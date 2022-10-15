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Удар по Київщині: об’єкт енергетичної інфраструктури зазнав тяжких руйнувань, можливі аварійні відключення електроенергії (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електрика,світло,відключення,віялові

Сьогодні, 15 жовтня, ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об’єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону.

"Але при цьому Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, слідкуйте за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу). Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, сьогодні зранку рашисти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини. За даними ОВА, жертв немає. Спочатку в ОВА стрерджували, що руйнувань нібито теж немає.

Також читайте: "Укренерго" не планує обмежень споживання електроенергії у п’ятницю, але просить українців обмежити споживання

Пізніше глава Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що після ранкового обстрілу однієї з громад області є серйозні наслідки на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.

"На щастя, жертв серед населення немає. Ми можемо допомогти нашим енергетикам усунути всі руйнування та аварійні ситуації. Закликаю кожного жителя області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години. Все відновимо разом", - зазначив Кулеба.

Удар по Київщині: об’єкт енергетичної інфраструктури зазнав тяжких руйнувань, можливі аварійні відключення електроенергії 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+55
Нужно было придуркам меньше хвастаться что у нас все отремонтировали и нет веерных отключений
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15.10.2022 10:15
+35
Від того хвалитися чи не хвалитися не залежить , чи будуть свинособаки стріляти . А от стріляти по їхнім об'єктам треба .
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15.10.2022 10:19
+32
Не встигли зробити після10-11 вже було киздіти на весь світ що «ми вже все настроїли все чикі - пікі» . Пащи позашивати потрібно шоб робили роботу мовчки ,фахівці триндячки
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15.10.2022 10:16
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Нужно было придуркам меньше хвастаться что у нас все отремонтировали и нет веерных отключений
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15.10.2022 10:15 Відповісти
Від того хвалитися чи не хвалитися не залежить , чи будуть свинособаки стріляти . А от стріляти по їхнім об'єктам треба .
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15.10.2022 10:19 Відповісти
Тобі не треба .
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15.10.2022 11:42 Відповісти
А шо ж йому робити? Гороха вже наперся, диван застелив..
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15.10.2022 11:50 Відповісти
А ти, чого наперлась, дура?
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17.10.2022 13:38 Відповісти
Ну ти й кацап !
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17.10.2022 14:06 Відповісти
А ти торба тупа!
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17.10.2022 14:07 Відповісти
Ти, лох!
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17.10.2022 13:39 Відповісти
Ну те , що ти жлоб , зрозуміло .
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17.10.2022 14:05 Відповісти
Те, чим люди розумють, в тебе ще не виросло
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17.10.2022 14:09 Відповісти
З чарівної палички?
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15.10.2022 11:48 Відповісти
Знову зрада! НЕ відремонтували - зрада, все отремонтіровалі - зрада.
Промовчали - зрада, сказіли правду - зрада...
А може то не зрада - а ТИ куйловський бот працюєш на людожера.
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15.10.2022 11:25 Відповісти
Лякалки меншовартісних ідіотів у стилі "ато путін нападьот" набувають нових фарб.
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15.10.2022 13:09 Відповісти
Не встигли зробити після10-11 вже було киздіти на весь світ що «ми вже все настроїли все чикі - пікі» . Пащи позашивати потрібно шоб робили роботу мовчки ,фахівці триндячки
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15.10.2022 10:16 Відповісти
Ага, якби мовчали, то вони б і ракети пускати перестали. А може і війска б вивели. І репарації самі б виплатили.

Наївність зашкалює.
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15.10.2022 12:01 Відповісти
Це не наївність ,а нічого тріпати як баби базарні. Не встигли полагодити як погнали по інтернетах один поперед одного . Згадайте перші тижні війни скільки триндьожі було
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15.10.2022 13:05 Відповісти
А то що? Путіннападьот?
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16.10.2022 00:11 Відповісти
Геращенка спитай
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16.10.2022 08:07 Відповісти
О , якась тваринка в спам відправила ,аяяй
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15.10.2022 18:40 Відповісти
руССкий дупомир - все должны сидеть как невыползший из средневековья касап - без света, без тепла, без газа, без дорог, без мозгов, продолжать можно до бесконечности...
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15.10.2022 10:16 Відповісти
"Об'єкт зазнав важких руйнувань"... "руйнувань немає"...

