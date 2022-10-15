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Удар по Киевщине: объект энергетической инфраструктуры испытал тяжелые разрушения, возможны аварийные отключения электроэнергии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електрика,світло,відключення,віялові

Сегодня, 15 октября, враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры в Киевской области испытал тяжелые разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона.

"Но при этом Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений, следите за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения). Просим потребителей бережно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов! Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня утром рашисты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевщины. По данным ОВА, жертв и разрушений нет.

Также смотрите: Украинская артиллерия уничтожает два российских танка. ВИДЕО

Удар по Киевщине: объект энергетической инфраструктуры испытал тяжелые разрушения, возможны аварийные отключения электроэнергии 01
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Топ комментарии
+55
Нужно было придуркам меньше хвастаться что у нас все отремонтировали и нет веерных отключений
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15.10.2022 10:15
+35
Від того хвалитися чи не хвалитися не залежить , чи будуть свинособаки стріляти . А от стріляти по їхнім об'єктам треба .
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15.10.2022 10:19
+32
Не встигли зробити після10-11 вже було киздіти на весь світ що «ми вже все настроїли все чикі - пікі» . Пащи позашивати потрібно шоб робили роботу мовчки ,фахівці триндячки
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15.10.2022 10:16
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Нужно было придуркам меньше хвастаться что у нас все отремонтировали и нет веерных отключений
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15.10.2022 10:15 Ответить
Від того хвалитися чи не хвалитися не залежить , чи будуть свинособаки стріляти . А от стріляти по їхнім об'єктам треба .
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15.10.2022 10:19 Ответить
Тобі не треба .
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15.10.2022 11:42 Ответить
А шо ж йому робити? Гороха вже наперся, диван застелив..
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15.10.2022 11:50 Ответить
А ти, чого наперлась, дура?
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17.10.2022 13:38 Ответить
Ну ти й кацап !
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17.10.2022 14:06 Ответить
А ти торба тупа!
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17.10.2022 14:07 Ответить
Ти, лох!
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17.10.2022 13:39 Ответить
Ну те , що ти жлоб , зрозуміло .
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17.10.2022 14:05 Ответить
Те, чим люди розумють, в тебе ще не виросло
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17.10.2022 14:09 Ответить
З чарівної палички?
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15.10.2022 11:48 Ответить
Знову зрада! НЕ відремонтували - зрада, все отремонтіровалі - зрада.
Промовчали - зрада, сказіли правду - зрада...
А може то не зрада - а ТИ куйловський бот працюєш на людожера.
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15.10.2022 11:25 Ответить
Лякалки меншовартісних ідіотів у стилі "ато путін нападьот" набувають нових фарб.
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15.10.2022 13:09 Ответить
Не встигли зробити після10-11 вже було киздіти на весь світ що «ми вже все настроїли все чикі - пікі» . Пащи позашивати потрібно шоб робили роботу мовчки ,фахівці триндячки
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15.10.2022 10:16 Ответить
Ага, якби мовчали, то вони б і ракети пускати перестали. А може і війска б вивели. І репарації самі б виплатили.

Наївність зашкалює.
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15.10.2022 12:01 Ответить
Це не наївність ,а нічого тріпати як баби базарні. Не встигли полагодити як погнали по інтернетах один поперед одного . Згадайте перші тижні війни скільки триндьожі було
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15.10.2022 13:05 Ответить
А то що? Путіннападьот?
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16.10.2022 00:11 Ответить
Геращенка спитай
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16.10.2022 08:07 Ответить
О , якась тваринка в спам відправила ,аяяй
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15.10.2022 18:40 Ответить
руССкий дупомир - все должны сидеть как невыползший из средневековья касап - без света, без тепла, без газа, без дорог, без мозгов, продолжать можно до бесконечности...
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15.10.2022 10:16 Ответить
"Об'єкт зазнав важких руйнувань"... "руйнувань немає"...

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15.10.2022 10:17 Ответить
Дійсно повідомлення якось по-добкінському написано.
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15.10.2022 10:21 Ответить
невже ЗАЗ не може виготовити 1000-2000 крилатих запорожців , щоб відправляти їх на мордор, скоро всі свої ракети витратимо на гівно іранське
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15.10.2022 10:25 Ответить
Представникам влади треба перестати піаритись. Не буде стільки шкоди.
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15.10.2022 10:36 Ответить
Виявити надмірне споживання в квартирах майже неможливо. А от сяюча зовнішня реклама вся на видноті, можна настійно попросити її відключати.
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15.10.2022 10:38 Ответить
Погано, що спершу почув приліт, а потім спрацювала сирена...
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15.10.2022 10:41 Ответить
Так і було.
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15.10.2022 12:34 Ответить
Війна любить інформаційну тишу,а не на усіх ресурсах про усе що завгодно. Один перед одним. Якщо ліплять по інфраструктурі,то який привіт,така і відповідь
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15.10.2022 10:45 Ответить
Треба подати петицію про заборону декому ..здіти щодобово!
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15.10.2022 11:50 Ответить
То заявление было для пересічних українців, чтобы не паниковали и потом не стали призывать к окончанию войны на любых условиях.

Все же помнят, как 73% проголосовали за Зеленского, чтобы тот закончил войну на Донбассе? Эти же 73% могут "устать от войны", особенно когда её тяготы и лишения зацепят их.

