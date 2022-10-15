Офіційно 11 вбитих, 15 поранених, - у військовій частині на Бєлгородщині, де перебували мобілізовані росіяни, сталася стрілянина

Соціальні мережі ввечері 15 жовтня повідомляють про те, що в одній із частин російської армії в Бєлгородській області сталася стрілянина. За попередніми даними, серед мобілізованих є десятки загиблих та поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Телеграм-канали повідомляють про 22 вбитих і 16 поранених мобілізованих у військовій частині на Бєлгородщині. Попередньо відомо, що участь у розстрілі взяли троє чоловіків. Інформація потребує перевірки".

Інші телеграм-канали, із посиланням на російські ЗМІ повідомляють, що троє військових відкрили стрілянину у військовій частині у Бєлгородській області. Двоє з трьох стрільців убиті вогнем у відповідь, один втік. Офіційно інформацію не підтверджено.

Пізніше Міноборони РФ оіційно повідомило, що "на полігоні Західного військового округу в Білгородській області двома громадянами однієї з країн СНД здійснено терористичний акт"



У МО РФ повідомили, що в ході теракту було обстріляно склад "добровольчого підрозділу" російської армії, який проходив підготовку. В результаті, 11 людей було вбито та 15 поранено.



"Вогнем у відповідь двох терористів було знищено, на місці теракту працюють правоохоронні органи", - заявили в російському Міноборони.

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