупанти втрачають здатність до наступу на Донеччині, - ISW, перекидання танків !!!під носом!!! із білорусі на курськ та ростов означає, що путін не збирається сидіти в обороні, вкл Донеччину...і як путін оцінює "Рамштайн-6"

Цікаво побачити "шедевр" аналітики ISW станом на 23.02.22...

ЗСУ вже наступного тижня можуть визволити Херсон, - Financial Times Джерело: https://censor.net/ua/n3373668 Дуже великі сумніви - "вікно можливостей" швидко закривається.
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14.10.2022 10:59 Ответить
***** на заднем плане а воюют какие то у#бки...
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14.10.2022 08:59 Ответить
Никогда не поверю, что русский быдлообразный мужик украинку поимеет. Ну вцепился он своими грязными ручищами в её вышиванку. Ничего, отпустит, когда с него порти спадать начнут, да ещё и ляпаса знатного получит такого, чтоб вовек не забыл!
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14.10.2022 09:03 Ответить
Голодная свора сама себе корм.
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14.10.2022 09:06 Ответить
Як там було в одному хранцузському хвільмі - немає ніжок немає наступу))
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14.10.2022 09:22 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.10.2022 09:50 Ответить
не треба недооцінювати ворога, зайцево, кодема, майорськ, курдюмівка, отрадовка на бахмутському напрямку вони то взяли, досить про шашлики та асфальт під час війни, поговоримо про ракети та ппо.
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14.10.2022 10:21 Ответить
 
 