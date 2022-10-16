РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5772 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война Мобилизация в РФ
75 013 331
стрельба (3159) мобилизация (1666) Белгород (304)

В воинской части на Белгородщине, где находились мобилизованные россияне, произошла стрельба – официально 11 убитых, 15 раненых

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,бєлгород,бєлгородская

Социальные сети вечером 15 октября сообщают о том, что в одной из частей российской армии в Белгородской области произошла стрельба. По предварительным данным, среди мобилизованных есть десятки погибших и раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

В сообщении отмечается: "Телеграм-каналы сообщают о 22 убитых и 16 раненых мобилизованных в воинской части на Белгородщине. Предварительно известно, что участие в расстреле приняли трое мужчин. Информация нуждается в проверке".

Другие телеграм-каналы со ссылкой на российские СМИ сообщают, что трое военных открыли стрельбу в воинской части в Белгородской области. Двое из трех стрелков убиты ответным огнем, один скрылся. Официально информация не подтверждена.

Позже Минобороны РФ официально сообщило, что "на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт".

В МО РФ сообщили, что в ходе теракта был обстрелян состав "добровольческого подразделения" российской армии, проходивший подготовку. В результате 11 человек были убиты и 15 ранены.

"Ответным огнем два террориста были уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы", - заявили в российском Минобороны.

Смотрите: Под Белгородом горела нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+128
показать весь комментарий
15.10.2022 21:54
+88
Оце гарна новина перед сном)))
показать весь комментарий
15.10.2022 21:54
+71
Рузьге!
Из уважения к ЗСУ перешли на самообслуживание?
С почином!
показать весь комментарий
15.10.2022 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Молодцы , быстро сделали фото жабу
показать весь комментарий
16.10.2022 07:15 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 13:35 Ответить
Або орки нажерлися горілки до білої гарячки , або знущалися над найманцями з Таджикістану , і ті їх постріляли . Такі "теракти" в їхній "армії" звичне явище .
показать весь комментарий
16.10.2022 07:33 Ответить
Трупы врагов всегда хорошо пахнут(С)
показать весь комментарий
16.10.2022 07:37 Ответить
Фу !
показать весь комментарий
16.10.2022 07:40 Ответить
не або , а точно знущалися , такая гнилая натура у лаптей
показать весь комментарий
16.10.2022 07:38 Ответить
"...чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет" (Булат Окуджава "Дерзость").
показать весь комментарий
16.10.2022 07:44 Ответить
Пореченкова отправляют? И кто там еще особо упоротий
показать весь комментарий
16.10.2022 08:05 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 08:17 Ответить
Скоро - Таджикістан ета крута!
показать весь комментарий
16.10.2022 08:22 Ответить
есть свежие даннъе?
показать весь комментарий
16.10.2022 08:29 Ответить
хай друг друга переклепают,меньше пацанам работы меньше.
показать весь комментарий
16.10.2022 08:41 Ответить
Прелєстно, прелєстно!
показать весь комментарий
16.10.2022 08:50 Ответить
Ах-ха-ха
показать весь комментарий
16.10.2022 09:11 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
16.10.2022 09:20 Ответить
Це тільки початок під лозунгом братні народи висловлюють любов до рашистів. Паспорт росії не гарантує лояльність до її жителів....
показать весь комментарий
16.10.2022 09:49 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 09:52 Ответить
Інцидент стався на полігоні військової частини у Валуйському районі Бєлгородської області. Через кілька хвилин стрільців було вбито.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що загинули не 11, а 22 людини. Про причину стрілянини невідомо.

За їхньою інформацією, під час стрілянини кулемет, який до цього стріляв по мішенях, стрільці розвернули в бік беззбройного натовпу.

Також у соцмережах повідомляють, що стрілянину відкрили примусово мобілізовані громадяни Таджикистану.

