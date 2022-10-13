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Новини Війна
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Противник має перевагу в артилерії, необхідне підвищення вогневих спроможностей ЗСУ, - Залужний

залужний,міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що предметно обговорив із Міллі результати зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулася 12 жовтня.

"Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - написав Залужний.

Залужний також повідомив, що Міллі передав привітання усім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.

Також читайте: Ситуація складна, але повністю контрольована і розвивається за нашим планом, - Залужний

Автор: 

Залужний Валерій (723) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+21
На жаль, практично необмежено. Величезні запаси мідних і залізних руд, виробництво пороху, вибухівки, набоїв, снарядів; думаю, вони зараз навіть стволи артилерійські можуть відливати (це технологія не така вже й складна).

Треба бити по заводах раша-ВПК, але в України, на жаль, немає чим Занадто відстані великі.

Інше діло орки: їх треба знищувати насамперед, бо це невідновлюваний (у часових рамках війни) ресурс.
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13.10.2022 22:16
+16
Щодня рахую знищену арту, рсзв і все-одно перевага тварюк...скільки того металу ще є?
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13.10.2022 22:11
+12
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13.10.2022 22:21
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Щодня рахую знищену арту, рсзв і все-одно перевага тварюк...скільки того металу ще є?
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13.10.2022 22:11 Відповісти
На жаль, практично необмежено. Величезні запаси мідних і залізних руд, виробництво пороху, вибухівки, набоїв, снарядів; думаю, вони зараз навіть стволи артилерійські можуть відливати (це технологія не така вже й складна).

Треба бити по заводах раша-ВПК, але в України, на жаль, немає чим Занадто відстані великі.

Інше діло орки: їх треба знищувати насамперед, бо це невідновлюваний (у часових рамках війни) ресурс.
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13.10.2022 22:16 Відповісти
вы свинорылы уже этого не можете делать...\пробуете - а на сколько выстрелов хватает...?\
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13.10.2022 22:26 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки рашистів-путіністів!
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13.10.2022 22:30 Відповісти
Тих орків близько 140 млн. Чоловіків - близько 70 млн. Тих, кого можна брати у військо (за віком, здоров'ям, хто не син Пескова тощо) - хай навіть 10 млн. За час війни за офіційними даними задвохсотили трохи більше 61 000. Грубо кажучи, за рік такими темпами буде близько 100 000, за 10 років - 1 млн. Навіть якщо врахувати важко поранених, які вже не повернуться - все одно невтішно. Сподіваюсь, що у своїй масі вони не хочуть воювати, тим паче, що не зрозуміло, за що.
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13.10.2022 23:34 Відповісти
в 2010 было меньше 80 млн населения в рашке - откуда ты 140 млн взял? меньше слушай кацапских пропагандонов
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14.10.2022 01:14 Відповісти
Из Википедии, там справочные данные обычно правильные.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Населення Російської Федерації. Чисельність населення країни 2015 року становила 142,423 млн осіб
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14.10.2022 12:22 Відповісти
нету в рашке никаких 140 млн.. 80-90 и то разбегаются
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14.10.2022 03:39 Відповісти
Звичайно що у кацапів багато ресурсів. Але щоб виготовити любу зброю потрібен деякий час. Тож важливо як швидко вони зможуть виготовляти та поповнювати зброєю свої підрозділи. І здається тут вже не все так радужно. Як пример кацапи почали розконсервовувати та використовувати танки Т-62, а також танки, лімітованої серії, яки були зроблени для танкового біатлону. Що говорить о том, що в них нема таких виробничих потужностей щоб виготовляти танки в достатній кількості. А ще санкції, які також впливають на впк кацапів. Тож перевага в арті це більш за рахунок совкових запасів. Та й головний посил месседжа Залужного, це щоб дали більше важкої зброї,
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14.10.2022 01:09 Відповісти
отливать артиллерийские стволы? ты в 16 веке что ли? потешные полки Петра 1-го?

