Россияне обстреляли Константиновку и Авдеевку Донецкой области. Повреждены многоэтажки

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно. Россияне обстреляли Константиновку, Авдеевку и окрестности сел Очеретинской громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Около 01:30 россияне обстреляли Константиновку: повреждены 2 двухэтажки, в одной из них разрушена держательная стена. Без пострадавших. Также ночью продолжались периодические обстрелы окрестностей сел Очеретинской громады — информация о жертвах и разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к утру произошел артобстрел Авдеевки — снаряды прилетели в районе многоэтажек.

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"Такие "спокойные" ночи — это исключение. Россияне будут продолжать кошмарить гражданских, пока мы не выгоним их из нашей земли. Пока идет война — все гражданские должны покинуть область. Эвакуация спасает жизнь!", - подчеркнул Кириленко.