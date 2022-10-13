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Новини
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Україна поки відмовилася від віялових відключень електрики

електрика

"Укренерго" наразі відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні завдяки стабілізації електропостачання.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19.55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується", - написав він.

Кудрицький зазначив, що це стало можливим завдяки роботі фахівців "Укренерго" та тому, що українці заощадливо споживали електроенергію.

"Разом ми вистояли у напевно найбільшій ракетній атаці на енергетичну інфраструктуру в історії", - додав він.

Читайте: Просимо українців зменшити споживання електроенергії ввечері, - Шмигаль

Кудрицький нагадав, що українці мають бути готовими до нових атак ворога.

Він також зазначив, що "Укренерго" досі рекомендує зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години.

"Ракетні атаки підштовхують нас до того, щоб виробити звичку до відповідального споживання електроенергії та газу. Тому ми, як і раніше, рекомендуємо, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на нічні години, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий. Це допоможе нам стабілізувати енергосистему і безпечно пройти опалювальний сезон цієї зими", - зазначив він.

Автор: 

енергетика (2578) електроенергія (6177) Укренерго (2682) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+10
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13.10.2022 13:41
+6
електрикам - глибокий респект. з перших днів матаються на своїх "таблетках" скручують, ремонтують, зрощують дроти, і чхати їм на погоду чи обстріли.
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13.10.2022 13:54
+5
Молодці. Учись Садовий
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13.10.2022 13:34
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невже всі прикрутили??
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13.10.2022 13:27 Відповісти
Молодці. Учись Садовий
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13.10.2022 13:34 Відповісти
Прали вночі і милися.
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13.10.2022 13:35 Відповісти
а якже садовий з буржуйками? в мінус піде ?
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13.10.2022 13:39 Відповісти
Так ніхто ж не знає, чи будуть повторні атаки, і головне - якими вони будуть? Треба негайно нарощувати сили ППО.
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13.10.2022 13:44 Відповісти
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13.10.2022 13:41 Відповісти
Супер!
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13.10.2022 13:50 Відповісти
Я б доплатив за ********* дубинку замість палички.
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13.10.2022 21:37 Відповісти
електрикам - глибокий респект. з перших днів матаються на своїх "таблетках" скручують, ремонтують, зрощують дроти, і чхати їм на погоду чи обстріли.
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13.10.2022 13:54 Відповісти
Вони реально герої, крім одного, рудого.
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13.10.2022 15:15 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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13.10.2022 15:07 Відповісти
ми теж обов'язково не включаємо ні стиралку, ні інші енергозатратні елементи, АЛЕ: дивлюсь на Київ з високого поверху- всі промзони, де вночі нема роботи і один сторож, Ашан- номер1 по освітленню. Особливо- паркінг, де вночі ні єдиної машини… це одиничний у мене під вікном випадок
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13.10.2022 15:57 Відповісти
????
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13.10.2022 15:59 Відповісти
 
 