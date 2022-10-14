Українці збирають 100 млн гривень на "Ловця шахедів"

Uniteted24 разом з блогером Ігорем Лаченковим та Монобанком запустили збір на "Ловця Шахедів" - систему протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щоб підкреслити всю важливість цього збору, до Дня захисників і захисниць України ми зробили 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю ЗСУ". Cто браслетів власноруч підписав Головнокомандувач Валерій Залужний. Браслети не можна купити, а тільки виграти за донат від 5 грн на банку в Моно.

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Наша ціль — зібрати 100 мільйонів гривень на систему протидії дронам. Ми не можемо розкрити їх виробника та назву, але вона точно допоможе виявляти та знищувати ворожі дрони. Захистити від ударів наші об’єкти критичної інфраструктури. Саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.