Зеленский мог бы сказать более нейтрально, например, что последствия устраняются и делается всё, чтобы люди не сидели без света. Всё равно и без него у нас остаются мрази-наводчики, которые бы всё равно "слили" кацапам, куда ещё надо попасть, до сих пор таких ловят и их ещё достаточно остаётся на нашей многострадальной земле, к сожалению.
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15.10.2022 12:49 Ответить
Якщо дивитись вашу ариХметику про поділ українців на проценти , так виходить що всі 25% на передовій ?! А на цензорі чиї проценти ? (Не голосував за них обох)
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15.10.2022 13:15 Ответить
73% было в 2019. Указано как иллюстрация, как многие могут "устать от войны". Чтобы превентивно успокоить население, было заявлено, что всё починили и никто не останется без света и тепла. Поэтому, конкретно к этому заявлению больших претензий быть не может.
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15.10.2022 13:24 Ответить
На що рашиські варвари спроможні ,то це вбивати мирних громадян ,руйнувати міста , села і критичну інфраструкетуру ,ці чорти гірші військових вермахта.
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15.10.2022 10:55 Ответить
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15.10.2022 11:03 Ответить
кстати да )(
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15.10.2022 11:23 Ответить
А на "клоунському-марафоні" трубили , що усе поремонтували і всих ворогів "пабєділі" !
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15.10.2022 11:12 Ответить
Мабуть, таки Шмигаль ні сном, ні духом, непетрає, що проспав, падлюка, вимоги Закону України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»!!!
***** так і залишився ******, але ж Шмигаль з урядом, чому «соплі жував» три з половиною роки замість виконання вимог ПЯТИ ЗАКОНІВ та Конституції України !!!
Міністри з «фаховими ТА МУДРИМИ» держсекретарями Міненерго та головами ОДА, призначалися не ******, а гроші за особливі умови роботи та премії отримували регулярно???!!! Виконувати вимоги Законів - не регулярно, а грошенята за це- регулярно!!
ДБР має конкретну роботу по належному виконанню «мудрим»міністрами та держсекретарями вимог Законів в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!
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15.10.2022 11:18 Ответить
Вы про тот же самый ДБР, который пытался развалить ПВО и таскал Пашинского с Татьяной Черновол? Да уж, они "поработают"!
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15.10.2022 12:43 Ответить
телефоны работников уже проверили? или пох.
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15.10.2022 12:01 Ответить
Треба захищати важливі об'єкти: саркофагами, РЕБом, хибними цілями-приманками (рівня "з гаража" подешевше), на пруток навкого виноград або плющ чи ще щось міцне в 10 рядів посадити як додаткова стіна (нажаль бамбук не росте).
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15.10.2022 12:10 Ответить
Нужно убеждать США об предоставлении ракет 300 км дальности и разрешении ответных ударов по инфраструктуре рашки. Сейчас идет игра в одни ворота((((
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15.10.2022 12:13 Ответить
Надеюсь Порох этим занимается . Он это может , убеждать , даже давить и если нужно упрашивать ( в хорошем смысле ) . Его связи , авторитет, опыт работы министром иностранных дел. Зелебобе нужно унять свою гордыню и упрашивать Порошенко заняться международными связями, переговорами.
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15.10.2022 12:46 Ответить
ПВО должно прикрывать *********************** Укрэнерго класса напряжения 330 кВ и 750 кВ. А не *** знает где. Тогда не будет разрушена энергетическая система Украины. Токо слугам наруто главное прикрыть свои жопы в Киеве. Нет, Киев тоже должен быть прикрытым, но не так как туда гонят все что нам дают.
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15.10.2022 12:40 Ответить
По количеству "успешных" (для кацапов) попаданий по Киеву в начале недели язык не повернётся сказать, что "туда гонят все что нам дают".

Просто кацапы по Киеву не так часто стреляют, потому что в Киеве уже разрушили то, что их интересовало, а ещё - чтобы жители других городов ополчились на власть, что якобы "свои жопы в Киеве прикрыли, а другие города бросили на произвол *****".
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15.10.2022 13:08 Ответить
співайте і далі оди бульбостану щоб він почастіше
вів обстріли України
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15.10.2022 12:41 Ответить
***** кончееный ***** сдохни...
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15.10.2022 12:49 Ответить
Навіщо взагалі ця інформація про тяжки наслідки?Що і кому вона дає? Коли вже всі офіційні особи просто заткнуться? Їх справа офіційно заявити про введення обмежень споживання. Крапка. Які пояснення під час війни і кому? Розумні люди і так розберуться ,що до чого. А дурням і не потрібно нічого знати .. тільки паніку розводять. І до видання питання.. що ця свічечка символізує? Ви вже енергетику поховали? Ніби дрібниця , але із таких дрібниць і складаються загальні настрої у суспільстві..
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15.10.2022 15:36 Ответить
то може вже час у відповіу розбива за оду нашу, дві кацастанські підстанції, *верховний*Зе?
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15.10.2022 15:53 Ответить
какой район пострадал - так и неясно
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15.10.2022 16:29 Ответить
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15.10.2022 18:42 Ответить
Котики тоже помогут родному городу. Все обьединятся.
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15.10.2022 19:17 Ответить
Іранські дрони-камікадзе мають дуже невелику швидкість (180 км/год) та висоту польоту (до 2 км).
А чому б для їхнього знищення не застосовувати легкомоторну авіацію (від легендарних Ан-2 до невеликих комерційних гелікоптерів), адже цього добра в Україні чимало? Підвісили контейнер з крупнокаліберним кулеметом чи 20-мм гарматою, або пару касет НУРС і вперед.

Адже винищувачам з ними працювати дуже важко через велику різницю в швидкостях (на такій малій швидкості Міг-29 чи Су-27 просто перестає триматися в повітрі).
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15.10.2022 19:50 Ответить
Це у Вови в бункері з Андрюшей буде інтимна вечеря при свічках 😁
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15.10.2022 20:20 Ответить
Цікаво, скільки комплексів ППО придбав Ахметівський ДТЕК для свого захисту?
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15.10.2022 22:17 Ответить
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16.10.2022 00:39 Ответить
 
 