Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
Обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь.
Стратегическая инициатива - в наших руках, так что главное не останавливаться", - говорится в сообщении Залужного.
Отмечается, что приоритетами ВСУ остаются поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами.
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ну а для руzzкіз також 🙃
Кулями, допомогою чи вірою порвем русню!
п.с. А где зрадое...ы?! Бедолаги не знают даже что и написать?
...пишуть,кацапосвині зігнали більше десятка барж і драпають з правого берега Херсону ...
https://www.youtube.com/watch?v=nvBnTWY9k_o
Надо выработать новую тактику для них!
Типа забрасывать с помощью дронов какие-то игрушки с записанными автоматными очередями и включать их ночью.
Пусть оккупанты по ночам вместо сна сидят в окопах и отстреливаются.