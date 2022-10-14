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Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

Обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь.

Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться", - говорится в сообщении Залужного.

Отмечается, что приоритетами ВСУ остаются поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами.

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Топ комментарии
+68
пане Залужний..в кого в кого..а в тебе віримо..
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14.10.2022 20:27
+42
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14.10.2022 20:31
+37
Борони тебе Господь,пане генерале!
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14.10.2022 20:33
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пане Залужний..в кого в кого..а в тебе віримо..
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14.10.2022 20:27 Ответить
Forza, ЗСУ!
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14.10.2022 20:27 Ответить
Це не для генерала було, це сигнал для українців було,
ну а для руzzкіз також 🙃
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14.10.2022 20:27 Ответить
Може для Зеленського?
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14.10.2022 20:36 Ответить
а-га - для всего его дЕрьмового офиса
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15.10.2022 01:25 Ответить
От кому кому а цему чоловiковi я вiру на вci 100.
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14.10.2022 20:28 Ответить
цему??? можливо, ціцьому чи цієму??? Із розділу: пекельні борошна та тлумачний словник...
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14.10.2022 20:47 Ответить
Тобi нixуй робити розумник?
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14.10.2022 21:06 Ответить
ти, про просвітницьку діяльність у повчанні бовдурів? А нахіба ти буквар скурило?
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14.10.2022 21:34 Ответить
Во шо животворящии Хаимерс творит .
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14.10.2022 20:29 Ответить
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14.10.2022 20:31 Ответить
головне не слушать зелоха и дермака
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14.10.2022 20:33 Ответить
Борони тебе Господь,пане генерале!
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14.10.2022 20:33 Ответить
Так, Генерале!
Кулями, допомогою чи вірою порвем русню!
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14.10.2022 20:34 Ответить
Головне, щоб всякі "офісні" генерали не лізли керувати військовими.
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14.10.2022 20:34 Ответить
Самое забавное, что русня бегала с предьявами к НАТО, что они хотят в польше разместить элементы ПРО. Г*вно вопрос. после недавних обстрелов интергированная система ПРО будет не в Польше, а в Украине. как всегда путя всех переиграл
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14.10.2022 20:35 Ответить
чому ж мене так бісить російська..з виразами - авно..очі аж ріже
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14.10.2022 20:47 Ответить
возможно, что ты очень близка по духу с одной нацией, что тут по соседству и которые ненавидят все остальное что не похоже на "как у нас".
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14.10.2022 21:03 Ответить
оу ти на себе не перекладай..руськоязичноє
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14.10.2022 21:06 Ответить
и кто из нас теперь ведет себя как ксенофоб-фашист? ))
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14.10.2022 22:44 Ответить
Головне щоб ЗЕ та інша шобла з ОП не заважала військовим
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14.10.2022 20:39 Ответить
"головне - не зупинятися"
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14.10.2022 20:46 Ответить
Головне «стратегічна ініціатива»! мабуть задумане виходить знову як з Харковом
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14.10.2022 21:06 Ответить
Ну, что же главное не останавливаться это правильно... Ждём и надеемся на новый мощный удар по рашистам... Вопрос только где... и "коварный" Залужный что-то точно задумал...
п.с. А где зрадое...ы?! Бедолаги не знают даже что и написать?
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14.10.2022 21:10 Ответить
Жодного разу не бачив від українців на цензорі хоч якихось зрадозакидонів по Залужному.
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14.10.2022 22:37 Ответить
Залужний справжній бандерівець !

...пишуть,кацапосвині зігнали більше десятка барж і драпають з правого берега Херсону ...
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14.10.2022 21:13 Ответить
Головне, щоб зелена мерзота не плуталась під ногами!
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14.10.2022 21:20 Ответить
Козацькому роду нема переводу - Jerry Heil
https://www.youtube.com/watch?v=nvBnTWY9k_o
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14.10.2022 23:19 Ответить
Сообщают, что у некоторых российских солдат сдают нервы: стреляют из-за малейшего шороха.
Надо выработать новую тактику для них!
Типа забрасывать с помощью дронов какие-то игрушки с записанными автоматными очередями и включать их ночью.
Пусть оккупанты по ночам вместо сна сидят в окопах и отстреливаются.
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14.10.2022 23:26 Ответить
krašče - rasstrelivajutsia
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15.10.2022 00:46 Ответить
Кацапи звозять все більше м'яса, найближче майбутнє не не чекає нічого хорошого.
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14.10.2022 23:58 Ответить
ничего не понятно не мучай гугл переводчик пиши на своем кацапском
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15.10.2022 01:29 Ответить
Не стреляйте в пианиста,он играет,как умеет
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15.10.2022 09:13 Ответить
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15.10.2022 09:12 Ответить
Заставка на телефон
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15.10.2022 09:17 Ответить
Не зупиняйся, отаман, ти весь світ рятуєш від напасті!
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15.10.2022 09:16 Ответить
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15.10.2022 15:06 Ответить
 
 