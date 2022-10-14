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Новости Война
12 205 37

Украинцы собирают 100 млн гривен на "Ловца шахедов"

Uniteted24 вместе с блогером Игорем Лаченковым и Монобанком запустили сбор на "Ловца Шахедов" - систему противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Чтобы подчеркнуть всю важность этого собрания, ко Дню защитников и защитниц Украины мы сделали 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю ВСУ". Cто браслетов собственноручно подписал Главнокомандующий Валерий Залужный. Браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат от 5 грн. на банку в Моно.

Украинцы собирают 100 млн гривен на Ловца шахедов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула та Стерненко зібрали на дрони-камікадзе 352 млн грн. ВIДЕО


Украинцы собирают 100 млн гривен на Ловца шахедов 02

Наша цель – собрать 100 миллионов гривен на систему противодействия дронам. Мы не можем раскрыть их производителя и название, но оно точно поможет обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Защитите от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор продлится с 9:00 14 октября до 23:00 15 октября.

беспилотник (3576) деньги (932) сбор (299) Украина (44934) волонтеры (2633) дроны (3887) Минцифры (316) Monobank (16)


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Топ комментарии
+16
скільки ловців шахідів можна купити за державний кошт якщо не списувати Коломойському і компанії мільярди гривень???? Просимо ППО у Заходу? а що дешевші засоби протидії не ефективні? і до речі Квартал з орденоносцями щось донатить?
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14.10.2022 12:22
+10
Так США вже анонсували передачу протидроннів засобів. Чи це як із зимовою формою від Канади, якою малярша від імені МО вже забезпечила всіх солдат?
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14.10.2022 12:18
+8
Притула та Стерненко хоч рапортують про витрати. а що зелені роблять з грошима - велике питання. Ви знаєте, кому донатити
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14.10.2022 12:16
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14.10.2022 12:15 Ответить
Притула та Стерненко хоч рапортують про витрати. а що зелені роблять з грошима - велике питання. Ви знаєте, кому донатити
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14.10.2022 12:16 Ответить
БУДЬТЕ УВАЖНІ ! За Донати!В Ютюбі багато є таких,які ніби то збирають гроші на ЗСУ...Називаючи свої "відосіки"патріотичними назвами та аватарками з гербом або прапором України,і говорячи українською..Але Ви ніколи не бачили їх облич і голоса видозмінені через компрограми. Вони наробили собі каналів на Ютюбі по декілька штук, з закликами донатити на ЗСУ..Але це Вороги,які збирають кошти для ворога/бо колоборантів в Україні, надзвичайно багато, та ті які хочуть наживитись під час віни/.
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14.10.2022 12:32 Ответить
це звичайні наші з вами співгромадяни-жуліки, кожен другий (якщо не 73%), починаючи з Гундосіка
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14.10.2022 12:45 Ответить
Де вони рапортують? 600 мільйонів "на спутнік" улетіло в чорну діру!
ЖОДНОГО знімка з того "спутніка" навіть сфальсифікувати не змогли!
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14.10.2022 12:43 Ответить
гаси дупу. все є, а ти істеричка
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14.10.2022 12:49 Ответить
Так США вже анонсували передачу протидроннів засобів. Чи це як із зимовою формою від Канади, якою малярша від імені МО вже забезпечила всіх солдат?
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14.10.2022 12:18 Ответить
Тихше, не пали контору, бо ******** нічого не вдасться
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14.10.2022 12:22 Ответить
что с географией? см. параметр "площадь Украины" и не делай глупых заявлений.
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14.10.2022 12:34 Ответить
До чого тут площадь України і те що МО витрачає мільярди незрозуміло на що , а те що треба повинні збирати волонтери та наші союзники?
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14.10.2022 14:10 Ответить
Действительно, к чему площадь Украины. Может к тому что чем больше защищаемая площадь, тем бОльшее количество необходимо различных средств для защиты? Или ты думаешь США выдадут столько чтобы закрыть 100тыс. кв км фронта? Пробуй немного пользоваться логикой.
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14.10.2022 14:17 Ответить
Я не пойму ти що ****** чи просто зеблан? Я питаю якого буя 90 мільярдів йде зараз дороги, мільярди боргів списують бєні, МО займаєть тільки мемами в інтернеті та надіється що зимову форму хтось нам дасть , мільярди витрачають на їх шо - а потім вони виходять і кажуть: " давайте люди скидатись на протидронні системи" бо бл за 8 місяців ніхто до цього не додумався.
