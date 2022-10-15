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Смертность среди раненых военных РФ превышает 50%, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,рашисти

Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования эвакуировать тяжело раненых военных РФ на территорию России, смертность среди них превышает 50%.

Такую информацию обнародовал в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. В часности, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%", - говорится в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 64,7 тыс. человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2524 танка, 1582 артсистемы, 5179 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+19
ток это просто праздник какой-то !
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15.10.2022 07:54
+17
В морг, - значить в морг. )
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15.10.2022 07:55
+14
Остальные-"обрубки". Ногу-руку отрезали,медальку нацепили..Гуляй ваня. Слава расее))
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15.10.2022 07:59
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ток это просто праздник какой-то !
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15.10.2022 07:54 Ответить
то есть у них реальных убитых 200-х не 63800 рыл а еще + половина от раненых 180 - 200 тысяч т.е еще 90 -100 тысяч пакетов минимум
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15.10.2022 09:57 Ответить
Не стоит додумывать желаемое. Мне тоже бы хотелось, чтобы рашистов-оккупантов померло пару лямов. Но вот эти цифры Генштаба (64 тысячи орков) примерно и отражают реальные цифры. И не меньше половины из них - это мобики из ОРДЛО, сам Гентштаб об этом и говорил, что плюсует и тех и тех.
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15.10.2022 10:13 Ответить
ты вообще понимаешь о чем речь зачем бред писать
еще раз для тупых -
Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування евакуйовувати тяжко поранених військових РФ на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%.
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15.10.2022 10:17 Ответить
Ок, для нетупых, представь, что их сдохло 200 тысяч. Тогда скрытая мобилизация у них должна была начаться еще в апреле, а в ОРДЛО чуть ли не половина мужского населения вымереть.
Наш Генштаб говорит про 64 тысячи дохлой русни, а ЦРУ вообще раза в два ниже.
От адекватных экспертов я не слышал таких цифр, которые ты предлагаешь.
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15.10.2022 10:34 Ответить
Ордло уже давно называют ЖНР. Женская народная республика.
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15.10.2022 18:13 Ответить
к сожалению это скорее всего процент от "тяжелых"
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15.10.2022 10:49 Ответить
Тяжелые становятся через 40 минут после средней тяжести ранения без оказания мед помощи,а какой нахрен у них оказание,так,что тяжелые у них почти все
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15.10.2022 12:15 Ответить
Орда своих солдат никогда за людей не считала.
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15.10.2022 19:47 Ответить
Та ж "Медуза" надає саме 90-95 тисяч "незворотніх втрат" , але там крім вбитих рахували таких пораненних , які вже ніколи не зможуть взяти зброю в руки . Тобто вбиті й інваліди ... А ось померлих пораненних чомусь ніхто й ніде не рахує . Бо в розвинутих країнах з розвинутою польовою медициною -- дуже рідко пораненні , яких встигли госпіталізувати з поля бою помирають . 4% максимум 7% ...

