Усі дії РФ у війні були передбачуваними, - Буданов

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов повідомив, що з початку війни армія росії не змогла зробити нічого такого, що стало б несподіванкою для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ГУР МО сказав в ефірі національного телемарафону.

Також Буданов повідомив, що Українські військові є одними з найкращих фахівців у світі, оскільки мають унікальний досвід.

"Після цієї війни однозначно багато з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безсумнівно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих фахівців у світі. Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння – від крилатих ракет повітряного базування, до крилатих ракет з підводних човнів.

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Хай там як, ми маємо справу з досить потужним ворогом. Але, як ми всі побачили, українська армія змогла вистояти, рухається вперед, контрнаступ просувається, і з кожним днем наша перемога стає дедалі ближчою", – підсумував начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.