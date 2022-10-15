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стрілянина (1676) мобілізація (1507) Бєлгород (356)

Офіційно 11 вбитих, 15 поранених, - у військовій частині на Бєлгородщині, де перебували мобілізовані росіяни, сталася стрілянина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,бєлгород,бєлгородская

Соціальні мережі ввечері 15 жовтня повідомляють про те, що в одній із частин російської армії в Бєлгородській області сталася стрілянина. За попередніми даними, серед мобілізованих є десятки загиблих та поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Телеграм-канали повідомляють про 22 вбитих і 16 поранених мобілізованих у військовій частині на Бєлгородщині. Попередньо відомо, що участь у розстрілі взяли троє чоловіків. Інформація потребує перевірки".

Інші телеграм-канали, із посиланням на російські ЗМІ повідомляють, що троє військових відкрили стрілянину у військовій частині у Бєлгородській області. Двоє з трьох стрільців убиті вогнем у відповідь, один втік. Офіційно інформацію не підтверджено.

Пізніше Міноборони РФ оіційно повідомило, що "на полігоні Західного військового округу в Білгородській області двома громадянами однієї з країн СНД здійснено терористичний акт"

У МО РФ повідомили, що в ході теракту було обстріляно склад "добровольчого підрозділу" російської армії, який проходив підготовку. В результаті, 11 людей було вбито та 15 поранено.

"Вогнем у відповідь двох терористів було знищено, на місці теракту працюють правоохоронні органи", - заявили в російському Міноборони.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+128
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15.10.2022 21:54
+88
Оце гарна новина перед сном)))
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15.10.2022 21:54
+71
Рузьге!
Из уважения к ЗСУ перешли на самообслуживание?
С почином!
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15.10.2022 21:55
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Молодцы , быстро сделали фото жабу
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16.10.2022 07:15 Відповісти
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16.10.2022 13:35 Відповісти
Або орки нажерлися горілки до білої гарячки , або знущалися над найманцями з Таджикістану , і ті їх постріляли . Такі "теракти" в їхній "армії" звичне явище .
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16.10.2022 07:33 Відповісти
Трупы врагов всегда хорошо пахнут(С)
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16.10.2022 07:37 Відповісти
Фу !
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16.10.2022 07:40 Відповісти
не або , а точно знущалися , такая гнилая натура у лаптей
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16.10.2022 07:38 Відповісти
"...чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет" (Булат Окуджава "Дерзость").
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16.10.2022 07:44 Відповісти
Пореченкова отправляют? И кто там еще особо упоротий
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16.10.2022 08:05 Відповісти
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16.10.2022 08:17 Відповісти
Скоро - Таджикістан ета крута!
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16.10.2022 08:22 Відповісти
есть свежие даннъе?
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16.10.2022 08:29 Відповісти
хай друг друга переклепают,меньше пацанам работы меньше.
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16.10.2022 08:41 Відповісти
Прелєстно, прелєстно!
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16.10.2022 08:50 Відповісти
Ах-ха-ха
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16.10.2022 09:11 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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16.10.2022 09:20 Відповісти
Це тільки початок під лозунгом братні народи висловлюють любов до рашистів. Паспорт росії не гарантує лояльність до її жителів....
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16.10.2022 09:49 Відповісти
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16.10.2022 09:52 Відповісти
Інцидент стався на полігоні військової частини у Валуйському районі Бєлгородської області. Через кілька хвилин стрільців було вбито.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що загинули не 11, а 22 людини. Про причину стрілянини невідомо.

За їхньою інформацією, під час стрілянини кулемет, який до цього стріляв по мішенях, стрільці розвернули в бік беззбройного натовпу.

Також у соцмережах повідомляють, що стрілянину відкрили примусово мобілізовані громадяни Таджикистану.

