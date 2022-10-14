Норвегія закупить боєприпаси 122-мм та 152-мм для України
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Глава оборонного відомства Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив про намір країни закупити майже 17 тисяч артилерійських боєприпасів для потреб української армії.
Як інформує Цензор.НЕТ із поситланням на пресслужбу норвезького уряду, йдеться про закупівлю боєприпасів калібрів 122-мм та 152-мм.
Окрім того, в норвезькому уряді знову заявили про готовність передати Збройним силам України зимовий одяг та спорядження на загальну суму 250 млн норвезьких крон (майже $23,4 млн).
Загалом Норвегія в 2022 році планує виділити Україні додатково ще орієнтовно 3 млрд норвезьких крон (майже $281 млн).
Топ коментарі
+7 Ефимович
показати весь коментар14.10.2022 19:50
+6 Джон Сноу a2bba6b8
показати весь коментар14.10.2022 19:03
+2 Віталій Маркович
показати весь коментар14.10.2022 19:04
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Питання інше - а що було в "Рамштайні-6" тоді?
Східна Європа нам вже все передала.
А в Китаї - інші калібри.
Можливо, Індія, але малоймовірно