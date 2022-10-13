Противник имеет преимущество в артиллерии, необходимо повышение огневых возможностей ВСУ, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ в фейсбуке.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что предметно обсудил с Милли результаты встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", состоявшейся 12 октября.

"О ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых возможностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - написал Залужный.

Он также сообщил, что Милли передал поздравления всем украинским военным с грядущим Днем защитников и защитниц Украины.

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