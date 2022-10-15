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Новости За рубежом
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Исландия (90) Киев (24542) площадь (12)

Площадь в центре Рейкьявика назвали в честь Киева

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

площа

Городской совет Рейкьявика назвал небольшую площадь в центре города в честь Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Таким образом, Рейкьявик посылает четкое сообщение о поддержке украинскому народу и одновременно напоминает о давней связи между Исландией и Украиной, ведь Kænugarður - это название Киева в староскандинавских сагах, что подчеркивает тысячелетнюю историю столицы Украины.

Название указано на трех языках — исландском, английском и украинском. Недалеко от Киевской площади расположено посольство России в Исландии.

Смотрите также: 14 стран назвали улицы и площади в честь Украины, - МИД. ФОТОрепортаж

Площадь в центре Рейкьявика назвали в честь Киева 01

Площадь в центре Рейкьявика назвали в честь Киева 02
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Топ комментарии
+19
А шо, Захерченко так і не дійшов до Рейк"явіка? Слабак.
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15.10.2022 14:23
+13
Захарченко: Моя прабабушка "прошла Рейкьявик"

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15.10.2022 14:24
+11
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15.10.2022 15:12
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А шо, Захерченко так і не дійшов до Рейк"явіка? Слабак.
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15.10.2022 14:23 Ответить
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15.10.2022 14:39 Ответить
Захарченко: Моя прабабушка "прошла Рейкьявик"

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15.10.2022 14:24 Ответить
сбылась мечта идиота: Киев дошел до Рекьявика !

товарищам чертям просьба передать привет Захеру на сковородке
.
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15.10.2022 20:37 Ответить
Приємно.. Подяка ісландцям.
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15.10.2022 14:24 Ответить
Вологі мрії захерченко не збулись ...
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15.10.2022 14:25 Ответить
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15.10.2022 15:12 Ответить
А! Це на місці концтабору!
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15.10.2022 16:11 Ответить
 
 