50% це рівень медицини 18 століття !
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15.10.2022 13:36 Ответить
В морг, - значить в морг. )
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15.10.2022 07:55 Ответить
Остальные-"обрубки". Ногу-руку отрезали,медальку нацепили..Гуляй ваня. Слава расее))
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15.10.2022 07:59 Ответить
....и домой, на шею маме, обузой бесполезной для жены.....
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15.10.2022 08:17 Ответить
нехера подобного Пригожин им протезы обещаеи приваривить и на крышу с креслом бмп вместо пулемета
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15.10.2022 10:00 Ответить
Sehr gut Woldemar.
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15.10.2022 07:59 Ответить
Это плохо((((Надо стремиться к 100%))))
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15.10.2022 08:02 Ответить
Таки так, маловато буде.
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15.10.2022 08:18 Ответить
Будут теперь херои в переходах милостиню выпрашивать. А прихвостни ху.ла принимать ванну с шампанским.
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15.10.2022 08:11 Ответить
они будут теперь как гусеницы или как тараканы в переходах а не по одиночку
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15.10.2022 10:01 Ответить
Ковид-155 мм НАТО очень страшная болезнь.
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15.10.2022 08:12 Ответить
Рар4к а ты типа акуенный стратег.
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15.10.2022 08:18 Ответить
До чого тут стратегія? Є об'єктивна реальність, яку безглуздо приховувати. Чим більше самообману, чим тяжкіше буде похмілля правди. Навіщо оце про "шапками закидаємо?" Ми ж не з дикунами, озброєними списами і луками, воюємо...
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15.10.2022 08:42 Ответить
Ее и не скрывают. Через пару недель все мировые аналитики дают падение Херсона
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15.10.2022 08:57 Ответить
Звідки тобі знати об'єктивну реальність?
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15.10.2022 09:32 Ответить
Куда они наступают? И что они там взяли за последний месяц? А сколько мы взяли? Не обманывай себя. Котнтратакуют под Херсоном )) Сейчас наши новые рубежи их пробьют и в Днепр сбросят эту компашку.
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15.10.2022 08:56 Ответить
Русня выкладывает свой новый козырь - новомобилизованное мясо. При этом по тяжелому оружию у них по-прежнему большой перевес. Понятно, что немалая часть из новых чмобиков слабоподготовленные и сдохнут быстро... но когда это ***** волновало?. А определенный процент этих чмобиков еще и воевать умеет, так что доставят нам проблем. Надо быть готовым ко всему, и, возможно, к новой навале, как в июне-июле.
Короче, к чему это я? Расслабляться еще рано. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее и на ЗСУ, и помогаем им, чем можем.
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15.10.2022 10:21 Ответить
Это потому что раненный скрепный поносец ( скрепоносец), попав под раздачу ВСУ просто горит желанием их тупого быдла стать хорошим русским и в награду за это его оденут в пластиковый мешок. Для трупов.
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15.10.2022 08:12 Ответить
кожному русскому чмобіку по чорнопакетному гробіку!
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15.10.2022 08:19 Ответить
Хто ім доктор .
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15.10.2022 08:19 Ответить
Паталогоанатом. Якщо повезе. Але.. "Меня терзают смутные сомненья ! "(С)
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15.10.2022 11:41 Ответить
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15.10.2022 08:37 Ответить
...есть вариянт - полон, дадуть жерти і спати Женевські конв., хоч для нас це і накладно, бо на роботи їх ніззя
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15.10.2022 08:42 Ответить
На...й их лечить, бабы ещё их нарожают, от кадыроцев
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15.10.2022 08:53 Ответить
От кетайцев
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15.10.2022 10:51 Ответить
російський військовий прирівняний до барана чи шмату сала.
от скажіть, багато би ви докладали зусиль і грошей , щоб врятувати шмат сала, якщо такого добра в тебе завалісь ?
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15.10.2022 09:03 Ответить
Мало, нехай краще вони дохнуть усі
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15.10.2022 09:14 Ответить
Носить бы вам - не переносить, возить бы - не перевозить! На кладбище.
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15.10.2022 09:25 Ответить
если бы рашистов еще не лечили НАШИ врачи с их более-менее нормальным отношением к раненным, там бы смертность была все 75 процентов... но тут уж шо уж...
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15.10.2022 11:20 Ответить
А кому воно лайно там потрібне без результатів... Зато 412х москвичів, ****** получать.... Можливо з колесами... 😁
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15.10.2022 12:02 Ответить
50% -- це показник медицини 18 століття .... правда теж в Євпропі , бо 18 столітті в мАцьковскій армії помирали до 80% пораненних на полі бою . Лейб медики тоді були лише у імпетатриць та в їх фаворитів . А для інших -- баби нових народжають ...
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15.10.2022 13:39 Ответить
НЕХЙ ШАСТАТЬ !!!
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15.10.2022 14:05 Ответить
Да и йух на них
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15.10.2022 19:15 Ответить
Я маю переживати? Мені *****. Чим більше гнід здохне, тим швидше на Землі настане мир і щастя.
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15.10.2022 20:15 Ответить
Idjot/prodolzhajetsja tretjaja mirovaja. I tut so tsiframi kak i vo vtoroi: ne pogibli i ne byli ranennymi. Eto so storony moskalii. K velitshaisemu sozhaleniju zapad ne ponimajet togo shto vsja ritorika i vse deistvii moskalei - eto kopija deistvii WVII. Sralin ved byl velikom drugom i shtatam i britanii.. v to vremja. I dikost v otnoshenijah k mestnym zhiteljam(ukraintsam segodnja) soprovozdala etu armiju vo veki vekov. Takzhe eta armija skryvala vseh svoih poterii. Frontovaja formula eto: odin ko troim. Odin = 200, znatshit troe =300. I s etih 300 primerno 25 do 30% BUDUT 200. Znatshit realnyje tsifry sovsem drugije i na polzu Ukraini. Ukraina strana superhrabryh voinov i neopisajemo krasivyh zenshin! Zelaju vsemu narodu Ukrainskomu udatshi vo voine s moskaljami! Pobeda budet ! A potom Vy budte utshit NATO, kak vojevat. Eto uz totshno! Slava Ukraini!
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15.10.2022 21:40 Ответить
 
 