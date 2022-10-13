Україна поки відмовилася від віялових відключень електрики

"Укренерго" наразі відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні завдяки стабілізації електропостачання.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19.55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується", - написав він.

Кудрицький зазначив, що це стало можливим завдяки роботі фахівців "Укренерго" та тому, що українці заощадливо споживали електроенергію.

"Разом ми вистояли у напевно найбільшій ракетній атаці на енергетичну інфраструктуру в історії", - додав він.

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Кудрицький нагадав, що українці мають бути готовими до нових атак ворога.

Він також зазначив, що "Укренерго" досі рекомендує зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години.

"Ракетні атаки підштовхують нас до того, щоб виробити звичку до відповідального споживання електроенергії та газу. Тому ми, як і раніше, рекомендуємо, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на нічні години, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий. Це допоможе нам стабілізувати енергосистему і безпечно пройти опалювальний сезон цієї зими", - зазначив він.