На полігоні, де сталася стрілянина, перебували понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман Донецької області. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста.
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16.10.2022 10:09 Відповісти
Минобороны рф. Официально. Мрази сообщили, что ублюдки грохнули друг друга
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16.10.2022 10:27 Відповісти
пишуть,що стався конфлікт таджиків з руснею. таджики стали вбивати русню...
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16.10.2022 12:00 Відповісти
Амизонд Таджиддин денацифицировал 11 рашистких кафиров в Белгородской Народной Республике и стал Шахидом. Да благословит Аллах Газават амира Амизонда и всех моджахедов, ставших Шахидами (иншаАллах).
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16.10.2022 12:16 Відповісти
"Маловато,понимаешь! Маловато будет." (с)
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16.10.2022 14:54 Відповісти
Это они еще не начинали
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16.10.2022 17:14 Відповісти
На фото, що опублікували, можна налічити 12 трупів. Так що, повідомлення про 11 - брехня.
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16.10.2022 17:34 Відповісти
Зелєнський нагороджає орденами багато тих, хто ніяким чином не допомагає Україні.
Цікаво, якщо таким , як ті, хто у Бєлгородщині знищив стільки ворогів, давати ордени, та білу "Ладу", як швидко російська армія буде знищена?
Може , це найдешевший варіант?
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16.10.2022 18:16 Відповісти
Білгородська НР...проти Воронежської НР.
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16.10.2022 18:18 Відповісти
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16.10.2022 18:27 Відповісти
Причиной расстрела на белгородском полигоне Солоти стал религиозный конфликт, утверждает ASTRA, ссылаясь на рассказ одного из военных, присутствовавших при инциденте.

«Началось все с того, что некоторые наши солдаты -дагестанец, азербайджанец и один адыгеец сказали, что «это не наша война» и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить, - приводит издание слова военного, оговариваясь, что пока не может подтвердить их подлинность. - Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты - всех собрал и начал говорить, что «это священная война». Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и с моей роты несколько человек.

А таджики Лапину в ответ сказали, что священная война - это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что «Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу». <…>

А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбища, и три таджика, которые на контрактной службе , они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли командира нашего -подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших, которых только я видел - 29 человек. 30-й - это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых - 32. Раненых точно не знаю, сколько, часть на вертолётах доставили в Белгород уже, часть вместе со мной в Валуйках сейчас».

По данным собеседника издания, как и писала SOTA, стрелявших было трое: «Бикзот - он старший сержант, другой - Ануше, и третий - младший сержант Ами. Фамилии я не помню , младший сержант Ами убежал. А прапорщик Семёнов двух из стрелявших убил. Семёнов в этот момент находился в комнате, где хранятся ящики с патронами, где нам их выдают. У него свой боевой пистолет, во время самой стрельбы он не присутствовал, он услышал, что происходит, вышел и расстрелял обоих таджиков. В Ами он попал прямо передо мной, но тот успел убежать. Он отстрелял проволоку, где забор, там даже не забор, а проволока погнутая, это то место, через которое некоторые в город ходили, когда на КПП невозможно было пройти. Там такая насыпь, то есть, он, грубо говоря, просто перешагнул. Нам сказали, что он ещё в бегах, его не поймали».
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16.10.2022 19:04 Відповісти
Всем умершим оркам-хорошего здоровтья и долгих лет жизни. Украина должна дать награды этим таджикам которые расстреляли русско-фашистских солдат, а их семьям финансовую помощ. Чтобы стимулировать подобное в будущем. Пора-бы назначить награду всем россиянам за убийство солдат армии РФ
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16.10.2022 22:56 Відповісти
Всем сохранять спокойствие и немедленно разойтись в восточном направлении - всё идёт по плану! Минобороны РФ в условиях реверс-наступления на всех украинских фронтах провело на базе мобрезерва научно-практический эксперимент "Тактика наступления мотострелкового соединения и суммарный огневой потенциал противника: взгляд на проблему в аспекте демографической активности женского поголовья РФ". Эксперимент основан на экстремальном моделировании боевых условий и засекречен как чрезвычайный. Семьям частично мобилизованных по вопросам получения автомобилей "Лада", баранов и прочего рогатого скота обращаться в военкоматы по месту собственно частичной мобилизации.
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16.10.2022 23:15 Відповісти
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