В российских тюрьмах легально разрешены пытки, - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что в РФ абсолютно легально разрешены пытки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"РФ недавно приняла целый ряд законов, касающихся обращения с людьми в местах содержания. И там не только речь о пленных, а вообще о заключенных. В рф абсолютно легально разрешены пытки в тюрьмах. Здесь нечего сравнивать с тем, как мы их содержим", - отметил он.

По его словам, украинские военные оттуда выходят в ужасном состоянии. Практически все после пыток очень сильно похудели.

"То, что происходит с нашими, это слишком. И, в противовес, можно посмотреть, как мы относимся к этим особям, которые пришли нас убивать", - сказал Буданов.

Буданов отметил, что к российским пленным - отношение в соответствии с женевскими конвенциями. И напомнил, что, по официальной статистике, 82 процента населения рф поддерживает так называемую "специальную военную операцию" против Украины.

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