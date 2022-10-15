Офіційно 11 вбитих, 15 поранених, - у військовій частині на Бєлгородщині, де перебували мобілізовані росіяни, сталася стрілянина
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Соціальні мережі ввечері 15 жовтня повідомляють про те, що в одній із частин російської армії в Бєлгородській області сталася стрілянина. За попередніми даними, серед мобілізованих є десятки загиблих та поранених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Телеграм-канали повідомляють про 22 вбитих і 16 поранених мобілізованих у військовій частині на Бєлгородщині. Попередньо відомо, що участь у розстрілі взяли троє чоловіків. Інформація потребує перевірки".
Інші телеграм-канали, із посиланням на російські ЗМІ повідомляють, що троє військових відкрили стрілянину у військовій частині у Бєлгородській області. Двоє з трьох стрільців убиті вогнем у відповідь, один втік. Офіційно інформацію не підтверджено.
Пізніше Міноборони РФ оіційно повідомило, що "на полігоні Західного військового округу в Білгородській області двома громадянами однієї з країн СНД здійснено терористичний акт"
У МО РФ повідомили, що в ході теракту було обстріляно склад "добровольчого підрозділу" російської армії, який проходив підготовку. В результаті, 11 людей було вбито та 15 поранено.
"Вогнем у відповідь двох терористів було знищено, на місці теракту працюють правоохоронні органи", - заявили в російському Міноборони.
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Місцеві Telegram-канали стверджують, що загинули не 11, а 22 людини. Про причину стрілянини невідомо.
За їхньою інформацією, під час стрілянини кулемет, який до цього стріляв по мішенях, стрільці розвернули в бік беззбройного натовпу.
Також у соцмережах повідомляють, що стрілянину відкрили примусово мобілізовані громадяни Таджикистану.
На полігоні, де сталася стрілянина, перебували понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман Донецької області. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста.
Цікаво, якщо таким , як ті, хто у Бєлгородщині знищив стільки ворогів, давати ордени, та білу "Ладу", як швидко російська армія буде знищена?
Може , це найдешевший варіант?
«Началось все с того, что некоторые наши солдаты -дагестанец, азербайджанец и один адыгеец сказали, что «это не наша война» и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить, - приводит издание слова военного, оговариваясь, что пока не может подтвердить их подлинность. - Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты - всех собрал и начал говорить, что «это священная война». Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и с моей роты несколько человек.
А таджики Лапину в ответ сказали, что священная война - это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что «Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу». <…>
А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбища, и три таджика, которые на контрактной службе , они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли командира нашего -подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших, которых только я видел - 29 человек. 30-й - это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых - 32. Раненых точно не знаю, сколько, часть на вертолётах доставили в Белгород уже, часть вместе со мной в Валуйках сейчас».
По данным собеседника издания, как и писала SOTA, стрелявших было трое: «Бикзот - он старший сержант, другой - Ануше, и третий - младший сержант Ами. Фамилии я не помню , младший сержант Ами убежал. А прапорщик Семёнов двух из стрелявших убил. Семёнов в этот момент находился в комнате, где хранятся ящики с патронами, где нам их выдают. У него свой боевой пистолет, во время самой стрельбы он не присутствовал, он услышал, что происходит, вышел и расстрелял обоих таджиков. В Ами он попал прямо передо мной, но тот успел убежать. Он отстрелял проволоку, где забор, там даже не забор, а проволока погнутая, это то место, через которое некоторые в город ходили, когда на КПП невозможно было пройти. Там такая насыпь, то есть, он, грубо говоря, просто перешагнул. Нам сказали, что он ещё в бегах, его не поймали».