Смертность среди раненых военных РФ превышает 50%, - Генштаб ВСУ
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Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования эвакуировать тяжело раненых военных РФ на территорию России, смертность среди них превышает 50%.
Такую информацию обнародовал в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. В часности, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%", - говорится в сообщении.
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еще раз для тупых -
Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування евакуйовувати тяжко поранених військових РФ на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%.
Наш Генштаб говорит про 64 тысячи дохлой русни, а ЦРУ вообще раза в два ниже.
От адекватных экспертов я не слышал таких цифр, которые ты предлагаешь.
50% це рівень медицини 18 століття !
Короче, к чему это я? Расслабляться еще рано. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее и на ЗСУ, и помогаем им, чем можем.
от скажіть, багато би ви докладали зусиль і грошей , щоб врятувати шмат сала, якщо такого добра в тебе завалісь ?