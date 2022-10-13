Противник має перевагу в артилерії, необхідне підвищення вогневих спроможностей ЗСУ, - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що предметно обговорив із Міллі результати зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулася 12 жовтня.

"Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - написав Залужний.

Залужний також повідомив, що Міллі передав привітання усім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.

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