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14.10.2022 14:32 Ответить
а далі будуть бити себе в груди що на складі є запас дронів
як це було з броніками
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14.10.2022 13:21 Ответить
Гарна справа. Проте банк міг би не брати комісію за кредитні кошти. Ну то таке....
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14.10.2022 12:19 Ответить
так і не бере. я донатив приватівською картою і жодних %
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14.10.2022 12:58 Ответить
Моно зняв 20 грн.
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14.10.2022 13:21 Ответить
вибачте, хто знає про "армію дронів" цього міністра? які результати?
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14.10.2022 12:20 Ответить
Давайте вгадаю, доларовий мультимільйонер зеленський знову не задонатить на потреби ЗСУ.
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14.10.2022 12:21 Ответить
...вже давно мільярдер! один Оман більше мільярда затягнув!
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14.10.2022 12:46 Ответить
скільки ловців шахідів можна купити за державний кошт якщо не списувати Коломойському і компанії мільярди гривень???? Просимо ППО у Заходу? а що дешевші засоби протидії не ефективні? і до речі Квартал з орденоносцями щось донатить?
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14.10.2022 12:22 Ответить
Я перекинул с монобанка деньги. Но осталась горечь. Банк снял деньги за перечисление. Приватбанк при благотворительных перечислениях ни копейки не берет. Моно банк попиарился и заработал на благотворительности
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14.10.2022 12:30 Ответить
Не Донатьте незнайомим! Не донатьте ворогам!
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14.10.2022 12:33 Ответить
Это я первый раз перечислил с монобанка, теперь только с привата. Вся благотворительность через приватбанк подтверждается и по телевизору.
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14.10.2022 12:42 Ответить
Дубилетам же ж надо за что то жить!
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14.10.2022 12:47 Ответить
Я закинула з Привата. Без комісії
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14.10.2022 12:47 Ответить
Ерундой не страдайте. Сегодня-завтра доедут системы глушения дронов. Эта сотня закроет всю территорию нужную. Они же на поля их не направляют в конце концов.
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14.10.2022 12:32 Ответить
Це не єрунда,а перспективний проект общипування гусаків.
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14.10.2022 14:18 Ответить
Это жулик Лаченков не поделил бабло "на спутник"с жуликом Притулой - и теперь зажигает новый жульнический проект? Да еще и с Монобанком! Сразу бы с Беней организовал сбор!
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14.10.2022 12:48 Ответить
Забыл добавить: жулик с папой-гру-шником и мамой-судьёй
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14.10.2022 12:50 Ответить
Притулі і Лаченкову ні копійки не дам 😡
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14.10.2022 12:53 Ответить
Банда зелёных крыс обворовывает ЗСУ ,а люди скидываются на армию....ВСЕХ КРЫС НА ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ
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14.10.2022 13:16 Ответить
В каждом городе найдется по 60 мужчин добровольцев, готовых взять стрелковое оружие от государства и организовать круглосуточно по 6ти часовое дежурство по 2-3 человека вокруг критичных объектов для города. Подумайте об этом! Я знаю ~30-60 человек, готовых на добровольных условиях выполнять эти функции.
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14.10.2022 13:35 Ответить
Шахрай збирає лаве з довірливих лохів.Лох,-нє мамонт.
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14.10.2022 14:15 Ответить
Сделайте лучше копию шахида, наладьте массовое производство и отправляйте на кацапию.
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14.10.2022 14:28 Ответить
не чіпайте владу зеленського та розставлених ним людей.

бо ви просто хочете змінити зеленського на иншого зеленського коли пропонуєте ім'я.

змінювати треба саму суть держави.

бо це несправедливо що 3 олігарха і 3 тисячі їхньої челяді вирішують долю 30 мільйонів які як слухняні вівці на виборах голосують за отих трьох олігархів вже 32 роки поспіль.
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14.10.2022 14:46 Ответить
Uniteted24 разом з....

Тобто 50% коштів буде відразу вкрадено..
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15.10.2022 01:22 Ответить
 
 