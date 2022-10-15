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Ісландія (48) Київ (13832) площа (6)

Площу в центрі Рейк’явіка назвали на честь Києва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

площа

Міська рада Рейк’явіка назвала невелику площу в центрі міста на честь Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода

Таким чином Рейк'явік надсилає чітке повідомлення про підтримку українському народу та водночас нагадує про давній зв’язок між Ісландією та Україною, адже Kænugarður - це назва Києва в староскандинавських сагах, що підкреслює тисячолітню історію столиці України.

Назва вказана трьома мовами — ісландською, англійською та українською. Неподалік Київської площі розташоване посольство Росії в Ісландії.

Дивіться: 14 країн назвали вулиці та площі на честь України, - МЗС. ФОТОрепортаж

Площу в центрі Рейк’явіка назвали на честь Києва 01
Площу в центрі Рейк’явіка назвали на честь Києва 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
А шо, Захерченко так і не дійшов до Рейк"явіка? Слабак.
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15.10.2022 14:23
+13
Захарченко: Моя прабабушка "прошла Рейкьявик"

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15.10.2022 14:24
+11
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15.10.2022 15:12
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А шо, Захерченко так і не дійшов до Рейк"явіка? Слабак.
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15.10.2022 14:23 Відповісти
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15.10.2022 14:39 Відповісти
Захарченко: Моя прабабушка "прошла Рейкьявик"

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15.10.2022 14:24 Відповісти
сбылась мечта идиота: Киев дошел до Рекьявика !

товарищам чертям просьба передать привет Захеру на сковородке
.
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15.10.2022 20:37 Відповісти
Приємно.. Подяка ісландцям.
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15.10.2022 14:24 Відповісти
Вологі мрії захерченко не збулись ...
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15.10.2022 14:25 Відповісти
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15.10.2022 15:12 Відповісти
А! Це на місці концтабору!
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15.10.2022 16:11 Відповісти
 
 