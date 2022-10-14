Росіяни обстріляли Костянтинівку та Авдіївку на Донеччині. Пошкоджено багатоповерхівки

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно. Росіяни обстріляли Костянтинівку, Авдіївку та околиці сіл Очеретинської громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Близько 01:30 росіяни обстріляли Костянтинівку: пошкоджено 2 двоповерхівки, в одній із них зруйновано тримальну стіну. Без постраждалих. Також вночі тривали періодичні обстріл околиць сіл Очеретинської громади — інформація про жертв та руйнування не надходила", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ранок відбувся артобстріл Авдіївки — снаряди прилетіли в районі багатоповерхівок.

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"Такі "спокійні" ночі — це виняток. Росіяни продовжуватимуть кошмарити цивільних, поки ми не виженемо їх геть з нашої землі. Поки триває війна — всі цивільні мають покинути область. Евакуація рятує життя!", - підкреслив Кириленко.