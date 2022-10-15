Усі дії РФ у війні були передбачуваними, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов повідомив, що з початку війни армія росії не змогла зробити нічого такого, що стало б несподіванкою для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ГУР МО сказав в ефірі національного телемарафону.
Також Буданов повідомив, що Українські військові є одними з найкращих фахівців у світі, оскільки мають унікальний досвід.
"Після цієї війни однозначно багато з військової науки, тактики ведення бою, стратегії буде змінено – виходячи з того, як просувалася ця війна. Безсумнівно, українські військовослужбовці вже є одними з найкращих фахівців у світі. Хоча б з тієї причини, що це перша після Другої світової повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння – від крилатих ракет повітряного базування, до крилатих ракет з підводних човнів.
Хай там як, ми маємо справу з досить потужним ворогом. Але, як ми всі побачили, українська армія змогла вистояти, рухається вперед, контрнаступ просувається, і з кожним днем наша перемога стає дедалі ближчою", – підсумував начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.
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Ще ніколи не чув стільки пострілів за одиницю часу. Ще ніколи не бачив стільки бойової техніки, включно з авіа. Стволи розпечені, до Берислава 4 населених пункти.
Всі до одного.
І тільки зелена влада повністю некомпетентна в прийнятті стратегічних рішень. За що вони не візьмуться - все перетворюють на зелений понос.
Вони знали шо робили і знають що роблять...
ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.
"Нам не нужна паника".
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения
28 января 2022
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.
www.bbc.com/russian/news-60164297
И, если мы увеличим армию, некому будет строить дороги.
А дороги побудовані за для заходу орків в Україну. Адекватні люди розуміють.
Пам'ятає, як найвеличнішому казали: для кого дороги- для орків? Або, щоб по цим дорогам на кладовище комфортно їбуло здить?
Перше виправдолось, друге частково, бо нема стільки кладовищ, щоб ховати наших загиблих і змучених людей і військових.
Сподіваюсь, що зеопа і все зекодло відповідатисуть за все,. Аби не дали їм втекти.
Такий самий як і зеленський
В Іраку це все саме застосовувалось.
Шукали місяць , а ще місяць відмивали , щоб до ладу привести .
таки да, а захоплення Півдня несподіване чи очікуване й узгоджене?
Тогда «все дии будут передбачивани»...