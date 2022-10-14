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Білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд із країни, - "Наша Ніва"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

Військовослужбовцям у Білорусі заборонено виїжджати за територію країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє опозиційне видання Наша Ніва.

За даними джерел, білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд із країни. Виняток - поїздки до РФ. Крім того, офіцерам запасу почали надходити пропозиції повернутись на службу. Пропозиції їм роблять у військкоматах, куди їх викликають нібито для "уточнення інформації".

Нагадаємо, раніше видання "Наша Ніва" повідомляло, що Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, ухвалив принципове рішення щодо проведення прихованої мобілізації в Білорусі для збільшення укомплектованості бойових частин.

Також дивіться: Лукашенко підтвердив запровадження у Білорусі режиму "контртерористичної операції". ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
https://www.youtube.com/watch?v=qnjQ1ZybVmg
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14.10.2022 20:54
+2
Пусть идут картошку копать.
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14.10.2022 20:57
+2
До весны еще нужно дожить. А раньше поздней весны Лука даже при всем желании не сможет напасть - местность там не та - леса и болота, дорог там минимум, и они при желании перекрываются и минируются, а по лесам бродят ССО, и за лесами в тылу стоит арта, которая давно уже к этим дорогам пристрелялась. Север Украины это не херсонская степь, обойти или объехать не получится.
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14.10.2022 21:05
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Будуть масово каструвати.
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14.10.2022 20:51 Відповісти
Ні, мабуть буде нова страва - м"ясо з картоплею
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14.10.2022 21:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qnjQ1ZybVmg
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14.10.2022 20:54 Відповісти
Сейчас новая версия ху.ло уши ху.ло.
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14.10.2022 20:58 Відповісти
ставать на лавочку в носках можно только на геббельсовской родине...
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14.10.2022 20:55 Відповісти
Пусть идут картошку копать.
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14.10.2022 20:57 Відповісти
Шоб будьбофюрер голый не астался.
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14.10.2022 20:58 Відповісти
"Виняток - поїздки до РФ"

То най їдуть на своїй військовій техніці з повним БК. Може і смоленщина тоді повернеться до складу Білорусі...
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14.10.2022 21:00 Відповісти
До весны еще нужно дожить. А раньше поздней весны Лука даже при всем желании не сможет напасть - местность там не та - леса и болота, дорог там минимум, и они при желании перекрываются и минируются, а по лесам бродят ССО, и за лесами в тылу стоит арта, которая давно уже к этим дорогам пристрелялась. Север Украины это не херсонская степь, обойти или объехать не получится.
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14.10.2022 21:05 Відповісти
носочки на лавочку приобретают зловещий смысл. погонят вас на захват Украины, потому что вы амебы, или гниды которые одобряют...
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14.10.2022 21:05 Відповісти
Зато не майданутые.
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14.10.2022 21:21 Відповісти
пусть только дернутся, мечтаю насыпать мерзопакостной шлюхе Лукашенке..... и дострелить до Мозыря, где русня заправляется.....
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14.10.2022 21:22 Відповісти
Осталось дождаться дыма над посольством.
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14.10.2022 21:24 Відповісти
І правильно, нєхер тікать, робіть щось з цим усатим придурком. А то всі тікають-наводьте порядок у себе вже
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14.10.2022 21:26 Відповісти
А в казармах будуть розучувати пісеньку - ми смлео в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за ЕТО. *****, напевне.
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14.10.2022 21:50 Відповісти
Быдло должно находиться в стойле!
Некуй в Хургаду и Шарм на дармовой египетский вискарь ездить!
Южный берег Моря Лаптевых ждет белорусских туристов...
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14.10.2022 21:51 Відповісти
Картошку на зиму высаживать будут..
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14.10.2022 22:12 Відповісти
Жданов тільки-що заявив про початок мобілізації із сільської місцевості бульбанів, у яких рідкісні ВОСи...От довикобенюються
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14.10.2022 22:33 Відповісти
Та готуються вони до нападу, готуються.
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14.10.2022 22:52 Відповісти
 
 