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Смертність серед поранених військових РФ перевищує 50%, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,рашисти

Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування евакуйовувати тяжко поранених військових РФ на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%.

Таку інформацію оприлюднив у фейсбуку Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних у лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
ток это просто праздник какой-то !
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15.10.2022 07:54
+17
В морг, - значить в морг. )
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15.10.2022 07:55
+14
Остальные-"обрубки". Ногу-руку отрезали,медальку нацепили..Гуляй ваня. Слава расее))
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15.10.2022 07:59
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ток это просто праздник какой-то !
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15.10.2022 07:54 Відповісти
то есть у них реальных убитых 200-х не 63800 рыл а еще + половина от раненых 180 - 200 тысяч т.е еще 90 -100 тысяч пакетов минимум
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15.10.2022 09:57 Відповісти
Не стоит додумывать желаемое. Мне тоже бы хотелось, чтобы рашистов-оккупантов померло пару лямов. Но вот эти цифры Генштаба (64 тысячи орков) примерно и отражают реальные цифры. И не меньше половины из них - это мобики из ОРДЛО, сам Гентштаб об этом и говорил, что плюсует и тех и тех.
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15.10.2022 10:13 Відповісти
ты вообще понимаешь о чем речь зачем бред писать
еще раз для тупых -
Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування евакуйовувати тяжко поранених військових РФ на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%.
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15.10.2022 10:17 Відповісти
Ок, для нетупых, представь, что их сдохло 200 тысяч. Тогда скрытая мобилизация у них должна была начаться еще в апреле, а в ОРДЛО чуть ли не половина мужского населения вымереть.
Наш Генштаб говорит про 64 тысячи дохлой русни, а ЦРУ вообще раза в два ниже.
От адекватных экспертов я не слышал таких цифр, которые ты предлагаешь.
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15.10.2022 10:34 Відповісти
Ордло уже давно называют ЖНР. Женская народная республика.
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15.10.2022 18:13 Відповісти
к сожалению это скорее всего процент от "тяжелых"
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15.10.2022 10:49 Відповісти
Тяжелые становятся через 40 минут после средней тяжести ранения без оказания мед помощи,а какой нахрен у них оказание,так,что тяжелые у них почти все
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15.10.2022 12:15 Відповісти
Орда своих солдат никогда за людей не считала.
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15.10.2022 19:47 Відповісти
Та ж "Медуза" надає саме 90-95 тисяч "незворотніх втрат" , але там крім вбитих рахували таких пораненних , які вже ніколи не зможуть взяти зброю в руки . Тобто вбиті й інваліди ... А ось померлих пораненних чомусь ніхто й ніде не рахує . Бо в розвинутих країнах з розвинутою польовою медициною -- дуже рідко пораненні , яких встигли госпіталізувати з поля бою помирають . 4% максимум 7% ...

