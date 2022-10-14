РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15466 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
1 006 9
Кабмин (13804) обстрел (20424) энергетика (2038) Тарифы на электроэнергию (1907) Шмыгаль Денис (2330)

Электроснабжение по всей стране удалось стабилизировать, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергосистема

13 октября удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки российских террористов 10-12 октября на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

13 октября график принудительных ограничений потребителей уже не применялся.

Пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов и вечернего пика потребления", - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр сообщил, что правительство планирует из Резервного фонда выделить средства на ремонтные работы в пострадавших от недавних ракетных атак регионах. В частности, 300 млн грн Киевской области и 57 млн грн Сумской области.

"Это позволит быстро осуществить ремонты критически необходимых объектов, разрушенных и во время оккупации, и во время последних ракетных обстрелов", - сообщил Шмыгаль.

Читайте также: Украина пока отказалась от веерных отключений электричества
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава енергетикам!
До війни по 3 дні один трансформатор міняли, а під час війни під обстрілами лінії ремонтують)
показать весь комментарий
14.10.2022 16:47 Ответить
не логічніше було б комьюніке в стилі: "кляті москалі, все поламали, як жить?!"
показать весь комментарий
14.10.2022 16:48 Ответить
Теперь пора вдарить ответочку по Параше. Пусть они побегают.
показать весь комментарий
14.10.2022 16:48 Ответить
Положить с десяток линий на Москву.И будет оркам праздник.
показать весь комментарий
14.10.2022 16:51 Ответить
Дякую велике енергетикам (не Шмигалю, який чомусь хм не подякував) і Вічна Пам'ять тим з них, хто загинув на робочому місці.
показать весь комментарий
14.10.2022 16:55 Ответить
Меньше языком ляпайте
показать весь комментарий
14.10.2022 16:56 Ответить
Всі навперегони ляпають язиками,а у кацапів ще кучмою подаровані ракети не закінчилися,як діти...
показать весь комментарий
14.10.2022 17:00 Ответить
то так..мені заспамили енергетики, комунальники..я дупля не відбивію = скільки то в киловатах 1350 гривень за місяць!!! погрози за комуналку - колектори..це зелене знущання??

900 заплатила за світло..Київ, 2 кімнати..при свічках, модем..тєлік
показать весь комментарий
14.10.2022 17:06 Ответить
Когда хйуло будет читать обращение к стране под Новый Год,
чтобы в "сталице" пропал свет.
показать весь комментарий
14.10.2022 20:12 Ответить
 
 