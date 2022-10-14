Окупанти втрачають здатність до наступу на Донеччині, - ISW
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Погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності російських військ у зонах бойових дій може призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій.
Про це йдеться у звіті західних аналітиків із Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Аналітики вважають, що російські загони дедалі більше деградують, утримуючи відносно невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області, зокрема в районі Бахмута.
"Підрозділи занепадають, вони, ймовірно, перегрупуються із такими ж розрізненими бойовими елементами, що веде до подальшої деморалізації та неузгодженості у проведенні наступальних операцій, пишуть аналітики", - сказано у звіті.
Спроби Росії захопити додаткову територію, ймовірно, ще більше сприяють зниженню морального духу та загальному виснаженню бойових можливостей.
Крім того, тривають розбіжності між російськими військовими угрупованнями. Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається відзначити своїх бойовиків на фронті.
У четвер він заявив, що його ПВК сама взяла під контроль Іванград, селище на південь від Бахмута. У свою чергу бойовики "ДНР" заявили, що взяли населений пункт разом із угрупованням "ЛНР". Вони також стверджували, що захопили Опитне. Пригожин заявив, що у Опитному тривають бої.
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ISW - это независимая, беспристрастная организация, не входящая в правительство, которая служит наблюдательным пунктом для безопасности Америки , заглядывает за стратегические углы, помогает нашим командирам и солдатам в полевых условиях, влияет на внутреннюю политику и объясняет американскому народу, что им нужно знать о их безопасность.
ISW - это независимая?!) Позавчора, Поза-Позавчора, вчора із білорусі на ростов, курськ перекидається важка техніка та матерн. спорядження для формування нових частин.
Але це ISW вважає перемогою... "класна аналітика" - "джинса
Що це "кіпрський компот" пропонується? Це випадково не затикання дир, зі стратегією воювати кількістю, а не якістю?
Перехід на стандарти Нато, це крім підготовки і збільшення постачання зброї країн Нато, якісна. Перед зимнею компанією є ріст постачання цієї зброї? Радянська зброя годиться тільки на другорядних напрямках в основному. Мова йде про втрати 1:10...
Чому не має постачання "артилерії ближнього бою" - мінометів на основі бтр? Тільки зараз Литва, "випадкова", дала міноменти на основі М113. Цієї зброї мало?
Провокаційне питання. Яке буде співвідношення втрат, коли рф почне повноційний "мобілізаціний наступ", коли перехід "на стандарти" Нато в постачання не має логічної стратегії?
Ще. прокаційне питання. «Сетецентричені операції» можливі із таким "компотом" в постачанні та підготовці особового складу...ага
Цікаво побачити "шедевр" аналітики ISW станом на 23.02.22...
ЗСУ вже наступного тижня можуть визволити Херсон, - Financial Times Джерело: https://censor.net/ua/n3373668 Дуже великі сумніви - "вікно можливостей" швидко закривається.