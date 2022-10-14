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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 64,3 тис. осіб, 268 літаків, 240 гелікоптерів, 2521 танк, 1566 артсистем, 5172 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 64 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 64300 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 2521 (+10) од,

бойових броньованих машин - 5172 (+5) од,

артилерійських систем - 1566 (+10) од,

РСЗВ - 362 (+5) од,

засоби ППО - 186 (+3) од,

літаків - 268 (+0) од,

гелікоптерів - 240 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1199 (+17),

крилаті ракети - 316 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3944 (+9) од,

спеціальна техніка - 142 (+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби вражено 3 ворожі пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та 2 склади боєприпасів, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 64,3 тис. осіб, 268 літаків, 240 гелікоптерів, 2521 танк, 1566 артсистем, 5172 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
В их варварской истории ещё никто так мощно им харю не бил, как УКРАИНА! Она всё прежнее оркостану припомнит.
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14.10.2022 09:32
+11
Всіх зі святом Покрови ! захисника і захисниць України ! Слава ЗСУ !
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14.10.2022 09:21
+11
Помилка. Подивіться на таблицю. Не 107, а 10.
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14.10.2022 09:23
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Надіємось не помилка артилерійських систем - 1566 (+107) од, Джерело: https://censor.net/ua/n3373651
Зі Святом!!! Бережіть себе!!!!!!!!!!
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14.10.2022 09:19 Відповісти
Помилка. Подивіться на таблицю. Не 107, а 10.
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14.10.2022 09:23 Відповісти
Так дійсно. Недарма така помилка... Зі Святом!!!
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14.10.2022 09:27 Відповісти
А я так зрадів, ну нічого, почекаємо ...
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14.10.2022 09:57 Відповісти
Вчора було 1556
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14.10.2022 09:28 Відповісти
Всіх зі святом Покрови ! захисника і захисниць України ! Слава ЗСУ !
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14.10.2022 09:21 Відповісти
А ще всіх з Днем Українського козацтва та 80-ю річницею створення УПА
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14.10.2022 11:26 Відповісти
Чому крилатих ракет 0 ,коли вчора збили 5 ? І коли це потопили 16 корабель ?
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14.10.2022 09:21 Відповісти
Редакторе, ти так не жартуй! 107 одиниць артилерії за добу (у тексті), тоді як у інфографіці - 10. А ЗСУ - круть! Зі святом вас!
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14.10.2022 09:23 Відповісти
В их варварской истории ещё никто так мощно им харю не бил, как УКРАИНА! Она всё прежнее оркостану припомнит.
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14.10.2022 09:32 Відповісти
в общем нехило поработали: почти полная бтг уничтожена... но насчёт 16 кораблей... недавно было 13
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14.10.2022 09:32 Відповісти
64300\232=277
в среднем 277 свиноцабак в сутки попадают на концерт Кабздона...\это официально...\
к сожалению мы не знаем сколько контромарок\неучтённых свиноцабак...\ туда ЗСУ выдало...(
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14.10.2022 09:36 Відповісти
вместе с раненными - в районе тысячи в сутки. И это по самым скромным подсчетам, который ведут ВСУ.
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14.10.2022 09:41 Відповісти
Наша розвідка перехопилу їхню статистику,біля 90000 дохлих свинособак...
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14.10.2022 10:37 Відповісти
Карл, - 107 одиниць артилерії, Карл!
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14.10.2022 09:56 Відповісти
це помилка
у таблиці Генштабу дещо менша цифра
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14.10.2022 10:01 Відповісти
Та вже помітив (( , але з початку дуже зрадів.
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14.10.2022 10:04 Відповісти
Масова різанина та розпинання кацапських артилеристів у трусіках.
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14.10.2022 10:14 Відповісти
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14.10.2022 10:06 Відповісти
Дійсно цікаво звідки взявся 16-й корабель. Досить довго було 15 і ніхто нічого не повідомляв про 16-й. Може яка субмарина під мостом?))
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14.10.2022 11:41 Відповісти
Днепровский баржевый седой паромщик.
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14.10.2022 12:21 Відповісти
а когда 1 посудина приказала жить?
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14.10.2022 17:39 Відповісти
Грохнули какое-то рашистское судно и молчат.Может это как-то связано с Крымским мостом?
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14.10.2022 19:54 Відповісти
 
 