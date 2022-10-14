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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15459) война (47249) Генштаб ВС (4357) уничтожение (3962) техника (1547) потери (3874)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 64,3 тыс. человек, 268 самолетов, 240 вертолетов, 2521 танк, 1566 артсистем, 5172 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 октября потери личного состава противника составляют около 64 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 64 300 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2521 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 5172 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1566 (+10) ед,

РСЗО - 362 (+5) ед,

средства ПВО - 186 (+3) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 240 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1199 (+17),

крылатые ракеты - 316 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9) ед,

специальная техника - 142 (+2).

Читайте: За прошлые сутки поражены 3 вражеских пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 64,3 тыс. человек, 268 самолетов, 240 вертолетов, 2521 танк, 1566 артсистем, 5172 бронированные машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+14
В их варварской истории ещё никто так мощно им харю не бил, как УКРАИНА! Она всё прежнее оркостану припомнит.
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14.10.2022 09:32
+11
Всіх зі святом Покрови ! захисника і захисниць України ! Слава ЗСУ !
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14.10.2022 09:21
+11
Помилка. Подивіться на таблицю. Не 107, а 10.
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14.10.2022 09:23
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Надіємось не помилка артилерійських систем - 1566 (+107) од, Джерело: https://censor.net/ua/n3373651
Зі Святом!!! Бережіть себе!!!!!!!!!!
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14.10.2022 09:19 Ответить
Помилка. Подивіться на таблицю. Не 107, а 10.
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14.10.2022 09:23 Ответить
Так дійсно. Недарма така помилка... Зі Святом!!!
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14.10.2022 09:27 Ответить
А я так зрадів, ну нічого, почекаємо ...
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14.10.2022 09:57 Ответить
Вчора було 1556
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14.10.2022 09:28 Ответить
Всіх зі святом Покрови ! захисника і захисниць України ! Слава ЗСУ !
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14.10.2022 09:21 Ответить
А ще всіх з Днем Українського козацтва та 80-ю річницею створення УПА
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14.10.2022 11:26 Ответить
Чому крилатих ракет 0 ,коли вчора збили 5 ? І коли це потопили 16 корабель ?
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14.10.2022 09:21 Ответить
Редакторе, ти так не жартуй! 107 одиниць артилерії за добу (у тексті), тоді як у інфографіці - 10. А ЗСУ - круть! Зі святом вас!
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14.10.2022 09:23 Ответить
В их варварской истории ещё никто так мощно им харю не бил, как УКРАИНА! Она всё прежнее оркостану припомнит.
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14.10.2022 09:32 Ответить
в общем нехило поработали: почти полная бтг уничтожена... но насчёт 16 кораблей... недавно было 13
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14.10.2022 09:32 Ответить
64300\232=277
в среднем 277 свиноцабак в сутки попадают на концерт Кабздона...\это официально...\
к сожалению мы не знаем сколько контромарок\неучтённых свиноцабак...\ туда ЗСУ выдало...(
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14.10.2022 09:36 Ответить
вместе с раненными - в районе тысячи в сутки. И это по самым скромным подсчетам, который ведут ВСУ.
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14.10.2022 09:41 Ответить
Наша розвідка перехопилу їхню статистику,біля 90000 дохлих свинособак...
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14.10.2022 10:37 Ответить
Карл, - 107 одиниць артилерії, Карл!
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14.10.2022 09:56 Ответить
це помилка
у таблиці Генштабу дещо менша цифра
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14.10.2022 10:01 Ответить
Та вже помітив (( , але з початку дуже зрадів.
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14.10.2022 10:04 Ответить
Масова різанина та розпинання кацапських артилеристів у трусіках.
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14.10.2022 10:14 Ответить
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14.10.2022 10:06 Ответить
Дійсно цікаво звідки взявся 16-й корабель. Досить довго було 15 і ніхто нічого не повідомляв про 16-й. Може яка субмарина під мостом?))
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14.10.2022 11:41 Ответить
Днепровский баржевый седой паромщик.
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14.10.2022 12:21 Ответить
а когда 1 посудина приказала жить?
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14.10.2022 17:39 Ответить
Грохнули какое-то рашистское судно и молчат.Может это как-то связано с Крымским мостом?
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14.10.2022 19:54 Ответить
 
 