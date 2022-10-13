Противник имеет преимущество в артиллерии, необходимо повышение огневых возможностей ВСУ, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ в фейсбуке.
Главнокомандующий ВСУ рассказал, что предметно обсудил с Милли результаты встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", состоявшейся 12 октября.
"О ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых возможностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - написал Залужный.
Он также сообщил, что Милли передал поздравления всем украинским военным с грядущим Днем защитников и защитниц Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба бити по заводах раша-ВПК, але в України, на жаль, немає чим Занадто відстані великі.
Інше діло орки: їх треба знищувати насамперед, бо це невідновлюваний (у часових рамках війни) ресурс.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Населення Російської Федерації. Чисельність населення країни 2015 року становила 142,423 млн осіб
стволы высверливаются уже больше 100 лет, и станки для этого отнють не савецкие используются
ты падло скажи - это Украина напала на твою паРашу...?
да мне хочется что бы вы все свиноцабаки сдохли - мир станет чище...!
это ваши ********* бросают трупы своих на съедение зверям...\какого путина ты в этом винищь нас...\
ты простое свнорылое существо...!
свинки ваших уже доедают...
я ще 2 місяців назад писав як можна нівеліровать
більше число артилеріїї у орків
для цього у нас є хаймерс
6-7 хаймерсів по складам базам і різній логістиці
а остальні по різній артилерії
і як кажуть в таких питаннях
удачного полювання!
Слава ЗСУ!!!