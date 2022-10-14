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Росіяни обстріляли Костянтинівку та Авдіївку на Донеччині. Пошкоджено багатоповерхівки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно. Росіяни обстріляли Костянтинівку, Авдіївку та околиці сіл Очеретинської громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Близько 01:30 росіяни обстріляли Костянтинівку: пошкоджено 2 двоповерхівки, в одній із них зруйновано тримальну стіну. Без постраждалих. Також вночі тривали періодичні обстріл околиць сіл Очеретинської громади — інформація про жертв та руйнування не надходила", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ранок відбувся артобстріл Авдіївки — снаряди прилетіли в районі багатоповерхівок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччині від рук агресора постраждали 6 людей, правоохоронці виявили 4 тіла раніше убитих ворогом цивільних мешканців. ІНФОГРАФІКА

"Такі "спокійні" ночі — це виняток. Росіяни продовжуватимуть кошмарити цивільних, поки ми не виженемо їх геть з нашої землі. Поки триває війна — всі цивільні мають покинути область. Евакуація рятує життя!", - підкреслив Кириленко.
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