Удар по Київщині: об’єкт енергетичної інфраструктури зазнав тяжких руйнувань, можливі аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 15 жовтня, ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об’єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону.
"Але при цьому Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, слідкуйте за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу). Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, сьогодні зранку рашисти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини. За даними ОВА, жертв немає. Спочатку в ОВА стрерджували, що руйнувань нібито теж немає.
Пізніше глава Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що після ранкового обстрілу однієї з громад області є серйозні наслідки на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.
"На щастя, жертв серед населення немає. Ми можемо допомогти нашим енергетикам усунути всі руйнування та аварійні ситуації. Закликаю кожного жителя області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години. Все відновимо разом", - зазначив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Промовчали - зрада, сказіли правду - зрада...
А може то не зрада - а ТИ куйловський бот працюєш на людожера.
Наївність зашкалює.
Все же помнят, как 73% проголосовали за Зеленского, чтобы тот закончил войну на Донбассе? Эти же 73% могут "устать от войны", особенно когда её тяготы и лишения зацепят их.
Зеленский мог бы сказать более нейтрально, например, что последствия устраняются и делается всё, чтобы люди не сидели без света. Всё равно и без него у нас остаются мрази-наводчики, которые бы всё равно "слили" кацапам, куда ещё надо попасть, до сих пор таких ловят и их ещё достаточно остаётся на нашей многострадальной земле, к сожалению.
***** так і залишився ******, але ж Шмигаль з урядом, чому «соплі жував» три з половиною роки замість виконання вимог ПЯТИ ЗАКОНІВ та Конституції України !!!
Міністри з «фаховими ТА МУДРИМИ» держсекретарями Міненерго та головами ОДА, призначалися не ******, а гроші за особливі умови роботи та премії отримували регулярно???!!! Виконувати вимоги Законів - не регулярно, а грошенята за це- регулярно!!
ДБР має конкретну роботу по належному виконанню «мудрим»міністрами та держсекретарями вимог Законів в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!
Просто кацапы по Киеву не так часто стреляют, потому что в Киеве уже разрушили то, что их интересовало, а ещё - чтобы жители других городов ополчились на власть, что якобы "свои жопы в Киеве прикрыли, а другие города бросили на произвол *****".
вів обстріли України
А чому б для їхнього знищення не застосовувати легкомоторну авіацію (від легендарних Ан-2 до невеликих комерційних гелікоптерів), адже цього добра в Україні чимало? Підвісили контейнер з крупнокаліберним кулеметом чи 20-мм гарматою, або пару касет НУРС і вперед.
Адже винищувачам з ними працювати дуже важко через велику різницю в швидкостях (на такій малій швидкості Міг-29 чи Су-27 просто перестає триматися в повітрі).