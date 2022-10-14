У російських в’язницях легально дозволені тортури, - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що в РФ абсолютно легально дозволені тортури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"РФ нещодавно прийняла цілу низку законів, які стосуються поводження з людьми в місцях утримання. І там не тільки мова про полонених, а взагалі про в’язнів. У РФ абсолютно легально дозволені тортури в тюрмах. Тут нема що порівнювати з тим, як ми їх утримуємо", - зазначив він.

За його словами, українські військові звідти виходять у жахливому стані. Практично всі після катувань дуже сильно схудлі.

"Те, що відбувається з нашими, це занадто. І, на противагу, можна подивитись, як ми ставимося до цих особєй, які прийшли нас вбивати", - сказав Буданов.

Буданов зауважив, що до російських полонених - ставлення згідно з женевськими конвенціями. І нагадав, що за офіційною статистикою 82 відсотки населення РФ підтримує так звану "спеціальну воєнну операцію" проти України.

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