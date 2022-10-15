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Польша (7495) транспорт (1738) хакер (1123) Microsoft (34) кибератака (86)

Хакеры атаковали транспортные компании в Украине и Польше, - Microsoft

Новости Цензор.НЕТ Технологии

хакер,дані

Недавно обнаруженная группа хакеров атаковала транспортные и логистические компании в Украине и Польше с помощью нового типа программ-вымогателей. Злоумышленники совершили атаку на широкий спектр систем.

Об этом заявили в Microsoft, сообщает Цензор.НЕТ.

Компании пока не удалось связать атаки с какой-либо известной группой. Однако исследователи обнаружили, что взломы очень похожи на более ранние атаки российской кибергруппы, связанной с правительством, которая нарушила работу государственных учреждений Украины.

По словам западных исследователей в области безопасности и высокопоставленных правительственных чиновников, Украина стала объектом многочисленных кибератак со стороны России войны в конце февраля, отмечает агентство Reuters.

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По данным Microsoft, объекты новой программы-вымогателя под названием Prestige совпадают с жертвами другой кибератаки с целью уничтожения данных, в которой участвовало вредоносное ПО FoxLoad или HermeticWiper. Эта атака поразила сотни компьютеров в Украине, Литве и Латвии в начале российского вторжения в Украину.

В Microsoft сообщают, что программа-вымогатель Prestige шифрует данные жертвы и оставляет записку с требованием выкупа, в которой говорится, что данные можно разблокировать только при покупке инструмента для расшифровки.

В нескольких случаях исследователи отметили, что хакеры получили административный контроль над системами объектов атаки до развертывания программы-вымогателя, предполагая, что они украли их учетные данные ранее и ждали подходящего момента.

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"Развертывание программ-вымогателей в масштабах предприятия не является обычным явлением в Украине, и эта деятельность не была связана ни с одной из 94 активных в настоящее время групп действий программ-вымогателей, которые отслеживает Microsoft", - заявили исследователи.
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Никогда не было, и вот опять
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15.10.2022 12:37 Ответить
А почему этот мелкософт не выпустит обновление, которое похерит все програмное обеспечение в росии. Например фирмвары для биосов принудительно плевамши на производителей материнских плат, шоб обнова ставилась и материнка ишла по *****? Шоб во всех руснявых ликарнях все что работает на майкрософте, во всех объектах инфраструктуры вырубились все компы под виндой и накрылись медным тазом. Шоб падали самолеты и умирали поцыэнты? ПАЧИМУ *****???*?*
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15.10.2022 12:43 Ответить
Почему нету шатдавна компов простых сосиян. даже пиратка может обновы получать. у 90% рукожопых ублюдков, которые пользуют бесплатный софт. Почему нельзя сделать им полный компьютерный ******?
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15.10.2022 12:46 Ответить
Правильно. И вообще пора переводить кацапов на процессоры с педальным приводом. Типа Железный Феликс 2.0
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15.10.2022 13:21 Ответить
 
 