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15.10.2022 10:17 Відповісти
Дійсно повідомлення якось по-добкінському написано.
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15.10.2022 10:21 Відповісти
невже ЗАЗ не може виготовити 1000-2000 крилатих запорожців , щоб відправляти їх на мордор, скоро всі свої ракети витратимо на гівно іранське
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15.10.2022 10:25 Відповісти
Представникам влади треба перестати піаритись. Не буде стільки шкоди.
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15.10.2022 10:36 Відповісти
Виявити надмірне споживання в квартирах майже неможливо. А от сяюча зовнішня реклама вся на видноті, можна настійно попросити її відключати.
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15.10.2022 10:38 Відповісти
Погано, що спершу почув приліт, а потім спрацювала сирена...
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15.10.2022 10:41 Відповісти
Так і було.
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15.10.2022 12:34 Відповісти
Війна любить інформаційну тишу,а не на усіх ресурсах про усе що завгодно. Один перед одним. Якщо ліплять по інфраструктурі,то який привіт,така і відповідь
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15.10.2022 10:45 Відповісти
Треба подати петицію про заборону декому ..здіти щодобово!
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15.10.2022 11:50 Відповісти
То заявление было для пересічних українців, чтобы не паниковали и потом не стали призывать к окончанию войны на любых условиях.

Все же помнят, как 73% проголосовали за Зеленского, чтобы тот закончил войну на Донбассе? Эти же 73% могут "устать от войны", особенно когда её тяготы и лишения зацепят их.

Зеленский мог бы сказать более нейтрально, например, что последствия устраняются и делается всё, чтобы люди не сидели без света. Всё равно и без него у нас остаются мрази-наводчики, которые бы всё равно "слили" кацапам, куда ещё надо попасть, до сих пор таких ловят и их ещё достаточно остаётся на нашей многострадальной земле, к сожалению.
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15.10.2022 12:49 Відповісти
Якщо дивитись вашу ариХметику про поділ українців на проценти , так виходить що всі 25% на передовій ?! А на цензорі чиї проценти ? (Не голосував за них обох)
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15.10.2022 13:15 Відповісти
73% было в 2019. Указано как иллюстрация, как многие могут "устать от войны". Чтобы превентивно успокоить население, было заявлено, что всё починили и никто не останется без света и тепла. Поэтому, конкретно к этому заявлению больших претензий быть не может.
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15.10.2022 13:24 Відповісти
На що рашиські варвари спроможні ,то це вбивати мирних громадян ,руйнувати міста , села і критичну інфраструкетуру ,ці чорти гірші військових вермахта.
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15.10.2022 10:55 Відповісти
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15.10.2022 11:03 Відповісти
кстати да )(
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15.10.2022 11:23 Відповісти
А на "клоунському-марафоні" трубили , що усе поремонтували і всих ворогів "пабєділі" !
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15.10.2022 11:12 Відповісти
Мабуть, таки Шмигаль ні сном, ні духом, непетрає, що проспав, падлюка, вимоги Закону України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»!!!
***** так і залишився ******, але ж Шмигаль з урядом, чому «соплі жував» три з половиною роки замість виконання вимог ПЯТИ ЗАКОНІВ та Конституції України !!!
Міністри з «фаховими ТА МУДРИМИ» держсекретарями Міненерго та головами ОДА, призначалися не ******, а гроші за особливі умови роботи та премії отримували регулярно???!!! Виконувати вимоги Законів - не регулярно, а грошенята за це- регулярно!!
ДБР має конкретну роботу по належному виконанню «мудрим»міністрами та держсекретарями вимог Законів в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!
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15.10.2022 11:18 Відповісти
Вы про тот же самый ДБР, который пытался развалить ПВО и таскал Пашинского с Татьяной Черновол? Да уж, они "поработают"!
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15.10.2022 12:43 Відповісти
телефоны работников уже проверили? или пох.
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15.10.2022 12:01 Відповісти
Треба захищати важливі об'єкти: саркофагами, РЕБом, хибними цілями-приманками (рівня "з гаража" подешевше), на пруток навкого виноград або плющ чи ще щось міцне в 10 рядів посадити як додаткова стіна (нажаль бамбук не росте).
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15.10.2022 12:10 Відповісти
Нужно убеждать США об предоставлении ракет 300 км дальности и разрешении ответных ударов по инфраструктуре рашки. Сейчас идет игра в одни ворота((((
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15.10.2022 12:13 Відповісти
Надеюсь Порох этим занимается . Он это может , убеждать , даже давить и если нужно упрашивать ( в хорошем смысле ) . Его связи , авторитет, опыт работы министром иностранных дел. Зелебобе нужно унять свою гордыню и упрашивать Порошенко заняться международными связями, переговорами.
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15.10.2022 12:46 Відповісти
ПВО должно прикрывать *********************** Укрэнерго класса напряжения 330 кВ и 750 кВ. А не *** знает где. Тогда не будет разрушена энергетическая система Украины. Токо слугам наруто главное прикрыть свои жопы в Киеве. Нет, Киев тоже должен быть прикрытым, но не так как туда гонят все что нам дают.
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15.10.2022 12:40 Відповісти
По количеству "успешных" (для кацапов) попаданий по Киеву в начале недели язык не повернётся сказать, что "туда гонят все что нам дают".

