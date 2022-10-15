Смертність серед поранених військових РФ перевищує 50%, - Генштаб ЗСУ
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Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування евакуйовувати тяжко поранених військових РФ на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%.
Таку інформацію оприлюднив у фейсбуку Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних у лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%", - йдеться в повідомленні.
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еще раз для тупых -
Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування евакуйовувати тяжко поранених військових РФ на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%.
Наш Генштаб говорит про 64 тысячи дохлой русни, а ЦРУ вообще раза в два ниже.
От адекватных экспертов я не слышал таких цифр, которые ты предлагаешь.
50% це рівень медицини 18 століття !
Короче, к чему это я? Расслабляться еще рано. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее и на ЗСУ, и помогаем им, чем можем.
от скажіть, багато би ви докладали зусиль і грошей , щоб врятувати шмат сала, якщо такого добра в тебе завалісь ?