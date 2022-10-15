Все действия РФ в войне были предсказуемы, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов сообщил, что с начала войны армия России не смогла сделать ничего такого, что стало бы неожиданностью для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава ГУР МО сказал в эфире национального телемарафона.
Также Буданов сообщил, что украинские военные являются одними из лучших специалистов в мире, поскольку имеют уникальный опыт.
"После этой войны однозначно многое из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будут изменены – исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших специалистов в мире. Хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все имеющиеся типы вооружения – от крылатых ракет воздушного базирования, до крылатых ракет с подлодок.
Как бы то ни было, мы имеем дело с довольно мощным врагом. Но, как мы все увидели, украинская армия смогла выстоять, двигается вперед, контрнаступление продвигается, и с каждым днем наша победа становится все ближе", – подытожил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.
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Ще ніколи не чув стільки пострілів за одиницю часу. Ще ніколи не бачив стільки бойової техніки, включно з авіа. Стволи розпечені, до Берислава 4 населених пункти.
Всі до одного.
І тільки зелена влада повністю некомпетентна в прийнятті стратегічних рішень. За що вони не візьмуться - все перетворюють на зелений понос.
Вони знали шо робили і знають що роблять...
ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.
"Нам не нужна паника".
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения
28 января 2022
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.
www.bbc.com/russian/news-60164297
И, если мы увеличим армию, некому будет строить дороги.
А дороги побудовані за для заходу орків в Україну. Адекватні люди розуміють.
Пам'ятає, як найвеличнішому казали: для кого дороги- для орків? Або, щоб по цим дорогам на кладовище комфортно їбуло здить?
Перше виправдолось, друге частково, бо нема стільки кладовищ, щоб ховати наших загиблих і змучених людей і військових.
Сподіваюсь, що зеопа і все зекодло відповідатисуть за все,. Аби не дали їм втекти.
Такий самий як і зеленський
В Іраку це все саме застосовувалось.
Шукали місяць , а ще місяць відмивали , щоб до ладу привести .
таки да, а захоплення Півдня несподіване чи очікуване й узгоджене?
Тогда «все дии будут передбачивани»...