Украинцы собирают 100 млн гривен на "Ловца шахедов"

Uniteted24 вместе с блогером Игорем Лаченковым и Монобанком запустили сбор на "Ловца Шахедов" - систему противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Чтобы подчеркнуть всю важность этого собрания, ко Дню защитников и защитниц Украины мы сделали 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю ВСУ". Cто браслетов собственноручно подписал Главнокомандующий Валерий Залужный. Браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат от 5 грн. на банку в Моно.

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Наша цель – собрать 100 миллионов гривен на систему противодействия дронам. Мы не можем раскрыть их производителя и название, но оно точно поможет обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Защитите от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор продлится с 9:00 14 октября до 23:00 15 октября.