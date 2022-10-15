Удар по Киевщине: объект энергетической инфраструктуры испытал тяжелые разрушения, возможны аварийные отключения электроэнергии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 15 октября, враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры в Киевской области испытал тяжелые разрушения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона.
"Но при этом Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений, следите за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения). Просим потребителей бережно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов! Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня утром рашисты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевщины. По данным ОВА, жертв и разрушений нет.
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Промовчали - зрада, сказіли правду - зрада...
А може то не зрада - а ТИ куйловський бот працюєш на людожера.
Наївність зашкалює.
Все же помнят, как 73% проголосовали за Зеленского, чтобы тот закончил войну на Донбассе? Эти же 73% могут "устать от войны", особенно когда её тяготы и лишения зацепят их.
Зеленский мог бы сказать более нейтрально, например, что последствия устраняются и делается всё, чтобы люди не сидели без света. Всё равно и без него у нас остаются мрази-наводчики, которые бы всё равно "слили" кацапам, куда ещё надо попасть, до сих пор таких ловят и их ещё достаточно остаётся на нашей многострадальной земле, к сожалению.
***** так і залишився ******, але ж Шмигаль з урядом, чому «соплі жував» три з половиною роки замість виконання вимог ПЯТИ ЗАКОНІВ та Конституції України !!!
Міністри з «фаховими ТА МУДРИМИ» держсекретарями Міненерго та головами ОДА, призначалися не ******, а гроші за особливі умови роботи та премії отримували регулярно???!!! Виконувати вимоги Законів - не регулярно, а грошенята за це- регулярно!!
ДБР має конкретну роботу по належному виконанню «мудрим»міністрами та держсекретарями вимог Законів в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!
Просто кацапы по Киеву не так часто стреляют, потому что в Киеве уже разрушили то, что их интересовало, а ещё - чтобы жители других городов ополчились на власть, что якобы "свои жопы в Киеве прикрыли, а другие города бросили на произвол *****".
вів обстріли України
А чому б для їхнього знищення не застосовувати легкомоторну авіацію (від легендарних Ан-2 до невеликих комерційних гелікоптерів), адже цього добра в Україні чимало? Підвісили контейнер з крупнокаліберним кулеметом чи 20-мм гарматою, або пару касет НУРС і вперед.
Адже винищувачам з ними працювати дуже важко через велику різницю в швидкостях (на такій малій швидкості Міг-29 чи Су-27 просто перестає триматися в повітрі).