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Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Обговорили оперативну ситуацію та плани подальших дій Сил оборони України, а також наявні та потенційні загрози з боку держави-терориста Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися", - йдеться у дописі Залужного.

Зазначається, що пріоритетами ЗСУ залишаються підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само як і набуття взаємосумісності з їхніми збройними силами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Противник має перевагу в артилерії, необхідне підвищення вогневих спроможностей ЗСУ, - Залужний

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+68
пане Залужний..в кого в кого..а в тебе віримо..
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14.10.2022 20:27
+42
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14.10.2022 20:31
+37
Борони тебе Господь,пане генерале!
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14.10.2022 20:33
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пане Залужний..в кого в кого..а в тебе віримо..
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14.10.2022 20:27 Відповісти
Forza, ЗСУ!
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14.10.2022 20:27 Відповісти
Це не для генерала було, це сигнал для українців було,
ну а для руzzкіз також 🙃
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14.10.2022 20:27 Відповісти
Може для Зеленського?
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14.10.2022 20:36 Відповісти
а-га - для всего его дЕрьмового офиса
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15.10.2022 01:25 Відповісти
От кому кому а цему чоловiковi я вiру на вci 100.
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14.10.2022 20:28 Відповісти
цему??? можливо, ціцьому чи цієму??? Із розділу: пекельні борошна та тлумачний словник...
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14.10.2022 20:47 Відповісти
Тобi нixуй робити розумник?
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14.10.2022 21:06 Відповісти
ти, про просвітницьку діяльність у повчанні бовдурів? А нахіба ти буквар скурило?
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14.10.2022 21:34 Відповісти
Во шо животворящии Хаимерс творит .
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14.10.2022 20:29 Відповісти
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14.10.2022 20:31 Відповісти
головне не слушать зелоха и дермака
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14.10.2022 20:33 Відповісти
Борони тебе Господь,пане генерале!
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14.10.2022 20:33 Відповісти
Так, Генерале!
Кулями, допомогою чи вірою порвем русню!
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14.10.2022 20:34 Відповісти
Головне, щоб всякі "офісні" генерали не лізли керувати військовими.
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14.10.2022 20:34 Відповісти
Самое забавное, что русня бегала с предьявами к НАТО, что они хотят в польше разместить элементы ПРО. Г*вно вопрос. после недавних обстрелов интергированная система ПРО будет не в Польше, а в Украине. как всегда путя всех переиграл
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14.10.2022 20:35 Відповісти
чому ж мене так бісить російська..з виразами - авно..очі аж ріже
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14.10.2022 20:47 Відповісти
возможно, что ты очень близка по духу с одной нацией, что тут по соседству и которые ненавидят все остальное что не похоже на "как у нас".
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14.10.2022 21:03 Відповісти
оу ти на себе не перекладай..руськоязичноє
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14.10.2022 21:06 Відповісти
и кто из нас теперь ведет себя как ксенофоб-фашист? ))
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14.10.2022 22:44 Відповісти
Головне щоб ЗЕ та інша шобла з ОП не заважала військовим
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14.10.2022 20:39 Відповісти
"головне - не зупинятися"
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14.10.2022 20:46 Відповісти
Головне «стратегічна ініціатива»! мабуть задумане виходить знову як з Харковом
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14.10.2022 21:06 Відповісти
Ну, что же главное не останавливаться это правильно... Ждём и надеемся на новый мощный удар по рашистам... Вопрос только где... и "коварный" Залужный что-то точно задумал...
п.с. А где зрадое...ы?! Бедолаги не знают даже что и написать?
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14.10.2022 21:10 Відповісти
Жодного разу не бачив від українців на цензорі хоч якихось зрадозакидонів по Залужному.
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14.10.2022 22:37 Відповісти
Залужний справжній бандерівець !

...пишуть,кацапосвині зігнали більше десятка барж і драпають з правого берега Херсону ...
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14.10.2022 21:13 Відповісти
Головне, щоб зелена мерзота не плуталась під ногами!
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14.10.2022 21:20 Відповісти
Козацькому роду нема переводу - Jerry Heil
https://www.youtube.com/watch?v=nvBnTWY9k_o
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14.10.2022 23:19 Відповісти
Сообщают, что у некоторых российских солдат сдают нервы: стреляют из-за малейшего шороха.
Надо выработать новую тактику для них!
Типа забрасывать с помощью дронов какие-то игрушки с записанными автоматными очередями и включать их ночью.
Пусть оккупанты по ночам вместо сна сидят в окопах и отстреливаются.
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14.10.2022 23:26 Відповісти
krašče - rasstrelivajutsia
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15.10.2022 00:46 Відповісти
Кацапи звозять все більше м'яса, найближче майбутнє не не чекає нічого хорошого.
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14.10.2022 23:58 Відповісти
ничего не понятно не мучай гугл переводчик пиши на своем кацапском
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15.10.2022 01:29 Відповісти
Не стреляйте в пианиста,он играет,как умеет
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15.10.2022 09:13 Відповісти
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15.10.2022 09:12 Відповісти
Заставка на телефон
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15.10.2022 09:17 Відповісти
Не зупиняйся, отаман, ти весь світ рятуєш від напасті!
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15.10.2022 09:16 Відповісти
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15.10.2022 15:06 Відповісти
 
 