Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 64,3 тис. осіб, 268 літаків, 240 гелікоптерів, 2521 танк, 1566 артсистем, 5172 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 64 300 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 64300 (+500) осіб ліквідовано,
танків - 2521 (+10) од,
бойових броньованих машин - 5172 (+5) од,
артилерійських систем - 1566 (+10) од,
РСЗВ - 362 (+5) од,
засоби ППО - 186 (+3) од,
літаків - 268 (+0) од,
гелікоптерів - 240 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1199 (+17),
крилаті ракети - 316 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3944 (+9) од,
спеціальна техніка - 142 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Зі Святом!!! Бережіть себе!!!!!!!!!!
в среднем 277 свиноцабак в сутки попадают на концерт Кабздона...\это официально...\
к сожалению мы не знаем сколько контромарок\неучтённых свиноцабак...\ туда ЗСУ выдало...(
у таблиці Генштабу дещо менша цифра