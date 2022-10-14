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Українці збирають 100 млн гривень на "Ловця шахедів"

Uniteted24 разом з блогером Ігорем Лаченковим та Монобанком запустили збір на "Ловця Шахедів" - систему протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щоб підкреслити всю важливість цього збору, до Дня захисників і захисниць України ми зробили 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю ЗСУ". Cто браслетів власноруч підписав Головнокомандувач Валерій Залужний. Браслети не можна купити, а тільки виграти за донат від 5 грн на банку в Моно.

Українці збирають 100 млн гривень на Ловця шахедів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула та Стерненко зібрали на дрони-камікадзе 352 млн грн. ВIДЕО


Українці збирають 100 млн гривень на Ловця шахедів 02

Наша ціль — зібрати 100 мільйонів гривень на систему протидії дронам. Ми не можемо розкрити їх виробника та назву, але вона точно допоможе виявляти та знищувати ворожі дрони. Захистити від ударів наші об’єкти критичної інфраструктури. Саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.

безпілотник (4133) гроші (965) збір (332) Україна (5882) волонтери (1331) дрони (4662) Мінцифри (1184) Monobank (86)


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Топ коментарі
+16
скільки ловців шахідів можна купити за державний кошт якщо не списувати Коломойському і компанії мільярди гривень???? Просимо ППО у Заходу? а що дешевші засоби протидії не ефективні? і до речі Квартал з орденоносцями щось донатить?
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14.10.2022 12:22
+10
Так США вже анонсували передачу протидроннів засобів. Чи це як із зимовою формою від Канади, якою малярша від імені МО вже забезпечила всіх солдат?
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14.10.2022 12:18
+8
Притула та Стерненко хоч рапортують про витрати. а що зелені роблять з грошима - велике питання. Ви знаєте, кому донатити
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14.10.2022 12:16
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14.10.2022 12:15 Відповісти
Притула та Стерненко хоч рапортують про витрати. а що зелені роблять з грошима - велике питання. Ви знаєте, кому донатити
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14.10.2022 12:16 Відповісти
БУДЬТЕ УВАЖНІ ! За Донати!В Ютюбі багато є таких,які ніби то збирають гроші на ЗСУ...Називаючи свої "відосіки"патріотичними назвами та аватарками з гербом або прапором України,і говорячи українською..Але Ви ніколи не бачили їх облич і голоса видозмінені через компрограми. Вони наробили собі каналів на Ютюбі по декілька штук, з закликами донатити на ЗСУ..Але це Вороги,які збирають кошти для ворога/бо колоборантів в Україні, надзвичайно багато, та ті які хочуть наживитись під час віни/.
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14.10.2022 12:32 Відповісти
це звичайні наші з вами співгромадяни-жуліки, кожен другий (якщо не 73%), починаючи з Гундосіка
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14.10.2022 12:45 Відповісти
Де вони рапортують? 600 мільйонів "на спутнік" улетіло в чорну діру!
ЖОДНОГО знімка з того "спутніка" навіть сфальсифікувати не змогли!
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14.10.2022 12:43 Відповісти
гаси дупу. все є, а ти істеричка
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14.10.2022 12:49 Відповісти
Так США вже анонсували передачу протидроннів засобів. Чи це як із зимовою формою від Канади, якою малярша від імені МО вже забезпечила всіх солдат?
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14.10.2022 12:18 Відповісти
Тихше, не пали контору, бо ******** нічого не вдасться
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14.10.2022 12:22 Відповісти
что с географией? см. параметр "площадь Украины" и не делай глупых заявлений.
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14.10.2022 12:34 Відповісти
До чого тут площадь України і те що МО витрачає мільярди незрозуміло на що , а те що треба повинні збирати волонтери та наші союзники?
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14.10.2022 14:10 Відповісти
Действительно, к чему площадь Украины. Может к тому что чем больше защищаемая площадь, тем бОльшее количество необходимо различных средств для защиты? Или ты думаешь США выдадут столько чтобы закрыть 100тыс. кв км фронта? Пробуй немного пользоваться логикой.
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14.10.2022 14:17 Відповісти
Я не пойму ти що ****** чи просто зеблан? Я питаю якого буя 90 мільярдів йде зараз дороги, мільярди боргів списують бєні, МО займаєть тільки мемами в інтернеті та надіється що зимову форму хтось нам дасть , мільярди витрачають на їх шо - а потім вони виходять і кажуть: " давайте люди скидатись на протидронні системи" бо бл за 8 місяців ніхто до цього не додумався.
