Общие боевые потери РФ с начала войны – около 64,3 тыс. человек, 268 самолетов, 240 вертолетов, 2521 танк, 1566 артсистем, 5172 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 октября потери личного состава противника составляют около 64 300 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 64 300 (+500) человек ликвидировано,
танков - 2521 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 5172 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1566 (+10) ед,
РСЗО - 362 (+5) ед,
средства ПВО - 186 (+3) ед,
самолетов - 268 (+0) ед,
вертолетов - 240 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1199 (+17),
крылатые ракеты - 316 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9) ед,
специальная техника - 142 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Зі Святом!!! Бережіть себе!!!!!!!!!!
в среднем 277 свиноцабак в сутки попадают на концерт Кабздона...\это официально...\
к сожалению мы не знаем сколько контромарок\неучтённых свиноцабак...\ туда ЗСУ выдало...(
у таблиці Генштабу дещо менша цифра