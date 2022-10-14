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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

хамви,hmmwv,humvee

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 725 мільйонів доларів.

Про це агенції Reuters у п’ятницю повідомили два джерела, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Очікується, що в новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

Коли саме буде оголошена нова військова допомога Вашингтона, не уточнюється.

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Як відомо, після масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури Україна закликала партнерів прискорити надання засобів протиповітряної оборони.

У Білому домі вже запевнили, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.
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Топ коментарі
+17
Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.
...........думаю что Штаты инвестируют такие деньжища исключительно в ПЕРЕМОГУ....... а ОНИ умеют считать свои деньги.....
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14.10.2022 18:22
+13
Амерам-черговий респект...
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14.10.2022 18:18
+9
Кожну декаду місяця...
God Bless America!
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14.10.2022 18:32
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Амерам-черговий респект...
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14.10.2022 18:18 Відповісти
зажилили Авенджеры
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14.10.2022 18:18 Відповісти
Это боеприпасы и расходники, в том числе и хамви. Сумма примерно одинаковая в районе 800 млн. $.
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14.10.2022 18:18 Відповісти
Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.
...........думаю что Штаты инвестируют такие деньжища исключительно в ПЕРЕМОГУ....... а ОНИ умеют считать свои деньги.....
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14.10.2022 18:22 Відповісти
Кожну декаду місяця...
God Bless America!
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14.10.2022 18:32 Відповісти
Потужних тактичних ракет все одно немає.Повільне варіня жаби, як кажуть, нам не підходить, тому що неможливо постійно витримувати ракетні обстріли,на салїй території.

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14.10.2022 18:34 Відповісти
Тобі не підходить таке, може Україні відмовитись від тої допомоги, бо тобі не підходе?
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14.10.2022 18:43 Відповісти
Це не мені не підходить,а всім.Ви розумієте це,чи ні? Нас руйнують,а в москалів практично все ціле.
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14.10.2022 19:37 Відповісти
Штатам і американському народу хвала!
Справжні брати!
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14.10.2022 18:43 Відповісти
Нажаль ракетного озброєння поки не має. Хоч би на 150 км щоб дістати цілі в Криму, там зараз логістика всього їхнього південного фронту.
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14.10.2022 18:43 Відповісти
Остин сказал,что война будет длиться многие годы,поэтому возможно,может концу 28 года что-то США из наступательных вооружений и дадут.
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14.10.2022 18:51 Відповісти
Нужно использовать существующие подземные помещения или сделать новые и перенести туда уцелевшее оборудование, на котором производились Вільха-М (120 км), Грім-2 (280 км), Нептун (280 км). Особенно нужны первые два типа ракет, к грому нужно произвести хотя бы одну пусковую установку.

Когда не дают ATACMS - нужно делать что-то своё. Если бы удалось сделать ракеты на 500 км и подрихтовать кремль - те любители однополой любви думали бы в следующий раз, стоит ли бить по гражданским объектам.
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14.10.2022 18:54 Відповісти
Гром -2 500-1500 км.
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15.10.2022 01:24 Відповісти
На Вики было указано 280 км экспортный вариант и 500 км для внутриукраинского производства. Порошенко в 2018 году (или около того) заявлял, что можно сделать на 1000 км. От себя добавлю, что о свершившемся производстве ракет даже на 500 км нигде не писали, а уж на 1000 км даже проектировать не начинали. Если бы Порошенко пошёл на второй срок - может и успели бы сделать вариант на 1000 км.
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15.10.2022 12:30 Відповісти
Ключевое..если бы..((
ксожалению..маемо шо маемо..
Инженеры говорили что вообще не проблема..увеличивается топливный отсек и можно делать 1000-1500 км. Надеюсь их хоть на 500 км ,секретно делают..хоть минимальное количество...
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15.10.2022 23:33 Відповісти
Эта цифра "составляет около 16,8 миллиарда долларов" - почти совпадает с

https://protectukrainenow.org/ua/report 16.2 миллиарда

Ничего серъезного не дают...

Не разрешают другим странам также поставлять или продавать...

