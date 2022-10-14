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Електропостачання по всій країні вдалося стабілізувати, - Шмигаль

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енергосистема

13 жовтня вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні після атаки російських терористів 10-12 жовтня на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду,  інформує Цензор.НЕТ

13 жовтня  графік примусових обмежень споживачів вже не застосовувався.

"Пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування в результаті ракетних обстрілів. Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. Впродовж цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій. Тому актуальним залишається заклик добровільно зменшити споживання протягом дня та особливо у ранковий і вечірній піки споживання", - зазначив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль обговорив із послами країн G7 ушкодження енергетичної інфраструктури після масованого російського обстрілу 

Також прем'єр-міністр повідомив, що Уряд планує з Резервного фонду виділити кошти на ремонтні роботи в регіонах, що постраждали від недавніх ракетних атак. Зокрема,  300 млн грн Київській області та 57 млн грн Сумській області.

"Це дозволить швидко здійснити ремонти критично необхідних об’єктів, які були зруйновані й під час окупації, і під час останніх ракетних обстрілів", - повідомив Шмигаль. 

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Автор: Марина Макєєва
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Слава енергетикам!
До війни по 3 дні один трансформатор міняли, а під час війни під обстрілами лінії ремонтують)
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14.10.2022 16:47 Відповісти
не логічніше було б комьюніке в стилі: "кляті москалі, все поламали, як жить?!"
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14.10.2022 16:48 Відповісти
Теперь пора вдарить ответочку по Параше. Пусть они побегают.
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14.10.2022 16:48 Відповісти
Положить с десяток линий на Москву.И будет оркам праздник.
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14.10.2022 16:51 Відповісти
Дякую велике енергетикам (не Шмигалю, який чомусь хм не подякував) і Вічна Пам'ять тим з них, хто загинув на робочому місці.
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14.10.2022 16:55 Відповісти
Меньше языком ляпайте
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14.10.2022 16:56 Відповісти
Всі навперегони ляпають язиками,а у кацапів ще кучмою подаровані ракети не закінчилися,як діти...
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14.10.2022 17:00 Відповісти
то так..мені заспамили енергетики, комунальники..я дупля не відбивію = скільки то в киловатах 1350 гривень за місяць!!! погрози за комуналку - колектори..це зелене знущання??

900 заплатила за світло..Київ, 2 кімнати..при свічках, модем..тєлік
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14.10.2022 17:06 Відповісти
Когда хйуло будет читать обращение к стране под Новый Год,
чтобы в "сталице" пропал свет.
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14.10.2022 20:12 Відповісти
 
 