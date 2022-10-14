Білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд із країни, - "Наша Ніва"
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Військовослужбовцям у Білорусі заборонено виїжджати за територію країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє опозиційне видання Наша Ніва.
За даними джерел, білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд із країни. Виняток - поїздки до РФ. Крім того, офіцерам запасу почали надходити пропозиції повернутись на службу. Пропозиції їм роблять у військкоматах, куди їх викликають нібито для "уточнення інформації".
Нагадаємо, раніше видання "Наша Ніва" повідомляло, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, ухвалив принципове рішення щодо проведення прихованої мобілізації в Білорусі для збільшення укомплектованості бойових частин.
Топ коментарі
+2 Алекс Скела
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То най їдуть на своїй військовій техніці з повним БК. Може і смоленщина тоді повернеться до складу Білорусі...
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