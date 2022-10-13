Противник має перевагу в артилерії, необхідне підвищення вогневих спроможностей ЗСУ, - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що предметно обговорив із Міллі результати зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулася 12 жовтня.
"Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - написав Залужний.
Залужний також повідомив, що Міллі передав привітання усім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.
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Треба бити по заводах раша-ВПК, але в України, на жаль, немає чим Занадто відстані великі.
Інше діло орки: їх треба знищувати насамперед, бо це невідновлюваний (у часових рамках війни) ресурс.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Населення Російської Федерації. Чисельність населення країни 2015 року становила 142,423 млн осіб
стволы высверливаются уже больше 100 лет, и станки для этого отнють не савецкие используются
ты падло скажи - это Украина напала на твою паРашу...?
да мне хочется что бы вы все свиноцабаки сдохли - мир станет чище...!
это ваши ********* бросают трупы своих на съедение зверям...\какого путина ты в этом винищь нас...\
ты простое свнорылое существо...!
свинки ваших уже доедают...
я ще 2 місяців назад писав як можна нівеліровать
більше число артилеріїї у орків
для цього у нас є хаймерс
6-7 хаймерсів по складам базам і різній логістиці
а остальні по різній артилерії
і як кажуть в таких питаннях
удачного полювання!
Слава ЗСУ!!!