США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине в размере 725 миллионов долларов.
Об этом агентству Reuters в пятницу сообщили два источника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Ожидается, что в новом пакете будут дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.
Когда именно будет объявлена новая военная помощь Вашингтона, не уточняется.
Как известно, после массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украина призвала партнеров ускорить предоставление средств противовоздушной обороны.
В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.
Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.
Пожалуйста, подождите...
...........думаю что Штаты инвестируют такие деньжища исключительно в ПЕРЕМОГУ....... а ОНИ умеют считать свои деньги.....
God Bless America!
Справжні брати!
Когда не дают ATACMS - нужно делать что-то своё. Если бы удалось сделать ракеты на 500 км и подрихтовать кремль - те любители однополой любви думали бы в следующий раз, стоит ли бить по гражданским объектам.
ксожалению..маемо шо маемо..
Инженеры говорили что вообще не проблема..увеличивается топливный отсек и можно делать 1000-1500 км. Надеюсь их хоть на 500 км ,секретно делают..хоть минимальное количество...
https://protectukrainenow.org/ua/report 16.2 миллиарда
Ничего серъезного не дают...
Не разрешают другим странам также поставлять или продавать...
Просто решают свои внутренние вопросы, вместо лендлиза, выделяют гранты 40 миллиардов с мая, с октября 12 миллиардов, в которые можно впихнуть чтото иное чем помощь для Украины, и не для Украины. Просто голосовать красиво "Вы что против помощи для Украины", и не хочете проголосовать 40 миллиардов помощи, хотя из них только 13 будет в виде помощи для Украины.
В принципе, их деньги - пусть сами и решают помогать или нет, несмотря даже на то что народ в лице Конгресса разрешил правительству помогать Украине.
Имея 1100 ЗРК, из которых 600 на хранении
Выделяют немедленно к концу года, 1-2 ЗРК, и дополнительно 4-6 через год-два.
А в 2020 году, во время ковида, Мрия перевозила лекарства и мед.оборудование для США и ЕС в промышленных масштабах, и не после, а во время пандемии, когда это нужно было здесь и сейчас...
Но правительство "не мешало" оказывать эти услуги
Согласно https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/04/23/7109067/
Чому ж держави НАТО наймають недешеві транспортники-гіганти?
Країни Європи та США сьогодні обирають українських "важковаговиків", оскільки є також питання часу, яке в умовах пандемії має ключове значення.
Т.е. могли справится своими самолетами, но выбрали время, чтобы спасти жизнь своих граждан и взять контроль над пандемией.
Если намек на деньги, то да - могут и не помогать, но
- народ США, через Конгресс (обе палаты демократы и республиканцы) разрешил помогать Украине в виде закона о лендлизе, который пока не исполняют
- мировое лидерство, не может быть бесплатным - надо помогать и защищать слабых от более сильного, иначе ты не лидер
- противостояние ядерным угрозам, явно стоит не малых денег. Когда Украина избавилась, от 3го арсенала в мире, это минус одна потенциальная угроза для всех, и экономия денег для всех - т.к. надо меньше держать комплексов которые должны отслеживать и перехватывать
Экономия не сравнима с тем что дают.
К тому же, используют войну в Украине для решения внутренних проблем между перед будущими выборами. Голосуют пакетами, где меньше половины помощь Украине, а большая часть - на чтото иное.
Если республиканцы будут против пакета, так сразу же заклеймят они "против помощи Украине" или наоборот.
Конгресс проголосовал лендлиз - но правительство не используют.
Т.к. это целенаправленная помощь Украине на оборону, и там чтото иное в пакет не добавишь.
Лендлиз попдисан 9 мая, можно использовать и помогать Украине.
Но, лучше через 2 недели, проголосовать пакет на 40млрд, под видом помощи Украине, из которого только 13 млрд помощь Украине, 2 млрд не успели использовать до 1 октября, а оставшаяся часть была на чтото иное.
И на 300 км плюс.
Чем стрелять у Украины - уже есть.
Привет крымскому мосту
Правильно Солонин и Табах говорят, что Байден и его офис гнилые и заигрались. Как и Германия с Францией.