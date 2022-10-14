Электроснабжение по всей стране удалось стабилизировать, - Шмыгаль

13 октября удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки российских террористов 10-12 октября на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

13 октября график принудительных ограничений потребителей уже не применялся.

Пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов и вечернего пика потребления", - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр сообщил, что правительство планирует из Резервного фонда выделить средства на ремонтные работы в пострадавших от недавних ракетных атак регионах. В частности, 300 млн грн Киевской области и 57 млн грн Сумской области.

"Это позволит быстро осуществить ремонты критически необходимых объектов, разрушенных и во время оккупации, и во время последних ракетных обстрелов", - сообщил Шмыгаль.

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