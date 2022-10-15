Удар по Київщині: об’єкт енергетичної інфраструктури зазнав тяжких руйнувань, можливі аварійні відключення електроенергії (оновлено)

Сьогодні, 15 жовтня, ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об’єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону.

"Але при цьому Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, слідкуйте за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу). Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, сьогодні зранку рашисти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини. За даними ОВА, жертв немає. Спочатку в ОВА стрерджували, що руйнувань нібито теж немає.

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Пізніше глава Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що після ранкового обстрілу однієї з громад області є серйозні наслідки на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.

"На щастя, жертв серед населення немає. Ми можемо допомогти нашим енергетикам усунути всі руйнування та аварійні ситуації. Закликаю кожного жителя області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години. Все відновимо разом", - зазначив Кулеба.