Просто решают свои внутренние вопросы, вместо лендлиза, выделяют гранты 40 миллиардов с мая, с октября 12 миллиардов, в которые можно впихнуть чтото иное чем помощь для Украины, и не для Украины. Просто голосовать красиво "Вы что против помощи для Украины", и не хочете проголосовать 40 миллиардов помощи, хотя из них только 13 будет в виде помощи для Украины.

В принципе, их деньги - пусть сами и решают помогать или нет, несмотря даже на то что народ в лице Конгресса разрешил правительству помогать Украине.

Имея 1100 ЗРК, из которых 600 на хранении

Выделяют немедленно к концу года, 1-2 ЗРК, и дополнительно 4-6 через год-два.

А в 2020 году, во время ковида, Мрия перевозила лекарства и мед.оборудование для США и ЕС в промышленных масштабах, и не после, а во время пандемии, когда это нужно было здесь и сейчас...
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14.10.2022 19:11 Відповісти
"Мрия" свое им дарила или просто выполняла услуги перевозчика, уточните, пожалуйста.
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14.10.2022 19:29 Відповісти
Выполняла услуги перевозчика

Но правительство "не мешало" оказывать эти услуги

Согласно https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/04/23/7109067/

Чому ж держави НАТО наймають недешеві транспортники-гіганти?

Країни Європи та США сьогодні обирають українських "важковаговиків", оскільки є також питання часу, яке в умовах пандемії має ключове значення.

Т.е. могли справится своими самолетами, но выбрали время, чтобы спасти жизнь своих граждан и взять контроль над пандемией.

Если намек на деньги, то да - могут и не помогать, но

- народ США, через Конгресс (обе палаты демократы и республиканцы) разрешил помогать Украине в виде закона о лендлизе, который пока не исполняют

- мировое лидерство, не может быть бесплатным - надо помогать и защищать слабых от более сильного, иначе ты не лидер

- противостояние ядерным угрозам, явно стоит не малых денег. Когда Украина избавилась, от 3го арсенала в мире, это минус одна потенциальная угроза для всех, и экономия денег для всех - т.к. надо меньше держать комплексов которые должны отслеживать и перехватывать
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14.10.2022 20:02 Відповісти
Илон Маск заявил что для дальнейшей помощи Украине у него нет денег...,братан Трампа стали нищим...😆
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14.10.2022 19:29 Відповісти
Американцы очень практичные хорошо просчитывают перспективы. Им огромное спасибо за то , что делают и помогают во всем. Но в 1901 году после распада Украина до Будапештского меморандума была третьей страной по ядерным вооружениям. После подписания меморандума Штаты сняли с вооружения огромное количество ракет , обслуживание которых и регламенты стоили миллиарды долларов. За 30 лет прямая выгода составляет ( как мне кажется) сумму близкую к триллиону. Мы , благодаря Кравчуку , не получили фактически ни копейки,нам даже ,, подарили,, склад ядерного топлива( одного из самых токсичных веществ. Сумма помощи огромна, спасибо......но....
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14.10.2022 19:50 Відповісти
100%

Экономия не сравнима с тем что дают.

К тому же, используют войну в Украине для решения внутренних проблем между перед будущими выборами. Голосуют пакетами, где меньше половины помощь Украине, а большая часть - на чтото иное.

Если республиканцы будут против пакета, так сразу же заклеймят они "против помощи Украине" или наоборот.

Конгресс проголосовал лендлиз - но правительство не используют.

Т.к. это целенаправленная помощь Украине на оборону, и там чтото иное в пакет не добавишь.

Лендлиз попдисан 9 мая, можно использовать и помогать Украине.

Но, лучше через 2 недели, проголосовать пакет на 40млрд, под видом помощи Украине, из которого только 13 млрд помощь Украине, 2 млрд не успели использовать до 1 октября, а оставшаяся часть была на чтото иное.
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14.10.2022 20:13 Відповісти
Поставят « боеприпасы». А они могут быть разные...
И на 300 км плюс.

Чем стрелять у Украины - уже есть.

Привет крымскому мосту
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14.10.2022 22:12 Відповісти
А шо лэндлиз? Усе? Кончился? ****-лы хреновы.
Правильно Солонин и Табах говорят, что Байден и его офис гнилые и заигрались. Как и Германия с Францией.
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15.10.2022 01:20 Відповісти
 
 