Белорусским военнослужащим запретили выезд из страны, - "Наша Ніва"

Военнослужащим в Беларуси запрещено выезжать за территорию страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оппозиционное издание Наша Ніва.

По данным источников, белорусским военнослужащим запретили выезд из страны. Исключение – поездки в РФ. Кроме того, офицерам запаса стали поступать предложения вернуться на службу. Предложения им делают в военкоматах, куда их вызывают якобы для "уточнения информации".

Напомним, ранее издание "Наша Ніва" сообщало, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.

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