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США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

хамви,hmmwv,humvee

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине в размере 725 миллионов долларов.

Об этом агентству Reuters в пятницу сообщили два источника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ожидается, что в новом пакете будут дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.

Когда именно будет объявлена новая военная помощь Вашингтона, не уточняется.

Как известно, после массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украина призвала партнеров ускорить предоставление средств противовоздушной обороны.

В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.

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Топ комментарии
+17
Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.
...........думаю что Штаты инвестируют такие деньжища исключительно в ПЕРЕМОГУ....... а ОНИ умеют считать свои деньги.....
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14.10.2022 18:22
+13
Амерам-черговий респект...
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14.10.2022 18:18
+9
Кожну декаду місяця...
God Bless America!
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14.10.2022 18:32
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Амерам-черговий респект...
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14.10.2022 18:18 Ответить
зажилили Авенджеры
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14.10.2022 18:18 Ответить
Это боеприпасы и расходники, в том числе и хамви. Сумма примерно одинаковая в районе 800 млн. $.
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14.10.2022 18:18 Ответить
Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.
...........думаю что Штаты инвестируют такие деньжища исключительно в ПЕРЕМОГУ....... а ОНИ умеют считать свои деньги.....
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14.10.2022 18:22 Ответить
Кожну декаду місяця...
God Bless America!
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14.10.2022 18:32 Ответить
Потужних тактичних ракет все одно немає.Повільне варіня жаби, як кажуть, нам не підходить, тому що неможливо постійно витримувати ракетні обстріли,на салїй території.

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14.10.2022 18:34 Ответить
Тобі не підходить таке, може Україні відмовитись від тої допомоги, бо тобі не підходе?
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14.10.2022 18:43 Ответить
Це не мені не підходить,а всім.Ви розумієте це,чи ні? Нас руйнують,а в москалів практично все ціле.
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14.10.2022 19:37 Ответить
Штатам і американському народу хвала!
Справжні брати!
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14.10.2022 18:43 Ответить
Нажаль ракетного озброєння поки не має. Хоч би на 150 км щоб дістати цілі в Криму, там зараз логістика всього їхнього південного фронту.
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14.10.2022 18:43 Ответить
Остин сказал,что война будет длиться многие годы,поэтому возможно,может концу 28 года что-то США из наступательных вооружений и дадут.
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14.10.2022 18:51 Ответить
Нужно использовать существующие подземные помещения или сделать новые и перенести туда уцелевшее оборудование, на котором производились Вільха-М (120 км), Грім-2 (280 км), Нептун (280 км). Особенно нужны первые два типа ракет, к грому нужно произвести хотя бы одну пусковую установку.

Когда не дают ATACMS - нужно делать что-то своё. Если бы удалось сделать ракеты на 500 км и подрихтовать кремль - те любители однополой любви думали бы в следующий раз, стоит ли бить по гражданским объектам.
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14.10.2022 18:54 Ответить
Гром -2 500-1500 км.
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15.10.2022 01:24 Ответить
На Вики было указано 280 км экспортный вариант и 500 км для внутриукраинского производства. Порошенко в 2018 году (или около того) заявлял, что можно сделать на 1000 км. От себя добавлю, что о свершившемся производстве ракет даже на 500 км нигде не писали, а уж на 1000 км даже проектировать не начинали. Если бы Порошенко пошёл на второй срок - может и успели бы сделать вариант на 1000 км.
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15.10.2022 12:30 Ответить
Ключевое..если бы..((
ксожалению..маемо шо маемо..
Инженеры говорили что вообще не проблема..увеличивается топливный отсек и можно делать 1000-1500 км. Надеюсь их хоть на 500 км ,секретно делают..хоть минимальное количество...
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15.10.2022 23:33 Ответить
Эта цифра "составляет около 16,8 миллиарда долларов" - почти совпадает с

https://protectukrainenow.org/ua/report 16.2 миллиарда

Ничего серъезного не дают...

Не разрешают другим странам также поставлять или продавать...

