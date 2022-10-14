УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15510 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
3 386 13
Норвегія (373) зброя (5764) допомога (5207) ЗСУ (5772)

Норвегія закупить боєприпаси 122-мм та 152-мм для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

норвегія

Глава оборонного відомства Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив про намір країни закупити майже 17 тисяч артилерійських боєприпасів для потреб української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із поситланням на пресслужбу норвезького уряду, йдеться про закупівлю боєприпасів калібрів 122-мм та 152-мм.

Окрім того, в норвезькому уряді знову заявили про готовність передати Збройним силам України зимовий одяг та спорядження на загальну суму 250 млн норвезьких крон (майже $23,4 млн).

Загалом Норвегія в 2022 році планує виділити Україні додатково ще орієнтовно 3 млрд норвезьких крон (майже $281 млн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина, Данія, Норвегія та Франція поставлять Україні кількадесят САУ, - Le Figaro

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Вдячні!!!

показати весь коментар
14.10.2022 19:50
+6
Йдеться про закупівлю ***********-"хліб" війни...мало чи багато? Під час "битви за Донбас", орки тільки на одному напр. використовували до 40 000. Думайте Норвегії дякуємо.

Питання інше - а що було в "Рамштайні-6" тоді?
показати весь коментар
14.10.2022 19:03
+2
а може краще за ці гроші покласти асфальт в Україні -як це зеля зробив!
показати весь коментар
14.10.2022 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йдеться про закупівлю ***********-"хліб" війни...мало чи багато? Під час "битви за Донбас", орки тільки на одному напр. використовували до 40 000. Думайте Норвегії дякуємо.

Питання інше - а що було в "Рамштайні-6" тоді?
показати весь коментар
14.10.2022 19:03 Відповісти
40000 в день
показати весь коментар
14.10.2022 19:09 Відповісти
а може краще за ці гроші покласти асфальт в Україні -як це зеля зробив!
показати весь коментар
14.10.2022 19:04 Відповісти
їбать ти тошнотик))))
показати весь коментар
14.10.2022 19:53 Відповісти
Интересно, а где они покупают? Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Китай???
показати весь коментар
14.10.2022 19:14 Відповісти
Точно не в Європі. Скоріше за все, Близький Схід. Якщо так - до питання до якості.
Східна Європа нам вже все передала.
А в Китаї - інші калібри.
Можливо, Індія, але малоймовірно
показати весь коментар
14.10.2022 19:45 Відповісти
Восточная Европа точно не все передала. В ряде стран еще есть техника и артсистемы совдеповских калибров которые еще стоят на вооружении.
показати весь коментар
14.10.2022 20:09 Відповісти
Слава Одіну!
показати весь коментар
14.10.2022 19:35 Відповісти
Вдячні!!!

показати весь коментар
14.10.2022 19:50 Відповісти
Отлично, 17 тысяч дефицитных снарядов это очень кстати. Что касается того, что рашисты их без особого толку выстреливали по 40 000 в день. Ну так дебилы и есть дебилы, а наши ребята воют по-другому и зря снаряды тратить не станут!
показати весь коментар
14.10.2022 19:59 Відповісти
Респект Норвегии! Они реально сильно помогают и вооружением и деньгами.
показати весь коментар
14.10.2022 20:34 Відповісти
А у нашому бюджеті грошей на снаряди чомусь не вистачило...
показати весь коментар
14.10.2022 22:46 Відповісти
 
 