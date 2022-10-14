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В российских тюрьмах легально разрешены пытки, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

росія

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что в РФ абсолютно легально разрешены пытки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"РФ недавно приняла целый ряд законов, касающихся обращения с людьми в местах содержания. И там не только речь о пленных, а вообще о заключенных. В рф абсолютно легально разрешены пытки в тюрьмах. Здесь нечего сравнивать с тем, как мы их содержим", - отметил он.

По его словам, украинские военные оттуда выходят в ужасном состоянии. Практически все после пыток очень сильно похудели.

"То, что происходит с нашими, это слишком. И, в противовес, можно посмотреть, как мы относимся к этим особям, которые пришли нас убивать", - сказал Буданов.

Буданов отметил, что к российским пленным - отношение в соответствии с женевскими конвенциями. И напомнил, что, по официальной статистике, 82 процента населения рф поддерживает так называемую "специальную военную операцию" против Украины.

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Топ комментарии
+17
Це керівник розвідки чи птах-секретар? Буданову не має чим зайнятись під час війни?
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14.10.2022 18:40
+13
Він і до війни не мав чим зайнятись...
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14.10.2022 18:52
+8
А в нас зелена пошесть взагалі все зашифрувала під грифом "єдиний телемарафон" і розграбовує собі країну та іноземні надходження у темряві і тиші, вмикаючи дурня за зразком 95 кварталу.
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14.10.2022 19:00
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А ще в Путіна двійники, ок
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14.10.2022 18:33 Ответить
Це керівник розвідки чи птах-секретар? Буданову не має чим зайнятись під час війни?
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14.10.2022 18:40 Ответить
Він і до війни не мав чим зайнятись...
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14.10.2022 18:52 Ответить
То нехай звільнить посаду і йде у блогери - буде про очевидні речі не за кошт платників податків потякат…
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14.10.2022 19:00 Ответить
Нах треба, хай цим займається, а то ще якусь спецоперації здасть опі чи зелупі
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14.10.2022 19:03 Ответить
Ну, отут Ви праві!
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14.10.2022 19:04 Ответить
Вы уж простите, что он не посоветовался с вами чем ему заниматься. Я думаю, он обязательно исправит это досадное упущение...
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14.10.2022 20:34 Ответить
На росіі дозволені тортури по всій краіні , а не тільки у в'язницях , так що не брешіть , кляті кати !
Горіти вам в пеклі всім , без винятку 😡
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14.10.2022 18:43 Ответить
гестапо=нквс=фсб-парашкастан
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14.10.2022 18:44 Ответить
а в белопараше?
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14.10.2022 18:59 Ответить
А в нас зелена пошесть взагалі все зашифрувала під грифом "єдиний телемарафон" і розграбовує собі країну та іноземні надходження у темряві і тиші, вмикаючи дурня за зразком 95 кварталу.
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14.10.2022 19:00 Ответить
- Гаспадін цирик! А тартури будут?
- Будут. Паложено!
- Ой, славтєгоссді!
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14.10.2022 19:14 Ответить
🤣
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14.10.2022 21:35 Ответить
Буданову робити нічого?
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14.10.2022 20:15 Ответить
та шо ж ты будёный, то мосты бамбишь, то тюрьмы
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14.10.2022 20:31 Ответить
 
 