50% це рівень медицини 18 століття !
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15.10.2022 13:36 Відповісти
В морг, - значить в морг. )
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15.10.2022 07:55 Відповісти
Остальные-"обрубки". Ногу-руку отрезали,медальку нацепили..Гуляй ваня. Слава расее))
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15.10.2022 07:59 Відповісти
....и домой, на шею маме, обузой бесполезной для жены.....
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15.10.2022 08:17 Відповісти
нехера подобного Пригожин им протезы обещаеи приваривить и на крышу с креслом бмп вместо пулемета
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15.10.2022 10:00 Відповісти
Sehr gut Woldemar.
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15.10.2022 07:59 Відповісти
Это плохо((((Надо стремиться к 100%))))
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15.10.2022 08:02 Відповісти
Таки так, маловато буде.
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15.10.2022 08:18 Відповісти
Будут теперь херои в переходах милостиню выпрашивать. А прихвостни ху.ла принимать ванну с шампанским.
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15.10.2022 08:11 Відповісти
они будут теперь как гусеницы или как тараканы в переходах а не по одиночку
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15.10.2022 10:01 Відповісти
Ковид-155 мм НАТО очень страшная болезнь.
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15.10.2022 08:12 Відповісти
Рар4к а ты типа акуенный стратег.
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15.10.2022 08:18 Відповісти
До чого тут стратегія? Є об'єктивна реальність, яку безглуздо приховувати. Чим більше самообману, чим тяжкіше буде похмілля правди. Навіщо оце про "шапками закидаємо?" Ми ж не з дикунами, озброєними списами і луками, воюємо...
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15.10.2022 08:42 Відповісти
Ее и не скрывают. Через пару недель все мировые аналитики дают падение Херсона
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15.10.2022 08:57 Відповісти
Звідки тобі знати об'єктивну реальність?
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15.10.2022 09:32 Відповісти
Куда они наступают? И что они там взяли за последний месяц? А сколько мы взяли? Не обманывай себя. Котнтратакуют под Херсоном )) Сейчас наши новые рубежи их пробьют и в Днепр сбросят эту компашку.
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15.10.2022 08:56 Відповісти
Русня выкладывает свой новый козырь - новомобилизованное мясо. При этом по тяжелому оружию у них по-прежнему большой перевес. Понятно, что немалая часть из новых чмобиков слабоподготовленные и сдохнут быстро... но когда это ***** волновало?. А определенный процент этих чмобиков еще и воевать умеет, так что доставят нам проблем. Надо быть готовым ко всему, и, возможно, к новой навале, как в июне-июле.
Короче, к чему это я? Расслабляться еще рано. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее и на ЗСУ, и помогаем им, чем можем.
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15.10.2022 10:21 Відповісти
Это потому что раненный скрепный поносец ( скрепоносец), попав под раздачу ВСУ просто горит желанием их тупого быдла стать хорошим русским и в награду за это его оденут в пластиковый мешок. Для трупов.
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15.10.2022 08:12 Відповісти
кожному русскому чмобіку по чорнопакетному гробіку!
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15.10.2022 08:19 Відповісти
Хто ім доктор .
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15.10.2022 08:19 Відповісти
Паталогоанатом. Якщо повезе. Але.. "Меня терзают смутные сомненья ! "(С)
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15.10.2022 11:41 Відповісти
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15.10.2022 08:37 Відповісти
...есть вариянт - полон, дадуть жерти і спати Женевські конв., хоч для нас це і накладно, бо на роботи їх ніззя
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15.10.2022 08:42 Відповісти
На...й их лечить, бабы ещё их нарожают, от кадыроцев
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15.10.2022 08:53 Відповісти
От кетайцев
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15.10.2022 10:51 Відповісти
російський військовий прирівняний до барана чи шмату сала.
от скажіть, багато би ви докладали зусиль і грошей , щоб врятувати шмат сала, якщо такого добра в тебе завалісь ?
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15.10.2022 09:03 Відповісти
Мало, нехай краще вони дохнуть усі
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15.10.2022 09:14 Відповісти
Носить бы вам - не переносить, возить бы - не перевозить! На кладбище.
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15.10.2022 09:25 Відповісти
если бы рашистов еще не лечили НАШИ врачи с их более-менее нормальным отношением к раненным, там бы смертность была все 75 процентов... но тут уж шо уж...
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15.10.2022 11:20 Відповісти
А кому воно лайно там потрібне без результатів... Зато 412х москвичів, ****** получать.... Можливо з колесами... 😁
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15.10.2022 12:02 Відповісти
50% -- це показник медицини 18 століття .... правда теж в Євпропі , бо 18 столітті в мАцьковскій армії помирали до 80% пораненних на полі бою . Лейб медики тоді були лише у імпетатриць та в їх фаворитів . А для інших -- баби нових народжають ...
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15.10.2022 13:39 Відповісти
НЕХЙ ШАСТАТЬ !!!
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15.10.2022 14:05 Відповісти
Да и йух на них
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15.10.2022 19:15 Відповісти
Я маю переживати? Мені *****. Чим більше гнід здохне, тим швидше на Землі настане мир і щастя.
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15.10.2022 20:15 Відповісти
Idjot/prodolzhajetsja tretjaja mirovaja. I tut so tsiframi kak i vo vtoroi: ne pogibli i ne byli ranennymi. Eto so storony moskalii. K velitshaisemu sozhaleniju zapad ne ponimajet togo shto vsja ritorika i vse deistvii moskalei - eto kopija deistvii WVII. Sralin ved byl velikom drugom i shtatam i britanii.. v to vremja. I dikost v otnoshenijah k mestnym zhiteljam(ukraintsam segodnja) soprovozdala etu armiju vo veki vekov. Takzhe eta armija skryvala vseh svoih poterii. Frontovaja formula eto: odin ko troim. Odin = 200, znatshit troe =300. I s etih 300 primerno 25 do 30% BUDUT 200. Znatshit realnyje tsifry sovsem drugije i na polzu Ukraini. Ukraina strana superhrabryh voinov i neopisajemo krasivyh zenshin! Zelaju vsemu narodu Ukrainskomu udatshi vo voine s moskaljami! Pobeda budet ! A potom Vy budte utshit NATO, kak vojevat. Eto uz totshno! Slava Ukraini!
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15.10.2022 21:40 Відповісти
 
 