Просто кацапы по Киеву не так часто стреляют, потому что в Киеве уже разрушили то, что их интересовало, а ещё - чтобы жители других городов ополчились на власть, что якобы "свои жопы в Киеве прикрыли, а другие города бросили на произвол *****".
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15.10.2022 13:08 Відповісти
співайте і далі оди бульбостану щоб він почастіше
вів обстріли України
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15.10.2022 12:41 Відповісти
***** кончееный ***** сдохни...
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15.10.2022 12:49 Відповісти
Навіщо взагалі ця інформація про тяжки наслідки?Що і кому вона дає? Коли вже всі офіційні особи просто заткнуться? Їх справа офіційно заявити про введення обмежень споживання. Крапка. Які пояснення під час війни і кому? Розумні люди і так розберуться ,що до чого. А дурням і не потрібно нічого знати .. тільки паніку розводять. І до видання питання.. що ця свічечка символізує? Ви вже енергетику поховали? Ніби дрібниця , але із таких дрібниць і складаються загальні настрої у суспільстві..
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15.10.2022 15:36 Відповісти
то може вже час у відповіу розбива за оду нашу, дві кацастанські підстанції, *верховний*Зе?
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15.10.2022 15:53 Відповісти
какой район пострадал - так и неясно
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15.10.2022 16:29 Відповісти
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15.10.2022 18:42 Відповісти
Котики тоже помогут родному городу. Все обьединятся.
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15.10.2022 19:17 Відповісти
Іранські дрони-камікадзе мають дуже невелику швидкість (180 км/год) та висоту польоту (до 2 км).
А чому б для їхнього знищення не застосовувати легкомоторну авіацію (від легендарних Ан-2 до невеликих комерційних гелікоптерів), адже цього добра в Україні чимало? Підвісили контейнер з крупнокаліберним кулеметом чи 20-мм гарматою, або пару касет НУРС і вперед.

Адже винищувачам з ними працювати дуже важко через велику різницю в швидкостях (на такій малій швидкості Міг-29 чи Су-27 просто перестає триматися в повітрі).
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15.10.2022 19:50 Відповісти
Це у Вови в бункері з Андрюшей буде інтимна вечеря при свічках 😁
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15.10.2022 20:20 Відповісти
Цікаво, скільки комплексів ППО придбав Ахметівський ДТЕК для свого захисту?
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15.10.2022 22:17 Відповісти
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16.10.2022 00:39 Відповісти
 
 