Просто решают свои внутренние вопросы, вместо лендлиза, выделяют гранты 40 миллиардов с мая, с октября 12 миллиардов, в которые можно впихнуть чтото иное чем помощь для Украины, и не для Украины. Просто голосовать красиво "Вы что против помощи для Украины", и не хочете проголосовать 40 миллиардов помощи, хотя из них только 13 будет в виде помощи для Украины.

В принципе, их деньги - пусть сами и решают помогать или нет, несмотря даже на то что народ в лице Конгресса разрешил правительству помогать Украине.

Имея 1100 ЗРК, из которых 600 на хранении

Выделяют немедленно к концу года, 1-2 ЗРК, и дополнительно 4-6 через год-два.

А в 2020 году, во время ковида, Мрия перевозила лекарства и мед.оборудование для США и ЕС в промышленных масштабах, и не после, а во время пандемии, когда это нужно было здесь и сейчас...
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14.10.2022 19:11 Ответить
"Мрия" свое им дарила или просто выполняла услуги перевозчика, уточните, пожалуйста.
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14.10.2022 19:29 Ответить
Выполняла услуги перевозчика

Но правительство "не мешало" оказывать эти услуги

Согласно https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/04/23/7109067/

Чому ж держави НАТО наймають недешеві транспортники-гіганти?

Країни Європи та США сьогодні обирають українських "важковаговиків", оскільки є також питання часу, яке в умовах пандемії має ключове значення.

Т.е. могли справится своими самолетами, но выбрали время, чтобы спасти жизнь своих граждан и взять контроль над пандемией.

Если намек на деньги, то да - могут и не помогать, но

- народ США, через Конгресс (обе палаты демократы и республиканцы) разрешил помогать Украине в виде закона о лендлизе, который пока не исполняют

- мировое лидерство, не может быть бесплатным - надо помогать и защищать слабых от более сильного, иначе ты не лидер

- противостояние ядерным угрозам, явно стоит не малых денег. Когда Украина избавилась, от 3го арсенала в мире, это минус одна потенциальная угроза для всех, и экономия денег для всех - т.к. надо меньше держать комплексов которые должны отслеживать и перехватывать
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14.10.2022 20:02 Ответить
Илон Маск заявил что для дальнейшей помощи Украине у него нет денег...,братан Трампа стали нищим...😆
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14.10.2022 19:29 Ответить
Американцы очень практичные хорошо просчитывают перспективы. Им огромное спасибо за то , что делают и помогают во всем. Но в 1901 году после распада Украина до Будапештского меморандума была третьей страной по ядерным вооружениям. После подписания меморандума Штаты сняли с вооружения огромное количество ракет , обслуживание которых и регламенты стоили миллиарды долларов. За 30 лет прямая выгода составляет ( как мне кажется) сумму близкую к триллиону. Мы , благодаря Кравчуку , не получили фактически ни копейки,нам даже ,, подарили,, склад ядерного топлива( одного из самых токсичных веществ. Сумма помощи огромна, спасибо......но....
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14.10.2022 19:50 Ответить
100%

Экономия не сравнима с тем что дают.

К тому же, используют войну в Украине для решения внутренних проблем между перед будущими выборами. Голосуют пакетами, где меньше половины помощь Украине, а большая часть - на чтото иное.

Если республиканцы будут против пакета, так сразу же заклеймят они "против помощи Украине" или наоборот.

Конгресс проголосовал лендлиз - но правительство не используют.

Т.к. это целенаправленная помощь Украине на оборону, и там чтото иное в пакет не добавишь.

Лендлиз попдисан 9 мая, можно использовать и помогать Украине.

Но, лучше через 2 недели, проголосовать пакет на 40млрд, под видом помощи Украине, из которого только 13 млрд помощь Украине, 2 млрд не успели использовать до 1 октября, а оставшаяся часть была на чтото иное.
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14.10.2022 20:13 Ответить
Поставят « боеприпасы». А они могут быть разные...
И на 300 км плюс.

Чем стрелять у Украины - уже есть.

Привет крымскому мосту
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14.10.2022 22:12 Ответить
А шо лэндлиз? Усе? Кончился? ****-лы хреновы.
Правильно Солонин и Табах говорят, что Байден и его офис гнилые и заигрались. Как и Германия с Францией.
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15.10.2022 01:20 Ответить
 
 