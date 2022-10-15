Все действия РФ в войне были предсказуемы, - Буданов

Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов сообщил, что с начала войны армия России не смогла сделать ничего такого, что стало бы неожиданностью для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава ГУР МО сказал в эфире национального телемарафона.

Также Буданов сообщил, что украинские военные являются одними из лучших специалистов в мире, поскольку имеют уникальный опыт.

"После этой войны однозначно многое из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будут изменены – исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших специалистов в мире. Хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все имеющиеся типы вооружения – от крылатых ракет воздушного базирования, до крылатых ракет с подлодок.

Также смотрите: Украинская артиллерия уничтожает два российских танка. ВИДЕО

Как бы то ни было, мы имеем дело с довольно мощным врагом. Но, как мы все увидели, украинская армия смогла выстоять, двигается вперед, контрнаступление продвигается, и с каждым днем наша победа становится все ближе", – подытожил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.