стволы высверливаются уже больше 100 лет, и станки для этого отнють не савецкие используются
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14.10.2022 01:15 Відповісти
Ну то я загалом написав. Ті "болванки", у яких свердлять стволи, вони ж все-одно з рідкого металу відливаються, чи не так?
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14.10.2022 21:56 Відповісти
Считают, русский. Забараненных чмобиков тоже уже считают, пока - десятками.
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13.10.2022 22:22 Відповісти
Я тоже смотрел. В каком месте Бутусов говорил про троекратные потери во всем?
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13.10.2022 22:25 Відповісти
Т.е., ты тупо врешь, как любое другое русское животное. Какая неожиданность
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13.10.2022 22:28 Відповісти
Истинный русский православный не может не врать. Ведь он любит своего фюрера больше, чем Бога.
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13.10.2022 22:30 Відповісти
Любиш реалити-шоу, руснявьій?
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13.10.2022 22:31 Відповісти
русский, ваше стадо правды боится больше смерти. Для вас правда - это то, шо вам в головы накладывают пропагандоны из срального чемоданчика фюрера.
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13.10.2022 22:40 Відповісти
русский, за какую правду? Для русского правда - шо святая вода для чорта. И переживай лучше за здоровье своего фюрера, русский.
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13.10.2022 22:44 Відповісти
ты за украинцев переживаешь...?
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13.10.2022 22:49 Відповісти
ты падло свиноцабачье читаешь форумы Мурзилки...?
ты падло скажи - это Украина напала на твою паРашу...?
да мне хочется что бы вы все свиноцабаки сдохли - мир станет чище...!
это ваши ********* бросают трупы своих на съедение зверям...\какого путина ты в этом винищь нас...\
ты простое свнорылое существо...!
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13.10.2022 23:00 Відповісти
русский, а как Украинцы должны относиться к русский убийцам, садистам, насильникам и мародерам?
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13.10.2022 23:02 Відповісти
да странные - вот взяли и *********** миф о вашей второй армии мира...!
свинки ваших уже доедают...
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13.10.2022 22:42 Відповісти
чиих холоп будеш ?
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13.10.2022 22:23 Відповісти
касапів, під проксі. Ненадовго він тут під цим проксі.
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13.10.2022 23:13 Відповісти
Д 20 и Д30 около 10 000 стояло на хранении после развала ссср
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14.10.2022 07:05 Відповісти
Дякуемо за п1дтримку 1 поздоровлення.
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13.10.2022 22:11 Відповісти
Противника надо будет так шугануть, чтобы бежали аж за ростов.. постарайтесь, друзья.. и за вас стараемся..
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13.10.2022 22:14 Відповісти
вісім місяців війни..і переваги рашистів в артилерії
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13.10.2022 22:16 Відповісти
Зате у нас перевага в асфальтованих і освітлених дорогах.
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13.10.2022 22:23 Відповісти
а що такого сталося за ці 8 місяців, що мало змінитися? Нам надали дуже багато артилерії чи вона у нас десь зявилася з інших місць?
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13.10.2022 22:26 Відповісти
Можно было например по закону военного времени миллиардеров , каламоя , Фирташа и всех из батальена Монако, Вены вынудить УЖЕ ДАВНО ПОСТРОИТЬ ЗАВОД РЯДОМ С ГРАНИЦЕЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРУЖИЯ! , должен отдать народу Украины‼️‼️‼️‼️
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14.10.2022 00:04 Відповісти
а може, на гроші на асфальт, побудувати завод?
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14.10.2022 01:31 Відповісти
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13.10.2022 22:21 Відповісти
Велике крадівництво понад усьо.
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13.10.2022 22:28 Відповісти
Одних только М777 получено 152 ед.( США 142,Австралия 6,Канада 4),что больше, чем было Мста-Б (130ед.) до 24 февраля. 72 М119/L118 (по 36 от США и Британии). ВСУ становяться сильнее.
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13.10.2022 22:33 Відповісти
Кацапи знищили 10-15 на жаль.У них лише сау мста с 500 шт було.У США на складах є 300 старих 155 мм гаубиць.але це вже інший рівень розходу снарядів.
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13.10.2022 22:55 Відповісти
Все правильно, пан генерал
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13.10.2022 22:34 Відповісти
система ПВО (ПРО) должна быть интегрированной высокоинтеллектуальной с автоматизированным сопровождением и распределением целей, тогда можно быстро давать отпор обстрелам плешивого карлика
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13.10.2022 22:37 Відповісти
Цікаво, що там з власним виробництвом артилерії. Скільки одиниць виготовили починаючи з 24 лютого?
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13.10.2022 22:44 Відповісти
Або кільки ще потрібно збити рашистських крилатих ракет, щоб ми нарешті виготовили свою?
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13.10.2022 22:47 Відповісти
А снарядный завод у нас есть? Орудий то может еще и хватает, стрелять нечем.
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13.10.2022 22:49 Відповісти
Дуже надіюсь, що до цього часу він у нас з'явився
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13.10.2022 23:55 Відповісти
Ну так, з такими як ти ніхто не дасть
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14.10.2022 07:03 Відповісти
С 2014 по 2022 нас никто на всю глубину страны особо не обстреливал. Можно было бы запасы и поднакопить.
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14.10.2022 08:30 Відповісти
на Ареснал купили лінію ще в 2018 щоб робити 155 мм натівського зразка. Але, вона так і не запрацювала - асфальт важливіше.
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14.10.2022 01:33 Відповісти
Ну так я тут прочитал прямо вчера о установке новых камер контроля скорости на дорогах. Волонтеры собирают на дроны со всех по копейке, а тут сотни тысяч долларов тратится на не нужную прямо сейчас хрень.
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14.10.2022 08:36 Відповісти
нам би дуже допомогла авіація...та навряд чи нам скоро її дадуть. будуть по ложечці сьорбати поки ми знову не відкотимось на луганщині і харківщині...а потім підкинуть півтори гармати...противно вже!
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13.10.2022 23:54 Відповісти
пане генерал
я ще 2 місяців назад писав як можна нівеліровать
більше число артилеріїї у орків
для цього у нас є хаймерс
6-7 хаймерсів по складам базам і різній логістиці
а остальні по різній артилерії
і як кажуть в таких питаннях
удачного полювання!
Слава ЗСУ!!!
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13.10.2022 23:58 Відповісти
Міша, тебе чекають в Генштабі, зранку як очі протреш - біжи до них!
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14.10.2022 01:34 Відповісти
Залужный всё правильно говорит, его цель чтобы нам дали как можно больше техники и вооружения, для этого нужно "пугать", он и пугает... зрадое...ы предсказуемо обосрались, но это и не важно, они вечно в таком состоянии.
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14.10.2022 00:09 Відповісти
Залужний, на відміну від тебе, не має за мету пі#деть чи принюхуватись до чужих дуп часом чи не обісрались, може ще щоб пошугати з Миколаєва чи Харкова покаліченим дітям будеш писати?
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14.10.2022 03:10 Відповісти
та не тільки артилерії! там перевага У ВСЬОМУ!!!! і світ продовжує терористів підтримувати!
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14.10.2022 05:24 Відповісти
 
 