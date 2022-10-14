Россияне обстреляли Константиновку и Авдеевку Донецкой области. Повреждены многоэтажки
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно. Россияне обстреляли Константиновку, Авдеевку и окрестности сел Очеретинской громады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Около 01:30 россияне обстреляли Константиновку: повреждены 2 двухэтажки, в одной из них разрушена держательная стена. Без пострадавших. Также ночью продолжались периодические обстрелы окрестностей сел Очеретинской громады — информация о жертвах и разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к утру произошел артобстрел Авдеевки — снаряды прилетели в районе многоэтажек.
"Такие "спокойные" ночи — это исключение. Россияне будут продолжать кошмарить гражданских, пока мы не выгоним их из нашей земли. Пока идет война — все гражданские должны покинуть область. Эвакуация спасает жизнь!", - подчеркнул Кириленко.
Пожалуйста, подождите...