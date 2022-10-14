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Белорусским военнослужащим запретили выезд из страны, - "Наша Ніва"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

Военнослужащим в Беларуси запрещено выезжать за территорию страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оппозиционное издание Наша Ніва.

По данным источников, белорусским военнослужащим запретили выезд из страны. Исключение – поездки в РФ. Кроме того, офицерам запаса стали поступать предложения вернуться на службу. Предложения им делают в военкоматах, куда их вызывают якобы для "уточнения информации".

Напомним, ранее издание "Наша Ніва" сообщало, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.

Читайте также: Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима "контртеррористической операции". ВИДЕО
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Топ комментарии
+2
https://www.youtube.com/watch?v=qnjQ1ZybVmg
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14.10.2022 20:54
+2
Пусть идут картошку копать.
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14.10.2022 20:57
+2
До весны еще нужно дожить. А раньше поздней весны Лука даже при всем желании не сможет напасть - местность там не та - леса и болота, дорог там минимум, и они при желании перекрываются и минируются, а по лесам бродят ССО, и за лесами в тылу стоит арта, которая давно уже к этим дорогам пристрелялась. Север Украины это не херсонская степь, обойти или объехать не получится.
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14.10.2022 21:05
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Будуть масово каструвати.
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14.10.2022 20:51 Ответить
Ні, мабуть буде нова страва - м"ясо з картоплею
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14.10.2022 21:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qnjQ1ZybVmg
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14.10.2022 20:54 Ответить
Сейчас новая версия ху.ло уши ху.ло.
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14.10.2022 20:58 Ответить
ставать на лавочку в носках можно только на геббельсовской родине...
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14.10.2022 20:55 Ответить
Пусть идут картошку копать.
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14.10.2022 20:57 Ответить
Шоб будьбофюрер голый не астался.
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14.10.2022 20:58 Ответить
"Виняток - поїздки до РФ"

То най їдуть на своїй військовій техніці з повним БК. Може і смоленщина тоді повернеться до складу Білорусі...
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14.10.2022 21:00 Ответить
До весны еще нужно дожить. А раньше поздней весны Лука даже при всем желании не сможет напасть - местность там не та - леса и болота, дорог там минимум, и они при желании перекрываются и минируются, а по лесам бродят ССО, и за лесами в тылу стоит арта, которая давно уже к этим дорогам пристрелялась. Север Украины это не херсонская степь, обойти или объехать не получится.
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14.10.2022 21:05 Ответить
носочки на лавочку приобретают зловещий смысл. погонят вас на захват Украины, потому что вы амебы, или гниды которые одобряют...
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14.10.2022 21:05 Ответить
Зато не майданутые.
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14.10.2022 21:21 Ответить
пусть только дернутся, мечтаю насыпать мерзопакостной шлюхе Лукашенке..... и дострелить до Мозыря, где русня заправляется.....
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14.10.2022 21:22 Ответить
Осталось дождаться дыма над посольством.
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14.10.2022 21:24 Ответить
І правильно, нєхер тікать, робіть щось з цим усатим придурком. А то всі тікають-наводьте порядок у себе вже
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14.10.2022 21:26 Ответить
А в казармах будуть розучувати пісеньку - ми смлео в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за ЕТО. *****, напевне.
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14.10.2022 21:50 Ответить
Быдло должно находиться в стойле!
Некуй в Хургаду и Шарм на дармовой египетский вискарь ездить!
Южный берег Моря Лаптевых ждет белорусских туристов...
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14.10.2022 21:51 Ответить
Картошку на зиму высаживать будут..
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14.10.2022 22:12 Ответить
Жданов тільки-що заявив про початок мобілізації із сільської місцевості бульбанів, у яких рідкісні ВОСи...От довикобенюються
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14.10.2022 22:33 Ответить
Та готуються вони до нападу, готуються.
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14.10.2022 22:52 Ответить
 
 