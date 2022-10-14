УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15510 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
6 819 15
Буданов (362) війна (56882) катування (518) росія (47327) в'язниця (389)

У російських в’язницях легально дозволені тортури, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

росія

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що в РФ абсолютно легально дозволені тортури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"РФ нещодавно прийняла цілу низку законів, які стосуються поводження з людьми в місцях утримання. І там не тільки мова про полонених, а взагалі про в’язнів. У РФ абсолютно легально дозволені тортури в тюрмах. Тут нема що порівнювати з тим, як ми їх утримуємо", - зазначив він.

За його словами, українські військові звідти виходять у жахливому стані. Практично всі після катувань дуже сильно схудлі.

"Те, що відбувається з нашими, це занадто. І, на противагу, можна подивитись, як ми ставимося до цих особєй, які прийшли нас вбивати", - сказав Буданов.

Буданов зауважив, що до російських полонених - ставлення згідно з женевськими конвенціями. І нагадав, що за офіційною статистикою 82 відсотки населення РФ  підтримує так звану "спеціальну воєнну операцію" проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Нижегородській області викладачка порадила студентам сісти до в’язниці, щоб не йти на війну: "Україна сильніша і все одно переможе"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Це керівник розвідки чи птах-секретар? Буданову не має чим зайнятись під час війни?
показати весь коментар
14.10.2022 18:40
+13
Він і до війни не мав чим зайнятись...
показати весь коментар
14.10.2022 18:52
+8
А в нас зелена пошесть взагалі все зашифрувала під грифом "єдиний телемарафон" і розграбовує собі країну та іноземні надходження у темряві і тиші, вмикаючи дурня за зразком 95 кварталу.
показати весь коментар
14.10.2022 19:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ще в Путіна двійники, ок
показати весь коментар
14.10.2022 18:33 Відповісти
Це керівник розвідки чи птах-секретар? Буданову не має чим зайнятись під час війни?
показати весь коментар
14.10.2022 18:40 Відповісти
Він і до війни не мав чим зайнятись...
показати весь коментар
14.10.2022 18:52 Відповісти
То нехай звільнить посаду і йде у блогери - буде про очевидні речі не за кошт платників податків потякат…
показати весь коментар
14.10.2022 19:00 Відповісти
Нах треба, хай цим займається, а то ще якусь спецоперації здасть опі чи зелупі
показати весь коментар
14.10.2022 19:03 Відповісти
Ну, отут Ви праві!
показати весь коментар
14.10.2022 19:04 Відповісти
Вы уж простите, что он не посоветовался с вами чем ему заниматься. Я думаю, он обязательно исправит это досадное упущение...
показати весь коментар
14.10.2022 20:34 Відповісти
На росіі дозволені тортури по всій краіні , а не тільки у в'язницях , так що не брешіть , кляті кати !
Горіти вам в пеклі всім , без винятку 😡
показати весь коментар
14.10.2022 18:43 Відповісти
гестапо=нквс=фсб-парашкастан
показати весь коментар
14.10.2022 18:44 Відповісти
а в белопараше?
показати весь коментар
14.10.2022 18:59 Відповісти
А в нас зелена пошесть взагалі все зашифрувала під грифом "єдиний телемарафон" і розграбовує собі країну та іноземні надходження у темряві і тиші, вмикаючи дурня за зразком 95 кварталу.
показати весь коментар
14.10.2022 19:00 Відповісти
- Гаспадін цирик! А тартури будут?
- Будут. Паложено!
- Ой, славтєгоссді!
показати весь коментар
14.10.2022 19:14 Відповісти
🤣
показати весь коментар
14.10.2022 21:35 Відповісти
Буданову робити нічого?
показати весь коментар
14.10.2022 20:15 Відповісти
та шо ж ты будёный, то мосты бамбишь, то тюрьмы
показати весь коментар
14.10.2022 20:31 Відповісти
 
 