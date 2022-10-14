Украинцы собирают 100 млн гривен на "Ловца шахедов"
Uniteted24 вместе с блогером Игорем Лаченковым и Монобанком запустили сбор на "Ловца Шахедов" - систему противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Чтобы подчеркнуть всю важность этого собрания, ко Дню защитников и защитниц Украины мы сделали 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю ВСУ". Cто браслетов собственноручно подписал Главнокомандующий Валерий Залужный. Браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат от 5 грн. на банку в Моно.
Наша цель – собрать 100 миллионов гривен на систему противодействия дронам. Мы не можем раскрыть их производителя и название, но оно точно поможет обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Защитите от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сбор продлится с 9:00 14 октября до 23:00 15 октября.
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ЖОДНОГО знімка з того "спутніка" навіть сфальсифікувати не змогли!
як це було з броніками
бо ви просто хочете змінити зеленського на иншого зеленського коли пропонуєте ім'я.
змінювати треба саму суть держави.
бо це несправедливо що 3 олігарха і 3 тисячі їхньої челяді вирішують долю 30 мільйонів які як слухняні вівці на виборах голосують за отих трьох олігархів вже 32 роки поспіль.
Тобто 50% коштів буде відразу вкрадено..