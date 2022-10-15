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Усі дії РФ у війні були передбачуваними, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов повідомив, що з початку війни армія росії не змогла зробити нічого такого, що стало б несподіванкою для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ГУР МО сказав  в ефірі національного телемарафону.

Також Буданов повідомив, що Українські військові є одними з найкращих фахівців у світі, оскільки мають унікальний досвід.

"Після цієї війни однозначно багато з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безсумнівно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих фахівців у світі. Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння – від крилатих ракет повітряного базування, до крилатих ракет з підводних човнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російських в’язницях легально дозволені тортури, - Буданов

Хай там як, ми маємо справу з досить потужним ворогом. Але, як ми всі побачили, українська армія змогла вистояти, рухається вперед, контрнаступ просувається, і з кожним днем наша перемога стає дедалі ближчою", – підсумував начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.
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Топ коментарі
+39
Зелені шмарклі - це якесь прокляття України, бо розвідка все знає, дипломати організували міжнародну підтримку, військові зупинили і знищують русню, промисловість розробила багато видів зброї, треба тільки в серію запустити.
І тільки зелена влада повністю некомпетентна в прийнятті стратегічних рішень. За що вони не візьмуться - все перетворюють на зелений понос.
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15.10.2022 10:40
+32
Так різня наприклад в Бучі та Ірпені була очікувана? Зашийте йому рота.🤦
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15.10.2022 10:33
+29
Цей "передбачуватель" передбачив усі дії Росії Однак не зміг передбачить дії ЗСУ і всього народу! От і вийшло що вони "передбачили" швидку окупацію України але не передбачили реакцію народу на агресію і те що армія Росії "друга в світі" лише по кількості ДЛБЙБВ!
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15.10.2022 10:41
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Наші пишуть з під Херсону!!!
Ще ніколи не чув стільки пострілів за одиницю часу. Ще ніколи не бачив стільки бойової техніки, включно з авіа. Стволи розпечені, до Берислава 4 населених пункти.
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15.10.2022 10:30 Відповісти
Дійсно добрий ранок! Кавуни чекають
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15.10.2022 10:37 Відповісти
є таке , походу почалось
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15.10.2022 10:40 Відповісти
Ну тоді модна чітко сказати, що керівництво України, це повні ідіоти.
Всі до одного.
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15.10.2022 10:31 Відповісти
Зелені шмарклі - це якесь прокляття України, бо розвідка все знає, дипломати організували міжнародну підтримку, військові зупинили і знищують русню, промисловість розробила багато видів зброї, треба тільки в серію запустити.
І тільки зелена влада повністю некомпетентна в прийнятті стратегічних рішень. За що вони не візьмуться - все перетворюють на зелений понос.
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15.10.2022 10:40 Відповісти
не вважайте Дєрьмака і Ко дурнями.
Вони знали шо робили і знають що роблять...
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15.10.2022 10:53 Відповісти
Звісно, вони не дурні. Вини - цинічні крадії, хитродупі аферисти, і багато хто - підступні зрадники.
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15.10.2022 10:59 Відповісти
Дурні ті що чекають перемоги України коли вона під керівництом зрадників.
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15.10.2022 11:49 Відповісти
Ну є таке. Вона правда вчаться, але якою ціною...
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15.10.2022 10:55 Відповісти
Це було зрозуміло ще з квітня 2019. Та й з новорічної ночі 2018-19. Я ще тоді зрозуміла, що для України це гівно - вирок.
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15.10.2022 11:02 Відповісти
Воны не идиоты, воны - ворогы
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15.10.2022 11:27 Відповісти
Чому ж тоді, наприклад, дозволили трагедії в Оленівці трапитись?
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15.10.2022 10:32 Відповісти
А ти хоч трошки розумієш різницю між передбаченністю та незворотністю, неможливістю цьому запобігти? Ми знаємо, що Луна через неділю буде в такому-то місці. Чи можемо ми на це вплинути? Ні.
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15.10.2022 12:31 Відповісти
Так різня наприклад в Бучі та Ірпені була очікувана? Зашийте йому рота.🤦
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15.10.2022 10:33 Відповісти
я так думаю, що ним особисто була очікувана. Але він доповідав лише те, що хотів почути ЄрЗе. Приблизно те ж саме і бункері *****, було до 24/02, та й нині відбувається.
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15.10.2022 10:36 Відповісти
ЄрЗє
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15.10.2022 10:59 Відповісти
Боже, стуліть йому пельку хтось...
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15.10.2022 10:34 Відповісти
Куди ділися віиська від Криму до Херсона -- 200 км . за 1 день .
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15.10.2022 10:35 Відповісти
Він ж каже - все по плану. Плану путіна
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15.10.2022 10:39 Відповісти
Да? я як дитину вивозила, то всю дорогу думала де ж ті шашлики, на які ми з січня збиралис
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15.10.2022 10:36 Відповісти
От тепер і смажимо хто де.
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15.10.2022 23:29 Відповісти
Психічних відхилень немає, просто дурак
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15.10.2022 10:38 Відповісти
не вважайте ворогів дурнями
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15.10.2022 10:54 Відповісти
Броньовані "джипи", які американці надали Василю Бурбі, коли повернеш?...
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15.10.2022 10:39 Відповісти
Цей "передбачуватель" передбачив усі дії Росії Однак не зміг передбачить дії ЗСУ і всього народу! От і вийшло що вони "передбачили" швидку окупацію України але не передбачили реакцію народу на агресію і те що армія Росії "друга в світі" лише по кількості ДЛБЙБВ!
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15.10.2022 10:41 Відповісти
Тоді президент брехун,бо його оп сказали,що не думали,що буде так жорстоко. Якби знали,то Буча і Маріуполь були б ,а не руїнами
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15.10.2022 10:42 Відповісти
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому
ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.

