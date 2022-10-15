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Площу в центрі Рейк’явіка назвали на честь Києва
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міська рада Рейк’явіка назвала невелику площу в центрі міста на честь Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода
Таким чином Рейк'явік надсилає чітке повідомлення про підтримку українському народу та водночас нагадує про давній зв’язок між Ісландією та Україною, адже Kænugarður - це назва Києва в староскандинавських сагах, що підкреслює тисячолітню історію столиці України.
Назва вказана трьома мовами — ісландською, англійською та українською. Неподалік Київської площі розташоване посольство Росії в Ісландії.
Топ коментарі
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+13 Підлога Маккартні
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+11 Владислав Васильченко
показати весь коментар15.10.2022 15:12
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