Украина пока отказалась от веерных отключений электричества

"Укрэнерго" отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине благодаря стабилизации электроснабжения.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19.55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", - написал он. .

Кудрицкий отметил, что это стало возможным благодаря работе специалистов Укрэнерго и потому, что украинцы экономно потребляли электроэнергию.

"Вместе мы выстояли в наверное самой большой ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру в истории", - добавил он.

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Кудрицкий напомнил, что украинцы должны быть готовы к новым атакам врага.

Он также отметил, что "Укрэнерго" до сих пор рекомендует уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов.

"Ракетные атаки подталкивают нас к тому, чтобы выработать привычку к ответственному потреблению электроэнергии и газа. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем по возможности перенести пользование мощными электроприборами на ночные часы, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий. Это поможет нам стабилизировать энергосистему и безопасно пройти отопительный сезон этой зимой", – отметил он.