"Нам не нужна паника".

Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

28 января 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.

www.bbc.com/russian/news-60164297
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15.10.2022 11:03 Відповісти
А ещё, Я б терял по 7 млрд в месяц.

И, если мы увеличим армию, некому будет строить дороги.

А дороги побудовані за для заходу орків в Україну. Адекватні люди розуміють.
Пам'ятає, як найвеличнішому казали: для кого дороги- для орків? Або, щоб по цим дорогам на кладовище комфортно їбуло здить?
Перше виправдолось, друге частково, бо нема стільки кладовищ, щоб ховати наших загиблих і змучених людей і військових.
Сподіваюсь, що зеопа і все зекодло відповідатисуть за все,. Аби не дали їм втекти.
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15.10.2022 15:57 Відповісти
Буданов у нас военный разведчик или актёр разговорного жанра, с непонятными связями и настойчивыми попытками потянуть одеяло известности среди военных на себя?... Всё знали, всё понимали, но почему-то жиденько обосрались и слава Богу что расисяне не смыкнули клещи с севера, обходя Харьков и на Днепр и с юга не упарываясь на штурм Марика и встречая северян у того же Днепра
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15.10.2022 10:43 Відповісти
Просто недоумок.
Такий самий як і зеленський
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15.10.2022 10:53 Відповісти
Скажи, хто просрав операцію з"вагнерівцями" і навіщо оббрехав свого керівника... астролог, блін!
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15.10.2022 10:46 Відповісти
Ясновідящій!...
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15.10.2022 23:13 Відповісти
тільки українців забув про ці дії повідомити ...
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15.10.2022 10:47 Відповісти
Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння - від крилатих ракет повітряного базування, до крилатих ракет з підводних човнів. Джерело: https://censor.net/ua/n3373905


В Іраку це все саме застосовувалось.
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15.10.2022 10:47 Відповісти
І це говорить поц , який з перших днів війни чкурнув в Європу !
Шукали місяць , а ще місяць відмивали , щоб до ладу привести .
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15.10.2022 10:52 Відповісти
Для Буданова - передбачуваними, а для когось, наприклад Резнікова - ні
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15.10.2022 10:53 Відповісти
Чому? Рєзніков ще восени попереджав, що буде війна - навіть чорну футболку одягнув.
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15.10.2022 11:07 Відповісти
То був секретар РНБО данілов.
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15.10.2022 13:36 Відповісти
Дійсно, так. Але в мені вони обоє рябоє.
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15.10.2022 13:45 Відповісти
Было бы странно, если бы это было по-другому. Вы же вместе с ****** разрабатывали ту "операцию"!!! Еще бы не знать!!!
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15.10.2022 10:58 Відповісти
Тогда шо получается? Все всё знали, все всё передбачилы и сознательно открыли дорогу врагу аж до самого Киева и сознательно угробили столько мирного люда. Так все, кто в ОПе во главе с Зеленским, получается, работают на путю, бо только вражеские агенты могут сознательно допустить здачу территортй и массовые убийства населения
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15.10.2022 11:06 Відповісти
Так і є. Нажаль.
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15.10.2022 16:02 Відповісти
Будан, завали хайло, мудень!
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15.10.2022 11:22 Відповісти
Слід гадати, що здача Чонгара відбулася за взаємною домовленістю. Для України це не було несподіванкою.
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15.10.2022 11:46 Відповісти
як раз для буданова ермака не було, а для України це було дійсно несподіванкою !
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15.10.2022 20:41 Відповісти
а чому ви суки не підготувалися? баба ванга ***.
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15.10.2022 11:59 Відповісти
Якщо ви все знали, чому не підготувалися, чому допустили стільки жертв? Чому інфантильно вважали, що кацапня "не буде стріляти", та " руйнувати мости"?
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15.10.2022 12:22 Відповісти
Буданов травить анекдоти не гірше дристовича. Краще вже Швєца слухати, більше хоч якоїсь інформації, ніж цього тіпА. І взагалі зелених, що його, що Данілова з його одежним словником, до речі, в чому він там зараз вирядився і що б це означало?
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15.10.2022 12:34 Відповісти
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15.10.2022 12:45 Відповісти
Гроссмейстер блин)
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15.10.2022 13:13 Відповісти
Як же хочеться вмазать в цю брехливу ЗЕлену харю
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15.10.2022 13:26 Відповісти
Непередбачуваними для українського народу були оргії по Буковелям, шашлички, роззброєння і відвід військ, та нульове постачання Армії з 2020. І це все на фоні попередження ліпших розвідок світу.
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15.10.2022 13:41 Відповісти
+++
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15.10.2022 16:03 Відповісти
армія росії не змогла зробити нічого такого, що стало б несподіванкою для України. Джерело: https://censor.net/ua/n3373905

таки да, а захоплення Півдня несподіване чи очікуване й узгоджене?
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15.10.2022 13:57 Відповісти
Він ідіот чи майстерно маскується?
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15.10.2022 14:36 Відповісти
У зесрані лише відбірні ідіоти
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15.10.2022 15:02 Відповісти
Зе-**************.
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15.10.2022 15:12 Відповісти
Зелені виродки перепаскудили все що тільки можна!
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15.10.2022 15:14 Відповісти
Вільний безперешкодний прохід московської орди з Криму на материк із захопленням Херсону і Каховки теж "було передбачено", ублюдку? Шибениць на вас не вистачить, продажні виродки!
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15.10.2022 15:30 Відповісти
Так может он и будущее может видеть?

Тогда «все дии будут передбачивани»...
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15.10.2022 16:20 Відповісти
Чм *шник із білесенькими долонями, коли ти вже заткнеш свого рота....
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15.10.2022 17:13 Відповісти
 
 