На полігоні, де сталася стрілянина, перебували понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман Донецької області. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста.
показать весь комментарий
16.10.2022 10:09 Ответить
Минобороны рф. Официально. Мрази сообщили, что ублюдки грохнули друг друга
показать весь комментарий
16.10.2022 10:27 Ответить
пишуть,що стався конфлікт таджиків з руснею. таджики стали вбивати русню...
показать весь комментарий
16.10.2022 12:00 Ответить
Амизонд Таджиддин денацифицировал 11 рашистких кафиров в Белгородской Народной Республике и стал Шахидом. Да благословит Аллах Газават амира Амизонда и всех моджахедов, ставших Шахидами (иншаАллах).
показать весь комментарий
16.10.2022 12:16 Ответить
"Маловато,понимаешь! Маловато будет." (с)
показать весь комментарий
16.10.2022 14:54 Ответить
Это они еще не начинали
показать весь комментарий
16.10.2022 17:14 Ответить
На фото, що опублікували, можна налічити 12 трупів. Так що, повідомлення про 11 - брехня.
показать весь комментарий
16.10.2022 17:34 Ответить
Зелєнський нагороджає орденами багато тих, хто ніяким чином не допомагає Україні.
Цікаво, якщо таким , як ті, хто у Бєлгородщині знищив стільки ворогів, давати ордени, та білу "Ладу", як швидко російська армія буде знищена?
Може , це найдешевший варіант?
показать весь комментарий
16.10.2022 18:16 Ответить
Білгородська НР...проти Воронежської НР.
показать весь комментарий
16.10.2022 18:18 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2022 18:27 Ответить
Причиной расстрела на белгородском полигоне Солоти стал религиозный конфликт, утверждает ASTRA, ссылаясь на рассказ одного из военных, присутствовавших при инциденте.

«Началось все с того, что некоторые наши солдаты -дагестанец, азербайджанец и один адыгеец сказали, что «это не наша война» и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить, - приводит издание слова военного, оговариваясь, что пока не может подтвердить их подлинность. - Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты - всех собрал и начал говорить, что «это священная война». Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и с моей роты несколько человек.

А таджики Лапину в ответ сказали, что священная война - это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что «Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу». <…>

А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбища, и три таджика, которые на контрактной службе , они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли командира нашего -подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших, которых только я видел - 29 человек. 30-й - это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых - 32. Раненых точно не знаю, сколько, часть на вертолётах доставили в Белгород уже, часть вместе со мной в Валуйках сейчас».

По данным собеседника издания, как и писала SOTA, стрелявших было трое: «Бикзот - он старший сержант, другой - Ануше, и третий - младший сержант Ами. Фамилии я не помню , младший сержант Ами убежал. А прапорщик Семёнов двух из стрелявших убил. Семёнов в этот момент находился в комнате, где хранятся ящики с патронами, где нам их выдают. У него свой боевой пистолет, во время самой стрельбы он не присутствовал, он услышал, что происходит, вышел и расстрелял обоих таджиков. В Ами он попал прямо передо мной, но тот успел убежать. Он отстрелял проволоку, где забор, там даже не забор, а проволока погнутая, это то место, через которое некоторые в город ходили, когда на КПП невозможно было пройти. Там такая насыпь, то есть, он, грубо говоря, просто перешагнул. Нам сказали, что он ещё в бегах, его не поймали».
показать весь комментарий
16.10.2022 19:04 Ответить
Всем умершим оркам-хорошего здоровтья и долгих лет жизни. Украина должна дать награды этим таджикам которые расстреляли русско-фашистских солдат, а их семьям финансовую помощ. Чтобы стимулировать подобное в будущем. Пора-бы назначить награду всем россиянам за убийство солдат армии РФ
показать весь комментарий
16.10.2022 22:56 Ответить
Всем сохранять спокойствие и немедленно разойтись в восточном направлении - всё идёт по плану! Минобороны РФ в условиях реверс-наступления на всех украинских фронтах провело на базе мобрезерва научно-практический эксперимент "Тактика наступления мотострелкового соединения и суммарный огневой потенциал противника: взгляд на проблему в аспекте демографической активности женского поголовья РФ". Эксперимент основан на экстремальном моделировании боевых условий и засекречен как чрезвычайный. Семьям частично мобилизованных по вопросам получения автомобилей "Лада", баранов и прочего рогатого скота обращаться в военкоматы по месту собственно частичной мобилизации.
показать весь комментарий
16.10.2022 23:15 Ответить
Страница 4 из 4
 
 