Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Обговорили оперативну ситуацію та плани подальших дій Сил оборони України, а також наявні та потенційні загрози з боку держави-терориста Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися", - йдеться у дописі Залужного.
Зазначається, що пріоритетами ЗСУ залишаються підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само як і набуття взаємосумісності з їхніми збройними силами.
Будь ласка, зачекайте...
ну а для руzzкіз також 🙃
Кулями, допомогою чи вірою порвем русню!
п.с. А где зрадое...ы?! Бедолаги не знают даже что и написать?
...пишуть,кацапосвині зігнали більше десятка барж і драпають з правого берега Херсону ...
https://www.youtube.com/watch?v=nvBnTWY9k_o
Надо выработать новую тактику для них!
Типа забрасывать с помощью дронов какие-то игрушки с записанными автоматными очередями и включать их ночью.
Пусть оккупанты по ночам вместо сна сидят в окопах и отстреливаются.