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Окупанти втрачають здатність до наступу на Донеччині, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності російських військ у зонах бойових дій може призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій.

Про це йдеться у звіті західних аналітиків із Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики вважають, що російські загони дедалі більше деградують, утримуючи відносно невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області, зокрема в районі Бахмута.

"Підрозділи занепадають, вони, ймовірно, перегрупуються із такими ж розрізненими бойовими елементами, що веде до подальшої деморалізації та неузгодженості у проведенні наступальних операцій, пишуть аналітики", - сказано у звіті.

Спроби Росії захопити додаткову територію, ймовірно, ще більше сприяють зниженню морального духу та загальному виснаженню бойових можливостей.

Крім того, тривають розбіжності між російськими військовими угрупованнями. Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається відзначити своїх бойовиків на фронті.

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У четвер він заявив, що його ПВК сама взяла під контроль Іванград, селище на південь від Бахмута. У свою чергу бойовики "ДНР" заявили, що взяли населений пункт разом із угрупованням "ЛНР". Вони також стверджували, що захопили Опитне. Пригожин заявив, що у Опитному тривають бої.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Вітаю зі Святом, Разом до Перемоги. Слава Україні!
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14.10.2022 08:38
+9
Пора оркам перерезать друг друга. А ВСУ подчистят.
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14.10.2022 08:33
+5
А вони знають про це?
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14.10.2022 08:46
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Пора оркам перерезать друг друга. А ВСУ подчистят.
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14.10.2022 08:33 Відповісти
Вітаю зі Святом, Разом до Перемоги. Слава Україні!
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14.10.2022 08:38 Відповісти
А вони знають про це?
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14.10.2022 08:46 Відповісти
Навоювались -- аніки воіни .
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14.10.2022 08:47 Відповісти
А що так тихо про північний напрямок... про білорусь?

ISW - это независимая, беспристрастная организация, не входящая в правительство, которая служит наблюдательным пунктом для безопасности Америки , заглядывает за стратегические углы, помогает нашим командирам и солдатам в полевых условиях, влияет на внутреннюю политику и объясняет американскому народу, что им нужно знать о их безопасность.

ISW - это независимая?!) Позавчора, Поза-Позавчора, вчора із білорусі на ростов, курськ перекидається важка техніка та матерн. спорядження для формування нових частин.

Але це ISW вважає перемогою... "класна аналітика" - "джинса
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14.10.2022 08:49 Відповісти
Чим більше перекинуть з білорусії,- тим меньш ймовірне вторгнення з півночі...
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14.10.2022 09:11 Відповісти
А яка взагалі ймовірність вторгнення з білорусі?) "Чомусь" бажання там зникло давно. Тай бульбафюрер в рот врди набрав... як тільки почали говорити про роль білорусі у війні. Що не так?
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14.10.2022 09:16 Відповісти
ISW - это независимая?!) Будь ласка прокоментуйте перехід ЗСУ на стандарти НАТО...кількісно, в процентах, особливо після "Рамштайн-6"?

Що це "кіпрський компот" пропонується? Це випадково не затикання дир, зі стратегією воювати кількістю, а не якістю?

Перехід на стандарти Нато, це крім підготовки і збільшення постачання зброї країн Нато, якісна. Перед зимнею компанією є ріст постачання цієї зброї? Радянська зброя годиться тільки на другорядних напрямках в основному. Мова йде про втрати 1:10...

Чому не має постачання "артилерії ближнього бою" - мінометів на основі бтр? Тільки зараз Литва, "випадкова", дала міноменти на основі М113. Цієї зброї мало?

Провокаційне питання. Яке буде співвідношення втрат, коли рф почне повноційний "мобілізаціний наступ", коли перехід "на стандарти" Нато в постачання не має логічної стратегії?

Ще. прокаційне питання. «Сетецентричені операції» можливі із таким "компотом" в постачанні та підготовці особового складу...ага
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14.10.2022 09:28 Відповісти
"мережноцентричні операції" можливі... це тільки натяк іншим, що стоять за ISW, це планування "зимньої компанії"?
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14.10.2022 09:40 Відповісти
Якщо хто не зрозумів - Окупанти втрачають здатність до наступу на Донеччині, - ISW, перекидання танків !!!під носом!!! із білорусі на курськ та ростов означає, що путін не збирається сидіти в обороні, вкл Донеччину...і як путін оцінює "Рамштайн-6"

Цікаво побачити "шедевр" аналітики ISW станом на 23.02.22...

ЗСУ вже наступного тижня можуть визволити Херсон, - Financial Times Джерело: https://censor.net/ua/n3373668 Дуже великі сумніви - "вікно можливостей" швидко закривається.
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14.10.2022 10:59 Відповісти
***** на заднем плане а воюют какие то у#бки...
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14.10.2022 08:59 Відповісти
Никогда не поверю, что русский быдлообразный мужик украинку поимеет. Ну вцепился он своими грязными ручищами в её вышиванку. Ничего, отпустит, когда с него порти спадать начнут, да ещё и ляпаса знатного получит такого, чтоб вовек не забыл!
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14.10.2022 09:03 Відповісти
Голодная свора сама себе корм.
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14.10.2022 09:06 Відповісти
Як там було в одному хранцузському хвільмі - немає ніжок немає наступу))
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14.10.2022 09:22 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.10.2022 09:50 Відповісти
не треба недооцінювати ворога, зайцево, кодема, майорськ, курдюмівка, отрадовка на бахмутському напрямку вони то взяли, досить про шашлики та асфальт під час війни, поговоримо про ракети та ппо.
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14.10.2022 10:21 Відповісти
 
 