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14.10.2022 14:32 Відповісти
а далі будуть бити себе в груди що на складі є запас дронів
як це було з броніками
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14.10.2022 13:21 Відповісти
Гарна справа. Проте банк міг би не брати комісію за кредитні кошти. Ну то таке....
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14.10.2022 12:19 Відповісти
так і не бере. я донатив приватівською картою і жодних %
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14.10.2022 12:58 Відповісти
Моно зняв 20 грн.
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14.10.2022 13:21 Відповісти
вибачте, хто знає про "армію дронів" цього міністра? які результати?
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14.10.2022 12:20 Відповісти
Давайте вгадаю, доларовий мультимільйонер зеленський знову не задонатить на потреби ЗСУ.
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14.10.2022 12:21 Відповісти
...вже давно мільярдер! один Оман більше мільярда затягнув!
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14.10.2022 12:46 Відповісти
скільки ловців шахідів можна купити за державний кошт якщо не списувати Коломойському і компанії мільярди гривень???? Просимо ППО у Заходу? а що дешевші засоби протидії не ефективні? і до речі Квартал з орденоносцями щось донатить?
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14.10.2022 12:22 Відповісти
Я перекинул с монобанка деньги. Но осталась горечь. Банк снял деньги за перечисление. Приватбанк при благотворительных перечислениях ни копейки не берет. Моно банк попиарился и заработал на благотворительности
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14.10.2022 12:30 Відповісти
Не Донатьте незнайомим! Не донатьте ворогам!
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14.10.2022 12:33 Відповісти
Это я первый раз перечислил с монобанка, теперь только с привата. Вся благотворительность через приватбанк подтверждается и по телевизору.
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14.10.2022 12:42 Відповісти
Дубилетам же ж надо за что то жить!
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14.10.2022 12:47 Відповісти
Я закинула з Привата. Без комісії
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14.10.2022 12:47 Відповісти
Ерундой не страдайте. Сегодня-завтра доедут системы глушения дронов. Эта сотня закроет всю территорию нужную. Они же на поля их не направляют в конце концов.
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14.10.2022 12:32 Відповісти
Це не єрунда,а перспективний проект общипування гусаків.
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14.10.2022 14:18 Відповісти
Это жулик Лаченков не поделил бабло "на спутник"с жуликом Притулой - и теперь зажигает новый жульнический проект? Да еще и с Монобанком! Сразу бы с Беней организовал сбор!
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14.10.2022 12:48 Відповісти
Забыл добавить: жулик с папой-гру-шником и мамой-судьёй
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14.10.2022 12:50 Відповісти
Притулі і Лаченкову ні копійки не дам 😡
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14.10.2022 12:53 Відповісти
Банда зелёных крыс обворовывает ЗСУ ,а люди скидываются на армию....ВСЕХ КРЫС НА ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ
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14.10.2022 13:16 Відповісти
В каждом городе найдется по 60 мужчин добровольцев, готовых взять стрелковое оружие от государства и организовать круглосуточно по 6ти часовое дежурство по 2-3 человека вокруг критичных объектов для города. Подумайте об этом! Я знаю ~30-60 человек, готовых на добровольных условиях выполнять эти функции.
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14.10.2022 13:35 Відповісти
Шахрай збирає лаве з довірливих лохів.Лох,-нє мамонт.
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14.10.2022 14:15 Відповісти
Сделайте лучше копию шахида, наладьте массовое производство и отправляйте на кацапию.
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14.10.2022 14:28 Відповісти
не чіпайте владу зеленського та розставлених ним людей.

бо ви просто хочете змінити зеленського на иншого зеленського коли пропонуєте ім'я.

змінювати треба саму суть держави.

бо це несправедливо що 3 олігарха і 3 тисячі їхньої челяді вирішують долю 30 мільйонів які як слухняні вівці на виборах голосують за отих трьох олігархів вже 32 роки поспіль.
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14.10.2022 14:46 Відповісти
Uniteted24 разом з....

Тобто 50% коштів буде відразу вкрадено..
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15.10.2022 01:22 Відповісти
 
 