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Новости
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Украина пока отказалась от веерных отключений электричества

електрика

"Укрэнерго" отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине благодаря стабилизации электроснабжения.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19.55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", - написал он. .

Кудрицкий отметил, что это стало возможным благодаря работе специалистов Укрэнерго и потому, что украинцы экономно потребляли электроэнергию.

"Вместе мы выстояли в наверное самой большой ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру в истории", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": График веерных отключений применен в Черкасской области

Кудрицкий напомнил, что украинцы должны быть готовы к новым атакам врага.

Он также отметил, что "Укрэнерго" до сих пор рекомендует уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов.

"Ракетные атаки подталкивают нас к тому, чтобы выработать привычку к ответственному потреблению электроэнергии и газа. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем по возможности перенести пользование мощными электроприборами на ночные часы, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий. Это поможет нам стабилизировать энергосистему и безопасно пройти отопительный сезон этой зимой", – отметил он.

энергетика (2552) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+10
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13.10.2022 13:41
+6
електрикам - глибокий респект. з перших днів матаються на своїх "таблетках" скручують, ремонтують, зрощують дроти, і чхати їм на погоду чи обстріли.
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13.10.2022 13:54
+5
Молодці. Учись Садовий
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13.10.2022 13:34
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невже всі прикрутили??
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13.10.2022 13:27 Ответить
Молодці. Учись Садовий
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13.10.2022 13:34 Ответить
Прали вночі і милися.
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13.10.2022 13:35 Ответить
а якже садовий з буржуйками? в мінус піде ?
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13.10.2022 13:39 Ответить
Так ніхто ж не знає, чи будуть повторні атаки, і головне - якими вони будуть? Треба негайно нарощувати сили ППО.
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13.10.2022 13:44 Ответить
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13.10.2022 13:41 Ответить
Супер!
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13.10.2022 13:50 Ответить
Я б доплатив за ********* дубинку замість палички.
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13.10.2022 21:37 Ответить
електрикам - глибокий респект. з перших днів матаються на своїх "таблетках" скручують, ремонтують, зрощують дроти, і чхати їм на погоду чи обстріли.
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13.10.2022 13:54 Ответить
Вони реально герої, крім одного, рудого.
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13.10.2022 15:15 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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13.10.2022 15:07 Ответить
ми теж обов'язково не включаємо ні стиралку, ні інші енергозатратні елементи, АЛЕ: дивлюсь на Київ з високого поверху- всі промзони, де вночі нема роботи і один сторож, Ашан- номер1 по освітленню. Особливо- паркінг, де вночі ні єдиної машини… це одиничний у мене під вікном випадок
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13.10.2022 15:57 Ответить
????
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13.10.2022 15:59 Ответить
 
 