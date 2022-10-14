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Норвегия закупит боеприпасы 122-мм и 152-мм для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

норвегія

Глава оборонного ведомства Норвегии Берн Арильд Грам заявил о намерении страны закупить почти 17 тысяч артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства, речь идет о закупке боеприпасов калибров 122-мм и 152-мм.

Кроме того, в норвежском правительстве снова заявили о готовности передать Вооруженным силам Украины зимнюю одежду и снаряжение на общую сумму 250 млн норвежских крон (около $23,4 млн).

В общей сложности Норвегия в 2022 году планирует выделить Украине дополнительно еще ориентировочно 3 млрд норвежских крон (почти $281 млн).

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Топ комментарии
+7
Вдячні!!!

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14.10.2022 19:50
+6
Йдеться про закупівлю ***********-"хліб" війни...мало чи багато? Під час "битви за Донбас", орки тільки на одному напр. використовували до 40 000. Думайте Норвегії дякуємо.

Питання інше - а що було в "Рамштайні-6" тоді?
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14.10.2022 19:03
+2
а може краще за ці гроші покласти асфальт в Україні -як це зеля зробив!
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14.10.2022 19:04
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Йдеться про закупівлю ***********-"хліб" війни...мало чи багато? Під час "битви за Донбас", орки тільки на одному напр. використовували до 40 000. Думайте Норвегії дякуємо.

Питання інше - а що було в "Рамштайні-6" тоді?
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14.10.2022 19:03 Ответить
40000 в день
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14.10.2022 19:09 Ответить
а може краще за ці гроші покласти асфальт в Україні -як це зеля зробив!
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14.10.2022 19:04 Ответить
їбать ти тошнотик))))
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14.10.2022 19:53 Ответить
Интересно, а где они покупают? Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Китай???
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14.10.2022 19:14 Ответить
Точно не в Європі. Скоріше за все, Близький Схід. Якщо так - до питання до якості.
Східна Європа нам вже все передала.
А в Китаї - інші калібри.
Можливо, Індія, але малоймовірно
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14.10.2022 19:45 Ответить
Восточная Европа точно не все передала. В ряде стран еще есть техника и артсистемы совдеповских калибров которые еще стоят на вооружении.
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14.10.2022 20:09 Ответить
Слава Одіну!
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14.10.2022 19:35 Ответить
Вдячні!!!

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14.10.2022 19:50 Ответить
Отлично, 17 тысяч дефицитных снарядов это очень кстати. Что касается того, что рашисты их без особого толку выстреливали по 40 000 в день. Ну так дебилы и есть дебилы, а наши ребята воют по-другому и зря снаряды тратить не станут!
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14.10.2022 19:59 Ответить
Респект Норвегии! Они реально сильно помогают и вооружением и деньгами.
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14.10.2022 20:34 Ответить
А у нашому бюджеті грошей на снаряди чомусь не вистачило...
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14.10.2022 22:46 Ответить
 
 