В воинской части на Белгородщине, где находились мобилизованные россияне, произошла стрельба – официально 11 убитых, 15 раненых
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Социальные сети вечером 15 октября сообщают о том, что в одной из частей российской армии в Белгородской области произошла стрельба. По предварительным данным, среди мобилизованных есть десятки погибших и раненых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.
В сообщении отмечается: "Телеграм-каналы сообщают о 22 убитых и 16 раненых мобилизованных в воинской части на Белгородщине. Предварительно известно, что участие в расстреле приняли трое мужчин. Информация нуждается в проверке".
Другие телеграм-каналы со ссылкой на российские СМИ сообщают, что трое военных открыли стрельбу в воинской части в Белгородской области. Двое из трех стрелков убиты ответным огнем, один скрылся. Официально информация не подтверждена.
Позже Минобороны РФ официально сообщило, что "на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт".
В МО РФ сообщили, что в ходе теракта был обстрелян состав "добровольческого подразделения" российской армии, проходивший подготовку. В результате 11 человек были убиты и 15 ранены.
"Ответным огнем два террориста были уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы", - заявили в российском Минобороны.
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Місцеві Telegram-канали стверджують, що загинули не 11, а 22 людини. Про причину стрілянини невідомо.
За їхньою інформацією, під час стрілянини кулемет, який до цього стріляв по мішенях, стрільці розвернули в бік беззбройного натовпу.
Також у соцмережах повідомляють, що стрілянину відкрили примусово мобілізовані громадяни Таджикистану.
На полігоні, де сталася стрілянина, перебували понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман Донецької області. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста.
Цікаво, якщо таким , як ті, хто у Бєлгородщині знищив стільки ворогів, давати ордени, та білу "Ладу", як швидко російська армія буде знищена?
Може , це найдешевший варіант?
«Началось все с того, что некоторые наши солдаты -дагестанец, азербайджанец и один адыгеец сказали, что «это не наша война» и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить, - приводит издание слова военного, оговариваясь, что пока не может подтвердить их подлинность. - Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты - всех собрал и начал говорить, что «это священная война». Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и с моей роты несколько человек.
А таджики Лапину в ответ сказали, что священная война - это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что «Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу». <…>
А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбища, и три таджика, которые на контрактной службе , они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли командира нашего -подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших, которых только я видел - 29 человек. 30-й - это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых - 32. Раненых точно не знаю, сколько, часть на вертолётах доставили в Белгород уже, часть вместе со мной в Валуйках сейчас».
По данным собеседника издания, как и писала SOTA, стрелявших было трое: «Бикзот - он старший сержант, другой - Ануше, и третий - младший сержант Ами. Фамилии я не помню , младший сержант Ами убежал. А прапорщик Семёнов двух из стрелявших убил. Семёнов в этот момент находился в комнате, где хранятся ящики с патронами, где нам их выдают. У него свой боевой пистолет, во время самой стрельбы он не присутствовал, он услышал, что происходит, вышел и расстрелял обоих таджиков. В Ами он попал прямо передо мной, но тот успел убежать. Он отстрелял проволоку, где забор, там даже не забор, а проволока погнутая, это то место, через которое некоторые в город ходили, когда на КПП невозможно было пройти. Там такая насыпь, то есть, он, грубо говоря, просто перешагнул. Нам сказали, что он ещё в бегах, его не поймали».