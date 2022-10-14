Норвегия закупит боеприпасы 122-мм и 152-мм для Украины
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Глава оборонного ведомства Норвегии Берн Арильд Грам заявил о намерении страны закупить почти 17 тысяч артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства, речь идет о закупке боеприпасов калибров 122-мм и 152-мм.
Кроме того, в норвежском правительстве снова заявили о готовности передать Вооруженным силам Украины зимнюю одежду и снаряжение на общую сумму 250 млн норвежских крон (около $23,4 млн).
В общей сложности Норвегия в 2022 году планирует выделить Украине дополнительно еще ориентировочно 3 млрд норвежских крон (почти $281 млн).
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Питання інше - а що було в "Рамштайні-6" тоді?
Східна Європа нам вже все передала.
А в Китаї - інші калібри.
Можливо, Індія, але малоймовірно